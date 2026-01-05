Մեծ Բրիտանիա ժամանող միգրանտների թիվը 2025 թվականին աճել է, մինչդեռ ԵՄ-ում նրանց թիվը կայունացել է

Մեծ Բրիտանիայում անցյալ տարի Լա Մանշի միջով միգրանտների ժամանման ամենաբարձր ցուցանիշն էր 2022 թվականից ի վեր։ Ի տարբերություն դրա, ԵՄ անօրինական մուտքերը կայունացել են տարվա առաջին 11 ամիսներին։
Կառավարության տվյալների համաձայն՝ 2025 թվականին Միացյալ Թագավորություն ժամանած միգրանտների թիվը հասել է 2022 թվականից ի վեր ամենաբարձր մակարդակին։
Վերջին տվյալները ցույց են տալիս, որ անցյալ տարի Լա Մանշի միջով երկիր է ժամանել 41,472 մարդ, ինչը մոտ 5,000-ով ավելի է, քան 2024 թվականի ցուցանիշները։
2025 թվականի ցուցանիշները երկրորդ ամենաբարձրն են՝ 2022 թվականի 45,774 ամենաբարձր ցուցանիշից հետո։
Մեծ Բրիտանիայի թվերը տարբերվում են Եվրոպական Միության ողջ տարածքում անցյալ տարի գրանցված թվերից։
ԵՄ սահմանային և ափամերձ պահպանության գործակալության՝ Frontex-ի տվյալներով՝ 2025 թվականի առաջին տասնմեկ ամիսներին դաշինք անօրինական մուտքերի թիվը նվազել է 25%-ով՝ հասնելով ավելի քան 166,900-ի։
Ամենամեծ անկումը նկատվել է Արևմտյան Աֆրիկայի (-60%) և Արևմտյան Բալկանների (-43%) երթուղիներում: Միտումը նույնն էր Արևելյան Միջերկրածովյան երթուղու համար՝ 43% անկում:
Ի տարբերություն դրա, Ալժիրի, Մարոկկոյի և Իսպանիայի միջև գտնվող արևմտյան Միջերկրածովյան երթուղում նույն հաշվետու ժամանակահատվածում աճ է գրանցվել՝ անկանոն անցումների 15% աճով:
Կենտրոնական Միջերկրականը մնացել է ԵՄ ամենածանրաբեռնված միգրացիոն միջանցքը, որը պատասխանատու է տարվա ընթացքում բոլոր անկանոն մուտքերի գրեթե 40%-ի համար:
Frontex-ը գրանցել է 63,200 ժամանում 2025 թվականի հունվարից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում: Այս երթուղով մեկնումները հիմնականում սկսվում են Լիբիայից:
Չնայած Եվրոպական Միություն ժամանումների այս նվազմանը, մարդկային կորուստը մնում է բարձր: Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) տվյալներով՝ 2025 թվականին ավելի քան 1,700 մարդ զոհվել է Միջերկրական ծովը հատելու փորձ կատարելիս:
***
Միջին հաշվով, Եվրոպական Միության կանայք իրենց առաջին երեխաներին ունենում են 30-ամյակից կարճ ժամանակ առաջ, ցույց են տալիս տվյալները։
Եվրոպացիները ավելի երկար են սպասում երեխաներ ունենալուն, և փորձագետները նշում են, որ չկան նշաններ, որ այս միտումը շուտով կդանդաղի։
Վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ Եվրոպական Միությունում կանայք մայր են դառնում միջինը 29.8 տարեկանում, ինչը մոտ մեկ տարի ուշացումով է տասնամյակ առաջվա համեմատ։ Ներկայումս կանանց տարիքը առաջին ծննդաբերության ժամանակ տատանվում է 24.7-ից Մոլդովայում մինչև 31.8՝ Իտալիայում։
Այնուամենայնիվ, ծնող լինելու հետաձգումը պարտադիր չէ, որ նշանակի երեխաներից հրաժարվել։ ԵՄ տվյալները ցույց են տալիս, որ այն երկրները, որտեղ կանայք ամենաերկարն են սպասում երեխաներ ունենալուն, նաև ավելի բարձր ծնելիության մակարդակ ունեցող երկրներ են, օրինակ՝ Դանիան, Գերմանիան, Իռլանդիան, Կիպրոսը, Նիդեռլանդները, Պորտուգալիան, Շվեդիան, Լիխտենշտեյնը և Նորվեգիան։
«Խոսքը իրականում սպասելու մասին է», – Euronews Health-ին ասել է Վիեննայի համալսարանի ծնելիության հարցերով զբաղվող ժողովրդագիր Էսթեր Լազարին։
«Շատ ապացույցներ չկան… որ մարդիկ այլևս չեն ցանկանում երեխաներ ունենալ. ընտանիքի իդեալական չափը ժամանակի ընթացքում իրականում չի փոխվել: Ամեն ինչ պարզապես ժամանակի մասին է», – ավելացրեց նա։
Կան մի քանի գործոններ, որոնք եվրոպացիները սովորաբար համարում են «նախապայմաններ» երեխաներ ունենալու համար, ասաց Լազարին: Օրինակ՝ նրանք նախ ցանկանում են ավարտել իրենց կրթությունը և դառնալ ֆինանսապես կայուն, և ընդհանուր առմամբ, նրանց ավելի շատ ժամանակ է պետք կայուն սիրային հարաբերություններ ձևավորելու համար, քան անցյալում։
2023 թվականի տվյալների համաձայն՝ Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի կանայք հակված են մայր դառնալ 20-ականների կեսերից մինչև վերջ, մինչդեռ Արևմտյան և Հարավային Եվրոպայի կանայք հաճախ սպասում են մինչև 30-ականների սկիզբը։
Այնուամենայնիվ, «երեխաների ծննդաբերության հետաձգման միտումը կարելի է տեսնել ամբողջ Եվրոպայում», – ասաց Լազարին: «Ահա թե ինչու շատ դժվար է նշել մեկ գործոն, որը կարող է բացատրել այս միտումը»։
Այս տեղաշարժը կարող է առողջական հետևանքներ ունենալ: Մինչ եվրոպացիները կարող են ցանկանալ երեխաներ ունենալ կյանքի ավելի ուշ շրջանում, ծնող լինելու հետաձգումը կարող է մեծացնել պտղաբերության հետ կապված խնդիրների առաջացման ռիսկը։ Դա նշանակում է, որ երբ նրանք պատրաստ լինեն երեխաներ ունենալ, նրանք կարող են չկարողանալ ունենալ այնքան, որքան ցանկանում են։
«Նախընտրելի վերարտադրողական պատուհանը փոխվել է, և դա հետաքրքիր է, քանի որ կենսաբանորեն դա ակնհայտորեն չի փոխվել», – ասաց Լազարին։
Դա օգնում է բացատրել վերջին տարիներին Եվրոպայում պտղաբերության բուժման աճը, որտեղ 2021 թվականին գրեթե 1400 կլինիկաներում իրականացվել է ավելի քան 1.1 միլիոն բուժման ցիկլ։
Այնուամենայնիվ, այս բուժումները կարող են թանկ և հուզականորեն ծանր լինել, և որոշ երկրներում դրանք հասանելի չեն միայնակ կանանց, համասեռամոլ զույգերի կամ այլ խմբերի համար։
