22/01/2026

Նորվեգիան չի մասնակցի Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին», հայտարարում է վարչապետի գրասենյակը

infomitk@gmail.com 22/01/2026 1 min read

Lysefjorden i närheten av Stavanger i Norge. 2008-04-13

Թրամփի Խաղաղության խորհուրդը սկզբնապես նախատեսված էր Ղազայի վերակառուցումը վերահսկելու համար, սակայն դրա կանոնադրության համաձայն՝ շրջանակը, կարծես, չի սահմանափակում դրա դերը միայն պաղեստինյան տարածքով։

Նորվեգիայի կառավարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ չի միանա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից նախաձեռնված Խաղաղության խորհրդին, ով իր դժգոհությունն էր հայտնել սկանդինավյան երկրի նկատմամբ՝ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի մերժումից հետո։

«Ամերիկյան առաջարկը մի շարք հարցեր է առաջացնում», որոնք պահանջում են «հետագա երկխոսություն Միացյալ Նահանգների հետ», – հայտարարության մեջ ասել է պետքարտուղար Քրիստոֆեր Թոները։

«Հետևաբար, Նորվեգիան չի միանա Խաղաղության խորհրդի առաջարկվող կարգավորումներին և, հետևաբար, չի մասնակցի Դավոսում կայանալիք ստորագրման արարողությանը», – ասել է Թոները։

Նորվեգիան կշարունակի իր սերտ համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ, հավելել է նա։

Թրամփի Խաղաղության խորհուրդը սկզբնապես նախատեսված էր Ղազայի վերակառուցումը վերահսկելու համար, սակայն դրա կանոնադրության համաձայն՝ շրջանակը, կարծես, չի սահմանափակում դրա դերը միայն պաղեստինյան տարածքով։

ԱՄՆ վարչակազմը խնդրել է երկրներին վճարել մինչև 1 միլիարդ դոլար խորհրդում մշտական ​​տեղի համար, որտեղ Թրամփը կլինի նախագահը։

«Նորվեգիայի համար կարևոր է, թե ինչպես է այս առաջարկը կապված ՄԱԿ-ի նման հաստատված կառույցների և մեր միջազգային պարտավորությունների հետ», – հավելեց Թոները։

Կառավարության ներկայացուցիչը հավելեց, որ Նորվեգիան կիսում է Թրամփի «նպատակը՝ երկարատև խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայում, Ղազայում և այլ իրավիճակներում»։

Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ կարծում է, որ արժանի է Նոբելյան խաղաղության մրցանակին։ Անցյալ տարի մրցանակը շնորհվեց Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյին։

Երկուշաբթի օրը Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն ուղղված նամակում Թրամփը նշել է, որ մրցանակը մերժելուց հետո այլևս չի զգում «պարտավորություն մտածել միայն խաղաղության մասին»։

Ստյորեն հայտարարության մեջ ասել է. «Ես հստակ բացատրել եմ, այդ թվում՝ նախագահ Թրամփին, այն, ինչ հայտնի է. մրցանակը շնորհվում է անկախ Նոբելյան կոմիտեի կողմից»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թվերով. Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կիսով չափ բաժանեց ԵՄ խորհրդարանը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը դադարեցնում է եվրոպական մաքսատուրքերը Գրենլանդիայի «շրջանակային» համաձայնագրի համաձայնեցումից հետո

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերբիայի նախագահը զգուշացնում է ԱՄՆ-Եվրոպա ամուսնալուծության մասին

21/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրահանձնաժողովը 2026 թվականին աշխարհում մարդասիրական աջակցության համար կհատկացնի 1.9 միլիարդ եվրո

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թվերով. Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կիսով չափ բաժանեց ԵՄ խորհրդարանը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորվեգիան չի մասնակցի Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին», հայտարարում է վարչապետի գրասենյակը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալություններ Բեռլինում և Բրանդենբուրգում, ոստիկանությունը թիրախավորում է ռուսամետ ցանցերը

22/01/2026 infomitk@gmail.com