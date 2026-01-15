15/01/2026

Նիկոսիայի «բաժնետոմսերը» կտրուկ աճել են 2026 թվականի լավագույն մշակութային ուղղություն ճանաչվելուց հետո

Նիկոսիան այս տարի մշակույթի համար առաջին տեղն է զբաղեցրել։

Նիկոսիան խոշոր մրցանակ է շահում ամենամյա Եվրոպական լավագույն ուղղությունների մրցանակաբաշխությունում: Ցածրարժեք ավիատոմսերի ի հայտ գալը հեղափոխություն մտցրեց մեր ճանապարհորդության ձևի մեջ՝ շատերի համար բացելով կարճատև հանգիստ մոտակա եվրոպական քաղաքներում։

Լողափում արևի տակ անցկացրած մեկ շաբաթվա փոխարեն, ճանապարհորդները փնտրում են մշակութային փորձառություններ, այցելում թանգարաններ և պատմական վայրեր, նախքան տեղական ուտեստներ ճաշելը։

Նրանց համար, ովքեր պլանավորում են իրենց հաջորդ քաղաքային հանգիստը, Նիկոսիան պետք է լինի ձեր այցելության ցանկում 2026 թվականի համար, ըստ Եվրոպական լավագույն ուղղությունների։

Կայքը, որը 2009 թվականից ի վեր ամեն տարի անվանում է մայրցամաքի լավագույն ուղղությունները՝ լողափերի, լեռնադահուկային հանգստավայրերի, ճանապարհային ուղևորությունների և այլնի վրա կենտրոնացած երթուղիներով, այս տարի Կիպրոսի մայրաքաղաքը անվանել է մշակույթի համար թիվ մեկ վայր։

Որտե՞ղ ուսումնասիրել մշակութային Նիկոսիայում

«European Best Destinations»-ի կողմից գովաբանված Նիկոսիան «ժառանգության և ժամանակակից ստեղծագործականության համադրության» համար կոմպակտ է և քայլելու համար հարմար։

Մ.թ.ա. 3000 թվականից ի վեր անընդհատ բնակեցված Նիկոսիայի Հին քաղաքը քաղաքի պատմության մեջ խորասուզվելու լավագույն վայրերից մեկն է՝ շրջապատված 16-րդ դարի վենետիկյան պատերով։

Այստեղ կարող եք զբոսնել թանգարանների և պատկերասրահների միջև, ինչպիսիք են Բյուզանդական արվեստի թանգարանը, Լևենտիսի թանգարանը, որը հետևում է քաղաքի պատմությանը, և Կիպրոսի թանգարանը, որը երկրի առաջին հնագիտական ​​թանգարանն էր։

Նիկոսիան նաև գովաբանվել է երաժշտության, պարի, կինոյի և արվեստի միջոցառումների տարեկան ծրագրի համար, և European Best Destinations-ը նշել է, որ դրանք «կենտրոնական» են քաղաքի ինքնության համար։

Ամենամյա միջոցառումներից, որոնք չպետք է բաց թողնել, ներառում են Ֆաներոմենիի արվեստի փառատոնը, որը տեղի է ունենում ամեն ամառ, Կիպրոսի միջազգային կինոփառատոնը և Սուրբ Ծննդյան գյուղերի տարբեր պոպ-ապերը։

Եվրոպայում մշակույթի այլ լավագույն ուղղություններ

Վարկանիշային աղյուսակում երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Իտալիայի Ֆլորենցիան, որը ցուցակում ընդգրկվեց ինչպես իր դասական արվեստի շնորհիվ, որտեղ դուք կտեսնեք Բոտիչելիի, Միքելանջելոյի և Լեոնարդո դա Վինչիի նման մեծերի աշխատանքները Ուֆիցի պատկերասրահներում և Գալերիա դել’Ակադեմիայում, այնպես էլ ժամանակակից արվեստի շնորհիվ, ինչպես դա կարելի է տեսնել այնպիսի պատկերասրահներում, ինչպիսիք են Սենտրո Պեչին և Արիա արվեստի պատկերասրահը։

Զարմանալի չէ, որ ուտելիքը, որը վերջերս ավելացվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում, նույնպես ավելացրեց քաղաքի մշակութային գրավչությունը՝ պարտադիր փորձելու համար նախատեսված ուտեստներով, ինչպիսիք են ռիբոլիտայի ապուրը, պապարդելե ալ ցինգիալե մակարոնեղենը և պիստակով ջելատոն։

Մեկ այլ իտալական քաղաք՝ Վերոնան, նույնպես հայտնվել է ցանկում՝ վեցերորդ տեղում։

Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննան զբաղեցրել է երրորդ տեղը՝ շնորհիվ իր թանգարանային թաղամասի և պալատների։ Լավագույն տասնյակը լրացրել են Բելգիայի Լյովենը (4-րդ), Խորվաթիայի Շիբենիկը (5-րդ), Պորտուգալիայի Տոմարը (7-րդ), Ֆրանսիայի Ռուանը (8-րդ), Մեծ Բրիտանիայի Օքսֆորդը (9-րդ) և Ավստրիայի Գրացը (10-րդ)։

Ինչպես են որոշվում վարկանիշները

Օգտագործելով այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են թանգարանների խտությունը, մշակութային ձեռնարկությունների բազմազանությունը և քաղաքի փառատոների օրացույցը, ստեղծվել է 40 քաղաքներից բաղկացած երկար ցուցակ։

Այս քաղաքներից European Best Destinations-ի փորձագետները կնեղացնեն ընտրությունը՝ ընտրելով 10 առանձնացող քաղաք՝ գնահատելով այցելուի փորձը, ժառանգության արժեքը և ժամանակակից ստեղծագործական տեսարանը։

131 երկրներից ավելի քան 22,000 ճանապարհորդների այնուհետև խնդրել են գնահատել այս քաղաքները՝ հիմնվելով այն բանի վրա, թե որքանով կցանկանային այցելել գալիք տարում, քաղաքի իսկության և դրա ընդհանուր մշակութային գրավչության վրա։

Այս գնահատականներն օգտագործվում են ճանապարհորդի գնահատականը կազմելու համար, որը, համակցվելով փորձագետի գնահատականի հետ, կազմում է վերջնական մշակութային գնահատականը 20 միավորից։

