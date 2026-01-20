Մոլդովան ԱՊՀ-ից դուրս գալու ընթացակարգ է մեկնարկել

Մոլդովան Անկախ Պետությունների Համագործակցության կազմից դուրս գալու ընթացակարգ է մեկնարկել, հայտարարել է հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Միխայ Պոպշոյը։ Այս մասին տեղեկացնում է «Ինտերֆաքս» գործակալությունը։
Նշվում է, որ Ազգային ռադիոյին տված հարցազրույցում նախարարն ասել է, որ Քիշնևը սկսել է ԱՊՀ-ին իր անդամակցությունն ապահովող հիմնական համաձայնագրերի չեղարկման գործընթացը։
«Մոլդովայի՝ ԱՊՀ-ին անդամակցության հիմքում ընկած համաձայնագրերի չեղարկումը գտնվում է քննարկման փուլում, և (փաստաթղթերը) շուտով կներկայացվեն խորհրդարանի հաստատմանը։ Խոսքը 1993 թ. հունվարի 22-ին Մինսկում ստորագրված ԱՊՀ-ի կանոնադրության, 1991 թ. դեկտեմբերի 8-ին ԱՊՀ-ի ստեղծման համաձայնագրի և դրա 1991 թ. դեկտեմբերի 22-ի հավելվածի մասին է։ Այս համաձայնագրերի չեղարկումը, որոնք մեր ներկայության հիմքն են ԱՊՀ-ում, մեզ իրավունք կտա հայտարարել, որ իրավական տեսանկյունից Մոլդովայի Հանրապետությունը պաշտոնապես այլևս չի լինի ԱՊՀ-ի մաս։ Այս գործընթացն արդեն սկսվել է. մենք այս որոշումը վերջերս ենք ընդունել, և հաստատման գործընթացը սկսվել է», – հայտարարել է Պոպշոյը։
Նրա խոսքով՝ ԱՊՀ-ի հետ մյուս համաձայնագրերը, որոնք օգուտ են բերում Մոլդովայի քաղաքացիներին, կշարունակեն գործել։
«Փետրվարի կեսերին մենք, հավանաբար, կավարտենք գործընթացները կառավարությունում, որից հետո այս որոշումը կընդունվի խորհրդարանի պատգամավորների կողմից…. Առանձին համաձայնագրեր, քանի դեռ դրանք չեն հակասում մեր դիրքորոշմանը եվրոպական երկրներում և որոշակի օգուտներ են բերում, հիմքեր չունեն չեղարկման համար։ Սակայն իրավաբանորեն Մոլդովայի Հանրապետությունն ամենակարճ ժամկետներում պաշտոնապես այլևս չի լինի ԱՊՀ-ի կազմում», – ընդգծել է պաշտոնյան։
Նա հիշեցրել է, որ Մոլդովան ԱՊՀ-ի հետ ստորագրել է, ընդհանուր առմամբ, 283 համաձայնագիր, որոնցից 71-ն արդեն չեղյալ են հայտարարվել, իսկ մոտավորապես 60-ը գտնվում են չեղարկման գործընթացում։
Բաց մի թողեք
«ԱՄՆ-ի մրցակցությունը նպատակ ունի ենթարկել», «Մեզ անհրաժեշտ են ավելի շատ չինական ներդրումներ Եվրոպայում»․ Մակրոն
Կարող ենք պաշտպանվել․ Դանիան լրացուցիչ ուժեր է տեղակայել Գրենլանդիայում, զորքի հետ կղզի է ժամանել շտաբի պետը
Մոտ ապագայում Իրանը և Միացյալ Նահանգները սկզբունքային համաձայնության կգան