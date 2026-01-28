Մերցի պահպանողականները ձգտում են կանխել ծայրահեղ աջերի աճը Գերմանիայի արևելքում

Մի շարք կարևոր նահանգային ընտրություններից առաջ պահպանողական վարչապետներից մեկի հրաժարականի որոշումը նպատակ ունի կանխել AfD-ի իշխանության գալը։
ԲԵՌԼԻՆ — Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողականները մեծ ջանքեր են գործադրում կասեցնելու ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության վերելքը Գերմանիայի արևելյան տարածաշրջանում, որտեղ կուսակցությունն ամենաուժեղն է։
Այս ջանքերը ձեռնարկվում են ընտրությունների՝ Superwahljahr-ի կամ «սուպերընտրական տարվա»՝ ինչպես այն անվանում են գերմանացիները, խիտ տարում, որը ներառում է հինգ նահանգային մրցավազքեր և բազմաթիվ տեղական մրցույթներ, որոնք համարվում են ազգային տրամադրության հիմնական փորձարկումներ, մասնավորապես այն պատճառով, որ AfD-ն շատ հարցումներում գերազանցում է Մերցի իշխող պահպանողականներին։
Նահանգային ընտրություններից երկուսը տեղի են ունենում Գերմանիայի արևելյան նահանգներում, որտեղ AfD-ն հարցումներում զգալիորեն առաջ է և նպատակ ունի գրեթե 13 տարի առաջ կուսակցության հիմնադրումից ի վեր առաջին անգամ զգալի կառավարական իշխանություն ձեռք բերել։
AfD-ի առաջնորդները հատկապես կենտրոնանում են Սաքսոնիա-Անհալթ փոքրիկ արևելյան նահանգի վրա՝ տեսնելով երկրի այդ մեծ մասամբ գյուղական հատվածում իրական իշխանության հասնելու իրենց ամենահստակ ճանապարհը, որտեղ հարցումները ցույց են տալիս, որ կուսակցությունն այնտեղ ունի գրեթե 40 տոկոս աջակցություն:
Հենց այս նահանգում է, որ երեքշաբթի օրը պահպանողական վարչապետ Ռայներ Հազելոֆը հրաժարական տվեց՝ ղեկը հանձնելով կուսակից Սվեն Շուլցեին, որը պահպանողականների առաջատար թեկնածուն է նահանգում սեպտեմբերի 6-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ։
Շուլցեն չորեքշաբթի օրը նահանգի խորհրդարանի կողմից պետք է ընտրվի որպես նոր վարչապետ: Այս քայլը նպատակ ունի բարձրացնել Շուլցեի հեղինակությունը քվեարկությունից առաջ և համարվում է պահպանողականների կողմից «անել կամ մահ» մարտավարական քայլ՝ AfD-ի արագ վերելքը զսպելու համար:
Եթե AfD-ն սեպտեմբերին Սաքսոնիա-Անհալթում հաղթի խորհրդարանական տեղերի բացարձակ մեծամասնությունը՝ արդյունք, որը կուսակցության համար հասանելի է, դա կնշանակի առաջին դեպքը նացիստների իշխանության գալուց ի վեր, որ ծայրահեղ աջ կուսակցությունը կուտակում է այդպիսի կառավարման իշխանություն Գերմանիայում։
Պահպանողական առաջնորդները քաղաքական խաղադրույքները ներկայացնում են որպես կարևորագույն։
«Կամ Սվեն Շուլցեն կդառնա վարչապետ, կամ մենք կունենանք այլ երկիր», – ասաց Հազելոֆը՝ հայտարարելով իր հրաժարականի որոշման մասին։
Հստակ չէ, թե արդյոք Շուլցեի՝ որպես վարչապետի պաշտոնում աշխատելը սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններից առաջ կխթանի ՔԴՄ-ին, որն այժմ երկրորդ տեղն է զբաղեցնում հարցումներով՝ մոտ 26 տոկոս աջակցությամբ նահանգում։ 46-ամյա քաղաքական գործիչը նախկինում աշխատել է մեխանիկական ինժեներական ընկերությունում վաճառքի ոլորտում և իրեն ներկայացնում է որպես գործնական քաղաքական գործիչ՝ տեղական տնտեսությունը խթանելու համար անհրաժեշտ այնպիսի շոշափելի բիզնես փորձով։
«Հաջորդ մի քանի ամիսները չպետք է լինեն միայն ընտրարշավների մասին», – վերջերս ասել է Շուլցեն գերմանական Bild տաբլոիդին, որը POLITICO-ի քույր հրատարակություն է Axel Springer Group-ում։ «Այս կառավարությունը՝ իմ գլխավորությամբ որպես նահանգի վարչապետ, պետք է նաև արդյունքներ ապահովի»։
Մերցի համար Սաքսոնիա-Անհալթում և դրանից այն կողմ AfD-ի հստակ հաղթանակները նրա պաշտոնավարման ընթացքում մեծ ամոթ կլինեին։ Մինչև մոտ մեկ տարի առաջ կանցլեր ընտրվելը, պահպանողական առաջնորդը մեծապես իր թեկնածությունը պայմանավորեց AfD-ի վերելքը կանխելու խոստումով։
Դա անելու և AfD-ին անցած ընտրողներին վերադարձնելու ջանքերի շրջանակներում Մերցը իր Քրիստոնեա-դեմոկրատական միությունը (CDU) կտրուկ տեղափոխեց աջ՝ միգրացիայի հարցում։ Նրա օրոք ծայրահեղ աջերի պատմական հաջողությունները կդիտարկվեն որպես ապացույց, որ այս ռազմավարությունը ձախողվում է։
AfD-ի ընտրություններում հաղթանակները նաև մեծ ճնշում կգործադրեն նրա պահպանողականների վրա՝ համաձայնելու համագործակցել ծայրահեղ աջ կուսակցության հետ։ Ներկայումս պահպանողականները և այլ հիմնական կուսակցությունները պահպանում են այսպես կոչված Բրանդմաուեր (պատնեշ) AfD-ի շուրջ՝ հրաժարվելով կոալիցիա կազմել ծայրահեղ աջերի հետ։
Արդյունքում, արևելյան շատ նահանգներում կայուն կոալիցիոն կառավարություններ ստեղծելը դառնում է չափազանց դժվար, քանի որ արմատապես տարբեր քաղաքական կուսակցությունները միավորվում են՝ ծայրահեղ աջերին դուրս մղելու համար։
Սաքսոնիա-Անհալթում AfD-ն քննադատել է CDU-ի քայլը՝ Շուլցեին վարչապետի պաշտոնը տալու համար՝ որպես նախընտրական հուսահատ քայլ։
Երկրում AfD-ի առաջատար թեկնածու Ուլրիխ Զիգմունդը X-ում տեսաուղերձում ասել է, որ այս քայլը «ստի նոր մակարդակ» է։
«Նրանք խաղում են այս երկրի ժողովրդի վստահության հետ», – ասել է Զիգմունդը։ «Եվ ինչո՞ւ։ Որովհետև, ակնհայտորեն, նրանք այլևս որևէ էական փաստարկ չունեն մեր դեմ։ Այստեղ՝ մասնավորապես Սաքսոնիա-Անհալթում, ակնհայտորեն կա հսկայական, հսկայական վախ, որ AfD-ն կգա իշխանության»։
