«Հսկայական անդունդ» կա ԱՄՆ-Իսրայել ուժերի մանդատի և եվրոպական կառավարությունների ըմբռնման միջև

Թրամփը նշել է, որ ակնկալում է, որ Գազայի վերակառուցումը կսկսվի «շատ շուտով», սակայն այլ մանրամասներ չի հայտնել ժամանակացույցի կամ շինարարության համար պատասխանատու անձանց մասին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Համասը «շատ կարճ ժամանակահատված» կունենա լիովին զինաթափվելու համար՝ զգուշացնելով, որ եթե դա չանի, «դժոխք կպատժվի»։
Թրամփը ելույթ է ունեցել Ֆլորիդայում Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։
«Եթե նրանք չզինաթափվեն, ինչպես նրանք պայմանավորվել էին անել, նրանք համաձայնվել են դրան, ապա դժոխք կպատժվի նրանց համար», – ասել է Թրամփը։
«Եվ մենք դա չենք ուզում։ Բայց նրանք պետք է զինաթափվեն բավականին կարճ ժամանակահատվածում»։
Նեթանյահուի հետ բանակցություններից առաջ, որը այս տարի երկու առաջնորդների վեցերորդ հանդիպումն է, Թրամփը նշել է, որ նրանք պլանավորում են քննարկել «հինգ հիմնական թեմա», այդ թվում՝ Գազայի հրադադարի երկրորդ փուլը, որը լայնորեն սպասվում է, որ կսկսվի հունվարին։
Համաձայնագրի առաջին փուլը, որն ուժի մեջ մտավ հոկտեմբերի 10-ին՝ վերջ դնելով 2023 թվականին սկսված մարտական գործողություններին, ներառում էր ռազմական գործողությունների դադարեցում, Իսրայելի զորքերի մասնակի դուրսբերում և բոլոր իսրայելցի պատանդների փոխանակում պաղեստինցի գերիների հետ։
Երկրորդ փուլը, որը ուրվագծված է Թրամփի 20 կետանոց խաղաղության ծրագրում, ներառում է Իսրայելի լիակատար դուրսբերում Գազայից, Համասի զինաթափում և Պաղեստինի կոմիտեի ստեղծում՝ Գազայի ժամանակավոր կառավարման համար։
Թրամփն ասել է, որ ակնկալում է, որ Գազայի վերակառուցումը կսկսվի «շատ շուտով», բայց չի մանրամասնել ժամանակացույցը կամ շինարարության համար պատասխանատուն։
Պաղեստինյան անկլավը լայնորեն ավերվել է Իսրայելի և Համասի միջև երկու տարուց ավելի տևած մարտական գործողությունների ընթացքում, ՄԱԿ-ը գնահատում է, որ Սթրիթի շենքերի ավելի քան 80%-ը ավերվել է։
Լրագրողների կողմից օկուպացված Արևմտյան ափում Իսրայելի գործողությունների և այն մասին, թե արդյոք բնակավայրերի բռնությունը խաթարում է խաղաղությունը, Թրամփը պատասխանել է, որ ինքը և Նեթանյահուն «100%-ով համաձայն չեն Արևմտյան ափի հարցում, բայց մենք կհամաձայնվենք Արևմտյան ափի հարցում»։
Թրամփը որևէ մանրամասնություն չտվեց այդ անհամաձայնությունների բնույթի մասին, բայց ասաց, որ Նեթանյահուն «ճիշտ բանը կանի»։
Այդ մեկնաբանություններից ընդամենը մեկ ամիս անց Իսրայելի խորհրդարանում խորհրդանշական քվեարկությամբ օրենսդիրները նախնական քվեարկություն անցկացրեցին Արևմտյան ափի անեքսիայի օգտին։
Պաղեստինցիները և միջազգային հանրության մեծ մասը նշում են, որ անեքսիան գրեթե կվերջացնի երկու պետությունների լուծման ցանկացած մնացած հնարավորություն, որը լայնորեն համարվում է տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությունը լուծելու միակ ճանապարհը։
Երկրորդ փուլը բարդ է
Զինադադարի ծրագրի երկրորդ փուլը նախատեսում է ապառազմականացված Գազայի վերակառուցում միջազգային վերահսկողության ներքո՝ Թրամփի գլխավորած և Խաղաղության խորհուրդ անվամբ հայտնի խմբի կողմից։
Պաղեստինցիները կստեղծեն «տեխնոկրատական, ապաքաղաքական» կոմիտե՝ Գազայի առօրյա գործերը կառավարելու համար՝ Խաղաղության խորհրդի վերահսկողության ներքո։
Այն նաև կոչ է անում կարգավորել Իսրայելի և արաբական աշխարհի միջև հարաբերությունները և հնարավոր ուղի գտնել դեպի Պաղեստինի անկախություն։
Սակայն կան բարդ լոգիստիկ և մարդասիրական հարցեր, այդ թվում՝ պատերազմից ավերված Գազայի վերակառուցումը, Համասի զինաթափումը և Միջազգային կայունացման ուժ անվամբ անվտանգության ապարատի ստեղծումը։
Խաղաղության խորհուրդը կհսկի Ղազայի վերակառուցումը՝ ՄԱԿ-ի երկամյա, երկարաձգվող մանդատի ներքո։
Շատ բան է մնում անորոշ
Թրամփի և Նեթանյահուի միջև հանդիպումը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ դեսպան Սթիվ Վիտկոֆը և նախագահի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, վերջերս Ֆլորիդայում հանդիպել են Եգիպտոսի, Կատարի և Թուրքիայի պաշտոնյաների հետ, որոնք միջնորդում են հրադադարի հարցում։
Երկրորդ փուլին անցնելու գործընթացը բարդացրել են երկու հիմնական մարտահրավերներ, ըստ այդ հանդիպումների մասին տեղեկացված պաշտոնյայի։
Իսրայելցի պաշտոնյաները շատ ժամանակ են ծախսել միջնորդի կողմից տրված ցուցակից պաղեստինյան տեխնոկրատական կոմիտեի անդամներին ստուգելու և հաստատելու վրա, և Իսրայելը շարունակում է իր ռազմական հարվածները։
Թրամփի ծրագիրը նաև նախատեսում է, որ կայունացման ուժերը, որոնք առաջարկվում են որպես բազմազգ մարմին, պահպանեն անվտանգությունը։ Սակայն այն նույնպես դեռ չի ձևավորվել։
Արևմտյան մի դիվանագետ ասել է, որ «հսկայական անդունդ» կա ԱՄՆ-Իսրայել ուժերի մանդատի և տարածաշրջանի այլ խոշոր երկրների, ինչպես նաև եվրոպական կառավարությունների ըմբռնման միջև։
ԱՄՆ-ն և Իսրայելը ցանկանում են, որ ուժերը «հրամանատարական դեր» ունենան անվտանգության պարտականություններում, այդ թվում՝ Համասի և այլ զինյալ խմբավորումների զինաթափման գործում։
Սակայն այն երկրները, որոնց զորքեր են ուղարկում, վախենում են, որ այդ մանդատը դրանք կդարձնի «օկուպացիոն ուժ», ասել է դիվանագետը։
Համասը հայտարարել է, որ պատրաստ է քննարկել իր զենքի զինանոցը «սառեցնելու կամ պահելու» հարցը, բայց պնդում է, որ ունի զինված դիմադրության իրավունք, քանի դեռ Իսրայելը օկուպացնում է Պաղեստինի տարածքը։
ԱՄՆ մի պաշտոնյա ասել է, որ հնարավոր ծրագիրը կարող է լինել զենքի դիմաց դրամական խրախուսումներ առաջարկելը՝ արձագանքելով Վիտկոֆի նախկինում առաջարկած «հետգնման» ծրագրին։
Բաց մի թողեք
Հնարավո՞ր է տեսնել Սառը պատերազմի քաղաքական դիվերսիայի մարտավարության կրկնություն. Սթիվ Բեննոն
Եվրոպայի պարզեցման խառնաշփոթը հիասթափեցնում է բիզնեսներին
EuroNews․ Բաքուն սահմանում է Հայաստանի հետ խաղաղության օրակարգ 2026 թվականի համար