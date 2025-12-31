«Մենք խոշոր տերությունների ձեռքում խաղաքար չենք», – ասում է Գերմանիայի կանցլերը ամանորյա ուղերձում

Իր ամանորյա ուղերձի տեքստում կանցլերը նկարագրում է մշտական ճգնաժամային ռեժիմում գտնվող աշխարհը և պնդում է իր գործելու կարողության վրա: Ելույթը կհեռարձակվի դեկտեմբերի 31-ին։
Փետրվարին Գերմանիայի կանցլեր ընտրվելուց հետո իր առաջին ամանորյա ելույթում Ֆրիդրիխ Մերցը նկարագրում է անորոշ, հակամարտություններով լի և ավելի ու ավելի մասնատված աշխարհ։
Սակայն նա նաև փորձեց վերադասավորել Գերմանիան այս փոփոխվող սցենարում՝ պատկերելով ոչ թե հանդարտության, այլ ինքնավստահության։
«Մենք կողմնակի հանգամանքների զոհ չենք: Մենք մեծ տերությունների ողորմածության տակ չենք: Մեր ձեռքերը կապված չեն», – ասաց Մերցը՝ բացահայտորեն հակադրվելով շատերի այն զգացողությանը, ովքեր կարծում են, որ Գերմանիան կորցնում է ազդեցությունն ու վերահսկողությունը համաշխարհային ճգնաժամերի առջև։
Փոխարենը, Մերցը շեշտեց Գերմանիայի սեփական գործելու կարողությունը՝ նշելով, որ երկիրը ո՛չ արտաքին հանգամանքների զոհ է, ո՛չ էլ անզոր միջազգային զարգացումների առջև։
Մերցը նաև անդրադարձավ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժմանը և հիշեցրեց լսարանին, որ ուկրաինացիները կրկին նոր տարին սկսում են ծայրահեղ պայմաններում՝ քիչ անվտանգությամբ, երբեմն առանց էլեկտրաէներգիայի և հաճախ մշտական ռմբակոծության տակ։
Միևնույն ժամանակ, նա հստակեցրեց, որ պատերազմը չի ավարտվում Գերմանիայի սահմաններում։
«Ի վերջո, մենք ավելի ու ավելի հստակ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի ագրեսիան ամբողջ Եվրոպայի դեմ ուղղված ծրագրի մի մասն էր և է», – ասաց նա։
«Գերմանիան նաև ամեն օր բախվում է դիվերսիայի, լրտեսության և կիբեռհարձակումների»։
Այնուամենայնիվ, Գերմանիան անվտանգ երկիր է, ասաց Մերցը՝ հավելելով, որ այս անվտանգությունը չի կարող ընդունվել որպես ինքնըստինքյան, և որ Եվրոպան պետք է ամրապնդի իր զսպման կարողությունները և ավելի հետևողականորեն պաշտպանի իր սեփական շահերը։
Մերցի Ամանորյա ուղերձը, կարծես, միտումնավոր ընդհանրացված էր, բայց այնուամենայնիվ, նա հստակ շեշտը դրեց անվտանգության հարցերում եվրոպական ավելի մեծ անկախության վրա։
Արտաքին քաղաքականությունից բացի, Մերցը խոսեց նաև կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարում կձևավորեն երկիրը։ Նա գլոբալ պրոտեկցիոնիզմը, հումքից ռազմավարական կախվածությունը և ԱՄՆ-ի հետ փոփոխվող հարաբերությունները որպես բարգավաճման և կայունության համար պոտենցիալ ռիսկեր նշեց։
Այստեղ նույնպես նա համատեղեց ախտորոշումն ու ձգտումը. Գերմանիան և Եվրոպան պետք է սովորեն իրենց պակաս խոցելի դարձնել։
Ներքին քաղաքականության առումով կանցլերը խոստովանեց, որ շատերը կարծում են, որ կառավարության մինչ այժմ արձանագրված նվաճումները «բավարար չեն» և խոստացավ շարունակել սկսած աշխատանքը, «նույնիսկ եթե դա որոշ ժամանակ պահանջի»։
Միևնույն ժամանակ, նա հայտարարեց հետագա հիմնարար բարեփոխումների մասին, մասնավորապես՝ կենսաթոշակների և սոցիալական պետության ոլորտում։ Մերցը որպես հարմարվողականության անհրաժեշտության պատճառներ նշեց ժողովրդագրական փոփոխությունները, աճող ծախսերը և տեխնոլոգիական ցնցումները։
Ելույթի հեռանկարը կենտրոնացած էր 2026 թվականի վրա, որը, ըստ Մերցի, կարող է նոր սկիզբ դառնալ Գերմանիայի և Եվրոպայի համար։
Սա պահանջում է վստահություն Գերմանիայի ժողովրդավարական գործընթացների նկատմամբ, նույնիսկ եթե դրանք հաճախ երկարատև են և լի հակամարտություններով, նշեց Մերցը։
Մերցն ասել է, որ 2026 թվականը կարող է լինել «նոր սկզբի տարի», որը կարող է տեսնել Գերմանիայի և Եվրոպայի «վերականգնված կապը տասնամյակների խաղաղության, ազատության և բարգավաճման հետ»։
