Թրամփի նավթային մոլուցքի խնդիրն ու Եվրամիությունը. Ո՞ր կողմում կցանկանայիք լինել

ԱՄՆ նախագահը խաղադրույք է կատարում աշխարհի ամենամեծ և վերջին նավթային պետությունը դառնալու վրա, մինչդեռ Չինաստանը խաղադրույք է կատարում աշխարհի ամենամեծ և երկարատև էլեկտրապետությունը դառնալու վրա։
ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպան Իվո Դաալդերը Հարվարդի համալսարանի Բելֆեր կենտրոնի ավագ գիտաշխատող է և «Աշխարհի ակնարկ Իվո Դաալդերի հետ» շաբաթական փոդքասթի հաղորդավարը։
Վենեսուելայի դեմ իր ռազմական գործողությունը արդարացնելու համար ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկու դարից ավելի ժամանակի մեջ հետ է գնացել և կառչել Մոնրոյի դոկտրինային։ Սակայն հենց 19-րդ դարի մեկ այլ հետաքրքրություն է առաջացրել նրա անսովոր քայլը՝ նավթը։
Ըստ «Նյու Յորք Թայմս»-ի, այն, ինչ սկսվել էր որպես Վենեսուելայի ռեժիմին իշխանությունը զիջելու և թմրանյութերի ու ներգաղթյալների հոսքը ԱՄՆ դադարեցնելու փորձ, անցյալ աշնանը սկսեց վերածվել երկրի նավթը զավթելու վճռականության։ Եվ նախագահն էր այս փոփոխության շարժիչ ուժը։
Սա զարմանալի չէ, սակայն. Թրամփը տասնամյակներ շարունակ տարված է եղել նավթով, նույնիսկ այն դեպքում, երբ աշխարհի մեծ մասը ակտիվորեն փորձում է այն թողնել անցյալում։
Դեռևս 1980-ականներին Թրամփը բողոքում էր, որ ԱՄՆ-ն պաշտպանում է Ճապոնիային, Սաուդյան Արաբիային և այլ երկրներին՝ նավթի ազատ հոսքն ապահովելու համար։ «Աշխարհը ծիծաղում է Ամերիկայի քաղաքական գործիչների վրա, քանի որ մենք պաշտպանում ենք մեզ չպատկանող նավերը, որոնք տեղափոխում են մեզ պետք չեկող նավթ, որը նախատեսված է այն դաշնակիցների համար, ովքեր չեն օգնի», – գրել է նա 1987 թվականի թերթային գովազդում։
Իրաքյան պատերազմին սկզբից աջակցելով՝ նա հետագայում բողոքել է, որ ԱՄՆ-ն բավարար չափով չի օգտվել դրանից։ «Ես կվերցնեի նավթը», – ասել է նա Wall Street Journal-ին 2011 թվականին։ «Ես չէի լքի Իրաքը և թույլ չէի տա, որ Իրանը վերցնի նավթը»։ Նույն թվականին նա նաև անտեսեց Լիբիայում մարդասիրական մտահոգությունները՝ ասելով. «Ես Լիբիայով հետաքրքրված եմ միայն այն դեպքում, եթե մենք վերցնենք նավթը»։
Զարմանալի չէ, որ «վերցրեք նավթը» հետագայում դարձավ Թրամփի առաջին նախագահական քարոզարշավի և նրա առաջին ժամկետի մանտրան։ Բողոքելով, որ ԱՄՆ-ն «ոչինչ» չի ստացել Իրաք ներխուժելու համար ծախսած բոլոր գումարների դիմաց. «Նախկինում այսպես էր՝ «հաղթողինն է ավարը»… Ես միշտ ասում էի՝ «վերցրու նավթը», – դժգոհեց նա 2016 թվականին Գերագույն հրամանատարի ֆորումի ժամանակ։
Որպես նախագահ՝ նա նաև պնդում էր, որ ԱՄՆ ուժերը Սիրիայում մնան հենց այդ պատճառով 2019 թվականին։ «Ես սիրում եմ նավթը», – ասաց նա, – «մենք պահում ենք նավթը»։
Բայց մինչդեռ Իրաքը, Լիբիան և նույնիսկ Սիրիան բոլորը հակամարտություններ էին, որոնք սկսվել էին Թրամփի նախորդների կողմից, Վենեսուելան բոլորովին այլ հարց է։
Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին գերի վերցնելուց մի քանի շաբաթ առաջ Թրամփը հստակեցրեց, թե ինչ պետք է տեղի ունենար. 2025 թվականի դեկտեմբերի 16-ին նա հայտարարեց երկրի նավթային շրջափակման մասին՝ «մինչև այն պահը, երբ նրանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին վերադարձնեն մեզանից նախկինում գողացված բոլոր նավթը, հողերը և այլ ակտիվները»։
Այնուհետև, Մադուրոյին գերի վերցնելուց հետո, Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն «կկառավարի երկիրը»՝ իր նավթը ստանալու համար։ «Մենք նավթային բիզնեսով ենք զբաղվում», – հայտարարեց նա։ «Մենք մեր շատ խոշոր ամերիկյան նավթային ընկերություններին կստիպենք… մտնել, միլիարդավոր դոլարներ ծախսել, վերականգնել խիստ վնասված ենթակառուցվածքները և սկսել գումար վաստակել»։
«Մենք հսկայական քանակությամբ հարստություն ենք հանելու ընդերքից», – պնդեց Թրամփը։ «Այն նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին է հասնում այդ երկրի կողմից մեզ պատճառված վնասների փոխհատուցման տեսքով»։
Չորեքշաբթի օրը էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը հայտարարեց, որ Վենեսուելան իր նավթը կուղարկի ԱՄՆ, «և այնուհետև անվերջ, առաջ շարժվելով, մենք Վենեսուելայից ստացված արտադրանքը կվաճառենք շուկա», փաստորեն հայտարարելով Վենեսուելայի ամենակարևոր ազգային ռեսուրսների բռնագրավման մասին։
Այս ամենը 19-րդ դարի իմպերիալիզմի հոտ է գալիս։ Սակայն Թրամփի նավթային մոլուցքի հետ կապված խնդիրն ավելի խորն է, քան այն ուրիշներից գողանալու նրա ձգտումը՝ անհրաժեշտության դեպքում ուժով։ Նա կենտրոնացած է սպառվող ռեսուրսի վրա, որի նշանակությունը անընդհատ նվազում է։
Եվ այնուամենայնիվ, սա, կարծես, կարևոր չէ։
Իր վերընտրության քարոզարշավի ընթացքում Թրամփը շարունակում էր շեշտել ավելի շատ նավթ արտադրելու անհրաժեշտությունը։ «Հորատիր, փոքրիկ, հորատիր» արտահայտությունը նրա էներգետիկ քաղաքականության մեջ դարձավ նույնքան կենտրոնական, որքան «վերցրու նավթը»՝ ռազմական միջամտության վերաբերյալ նրա տեսակետներում։ Նա կոչ արեց նավթային ընկերությունների ղեկավարներին իր քարոզարշավի համար հավաքել 1 միլիարդ դոլար՝ խոստանալով, որ իր վարչակազմը «հիանալի գործարք» կլինի իրենց արդյունաբերության համար։ Եվ նա անդադար խոսում էր ԱՄՆ-ում «հեղուկ ոսկու» մեծ պաշարների մասին՝ պնդելով. «Մենք մեծ կարողություն ենք կուտակելու»։
Սակայն սրանք միայն քարոզարշավի խոստումներ չէին։ Պաշտոնը վերադառնալուց հետո Թրամփը օգտագործեց ԱՄՆ կառավարության ողջ ուժը՝ ներքին նավթի արտադրությունը և արտասահմանյան արտահանումը խթանելու համար։ Նա ստեղծեց Ազգային էներգետիկ գերիշխանության խորհուրդ։
Նա ստեղծեց Ազգային էներգետիկ գերիշխանության խորհուրդ, բացեց պաշտպանված հողեր Ալյասկայում և Արկտիկական ազգային վայրի բնության արգելոցում՝ նավթի և գազի հետախուզման համար, ստորագրեց անհապաղ ծովային նավթի և գազի վարձակալության մանդատ և արագացրեց թույլտվությունների բարեփոխումները՝ խողովակաշարերի կառուցումը, վերամշակման գործարանների ընդլայնումը և հեղուկ բնական գազի արտահանումը արագացնելու համար։
Միևնույն ժամանակ, նա քննադատում էր ջերմոցային գազերի արտանետումները կրճատելու ջանքերը՝ դրանք համարելով կլիմայի փոփոխության «խաբեության» մաս, նա կրկին դուրս բերեց ԱՄՆ-ն Փարիզի կլիմայական համաձայնագրից և մի շարք քայլեր ձեռնարկեց՝ բրածո վառելիքից վերականգնվող էներգիայի երկարաժամկետ անցումը դադարեցնելու համար։ Նա ստորագրեց օրենք, որը վերջ էր դնում վարկերին և սուբսիդիաներին՝ բնակելի տարածքներում արևային և էլեկտրական մեքենաների գնումները խրախուսելու համար, օգտագործեց ազգային անվտանգությունը՝ ծովային քամու էներգիայի արտադրությունը դադարեցնելու համար և դադարեցրեց վերականգնվող էներգիայի արտադրությունը խրախուսող դրամաշնորհները։
Այս բոլոր ջանքերի խնդիրն այն է, որ ԱՄՆ-ն այժմ հույսը դնում է բրածո վառելիքի վրա, հենց այն ժամանակ, երբ դրանց գլոբալ ապագան նվազում է: Այսօր նավթի արտադրությունն արդեն գերազանցում է սպառումը, և համաշխարհային պահանջարկը, ինչպես սպասվում է, գագաթնակետին կհասնի այս տասնամյակի վերջում: Վերջին 12 ամիսների ընթացքում նավթի գինը նվազել է ավելի քան 23 տոկոսով, ինչը շուկայից ավելի ու ավելի է դուրս մղում հետագա հետախուզումն ու արտադրությունը:
Միևնույն ժամանակ, վերականգնվող էներգիան դառնում է շատ ավելի արդյունավետ: Ապագան, ավելի ու ավելի, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների մեջ է՝ մեր մեքենաները վարելու, մեր տները տաքացնելու, սառեցնելու և լուսավորելու, մեր տվյալների կենտրոնները, առաջադեմ արտադրական գործարանները էներգիայով ապահովելու և մեր կյանքը Երկրի վրա ապահովող ամեն ինչի համար:
Օգտագործելով արևի ուժը, քամու ուժը և Երկրի ջերմությունը՝ Չինաստանը կառուցում է իր ապագան անսպառ ռեսուրսների վրա: Եվ մինչ Պեկինը առաջնորդում է ճանապարհը, շատ ուրիշներ հետևում են նրա հետքերով: Այս ամենը, հենց այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն վերադառնում է սպառիչ բրածո վառելիքի մատակարարմանը:
Թրամփը խաղադրույք է կատարում աշխարհի ամենամեծ և վերջին նավթային պետությունը դառնալու վրա: Չինաստանը խաղադրույք է կատարում իր ամենամեծ և երկարակյաց էլեկտրապետությունը դառնալու վրա: Ո՞ր կողմում կցանկանայիք լինել:
