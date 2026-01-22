Նորվեգիան չի մասնակցի Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին», հայտարարում է վարչապետի գրասենյակը

Թրամփի Խաղաղության խորհուրդը սկզբնապես նախատեսված էր Ղազայի վերակառուցումը վերահսկելու համար, սակայն դրա կանոնադրության համաձայն՝ շրջանակը, կարծես, չի սահմանափակում դրա դերը միայն պաղեստինյան տարածքով։
Նորվեգիայի կառավարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ չի միանա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից նախաձեռնված Խաղաղության խորհրդին, ով իր դժգոհությունն էր հայտնել սկանդինավյան երկրի նկատմամբ՝ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի մերժումից հետո։
«Ամերիկյան առաջարկը մի շարք հարցեր է առաջացնում», որոնք պահանջում են «հետագա երկխոսություն Միացյալ Նահանգների հետ», – հայտարարության մեջ ասել է պետքարտուղար Քրիստոֆեր Թոները։
«Հետևաբար, Նորվեգիան չի միանա Խաղաղության խորհրդի առաջարկվող կարգավորումներին և, հետևաբար, չի մասնակցի Դավոսում կայանալիք ստորագրման արարողությանը», – ասել է Թոները։
Նորվեգիան կշարունակի իր սերտ համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ, հավելել է նա։
Թրամփի Խաղաղության խորհուրդը սկզբնապես նախատեսված էր Ղազայի վերակառուցումը վերահսկելու համար, սակայն դրա կանոնադրության համաձայն՝ շրջանակը, կարծես, չի սահմանափակում դրա դերը միայն պաղեստինյան տարածքով։
ԱՄՆ վարչակազմը խնդրել է երկրներին վճարել մինչև 1 միլիարդ դոլար խորհրդում մշտական տեղի համար, որտեղ Թրամփը կլինի նախագահը։
«Նորվեգիայի համար կարևոր է, թե ինչպես է այս առաջարկը կապված ՄԱԿ-ի նման հաստատված կառույցների և մեր միջազգային պարտավորությունների հետ», – հավելեց Թոները։
Կառավարության ներկայացուցիչը հավելեց, որ Նորվեգիան կիսում է Թրամփի «նպատակը՝ երկարատև խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայում, Ղազայում և այլ իրավիճակներում»։
Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ կարծում է, որ արժանի է Նոբելյան խաղաղության մրցանակին։ Անցյալ տարի մրցանակը շնորհվեց Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյին։
Երկուշաբթի օրը Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն ուղղված նամակում Թրամփը նշել է, որ մրցանակը մերժելուց հետո այլևս չի զգում «պարտավորություն մտածել միայն խաղաղության մասին»։
Ստյորեն հայտարարության մեջ ասել է. «Ես հստակ բացատրել եմ, այդ թվում՝ նախագահ Թրամփին, այն, ինչ հայտնի է. մրցանակը շնորհվում է անկախ Նոբելյան կոմիտեի կողմից»։
Բաց մի թողեք
Թվերով. Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կիսով չափ բաժանեց ԵՄ խորհրդարանը
Թրամփը դադարեցնում է եվրոպական մաքսատուրքերը Գրենլանդիայի «շրջանակային» համաձայնագրի համաձայնեցումից հետո
Սերբիայի նախագահը զգուշացնում է ԱՄՆ-Եվրոպա ամուսնալուծության մասին