Արկտիկական ճամբարը, որտեղ զորքերը մարզվում են Ռուսաստանի դեմ պատերազմի համար․ Լուսանկարներ

Նորվեգիայի «Վիկինգ» ճամբարում բրիտանական էլիտար ուժերը պատրաստ են հակամարտության, մինչդեռ եվրոպացի առաջնորդները փորձում են ամերիկացիների միտքը կենտրոնացնել իրենց սեփական կիսագնդի վրա։
«ՎԻԿԻՆԳ» ճամբար, Նորվեգիա – Արկտիկական լեռների խորը ձյան մեջ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ծովային հետևակը պատրաստվում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի։
Էլիտար զորքերը ծանոթանում են անապատին՝ ճամբար խփելով ձյան մեջ՝ -20°C-ից ցածր ջերմաստիճանում։ Նրանք ավարտում են՝ ցատկելով սառցե անցքերի միջով և գոռալով իրենց անունը, կոչումը և համարը, նախքան ջրից դուրս բերելը։ Այնուհետև նրանք գլորվում են ձյան մեջ, խմում են մի բաժակ ռոմ և բաժակ են բարձրացնում Չարլզ III թագավորի համար։
Մեծ Բրիտանիայի ծայրահեղ եղանակային պայմաններին դիմակայելու մարզումները այս տարածքում սկիզբ են առնում Սառը պատերազմից, բայց «Վիկինգ» ճամբարը՝ նրա կենտրոնը Նորվեգիայի հյուսիսում գտնվող Սկյոլդում, նոր է և զարգանում է։ Այն բացվել է 2023 թվականին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից հետո, և այս գարնանը պետք է հասնի 1500 անձնակազմի գագաթնակետին, որին հաջորդ տարի կհաջորդի 2000 անձնակազմ։ Մեծ Բրիտանիան «փաստացի կրկնապատկում է» Նորվեգիայում իր թագավորական ծովային հետևակի թվաքանակը երեք տարվա ընթացքում, ասել է արտգործնախարար Իվետ Քուփերը։
Զորավարժությունները արտացոլում են զորքերի կողմից իրականացվող առաքելությունները, եթե ակտիվացվի ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանության վերաբերյալ 5-րդ հոդվածը՝ արտացոլելով այն իրականությունը, որ «մենք այլևս խաղաղության մեջ չենք», – հինգշաբթի օրը Կուփերին և նրա նորվեգացի գործընկեր Էսպեն Բարթ Էյդեին ասել է Մեծ Բրիտանիայի կոմանդոսական ուժերի հրամանատար բրիգադի Ջեյմի Նորմանը տարածք այցելության ժամանակ։ «Մենք մեզ տեսնում ենք մի շարունակականության մեջ, որի մի ծայրում պատերազմ է, մյուսում՝ խաղաղություն, և մենք գտնվում ենք այդ շարունակականության մեջ»։
Սակայն սա Արկտիկայի միայն մեկ կիսագունդն է։ Մյուս կողմից, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրահրում է բոլորովին այլ ճգնաժամ՝ պնդելով Գրենլանդիայի սեփականության իրավունքի համար։
Երկու տարածաշրջանները կապող ռիսկերը, որոնք ունեն նավագնացության ուղիներ, որոնք ավելի ծանրաբեռնված են, քան երբևէ, ռուսական և չինական նավերով, քանի որ բևեռային սառույցները հալվում են, նման են, թեև Գրենլանդիայի համար ավելի քիչ անմիջական, քան Նորվեգիայի համար։ Այնուամենայնիվ, Գրենլանդիան սպառում է հսկայական համաշխարհային թողունակություն։
Զարմանալի չէ, որ Էյդեն, ողջունելով Քուփերին Ուկրաինայում երկու օր անցկացնելուց հետո, ափսոսանքով նշեց, որ նրանք չեն կարող ավելի շատ կենտրոնանալ Ուկրաինայի վրա և «ավելի քիչ՝ այլ բաների վրա»։
Թրամփը նրանց այլընտրանք չի թողել։
Միացրեք «Արկտիկական պահակախումբը»
Քուփերի և Էյդեի պատասխանը ՆԱՏՕ-ի «Արկտիկական պահակախումբ» առաքելության գաղափարին հրապարակավ աջակցելն է, որը ռազմական համագործակցություն է, որը նպատակ կունենա հակազդել ռուսական սպառնալիքներին՝ միաժամանակ վստահեցնելով Թրամփին Եվրոպայի նվիրվածության մեջ տարածաշրջանին։
Առաքելության մանրամասները, այդ թվում՝ զորքերի քանակը և թե արդյոք այն կներառի ցամաքային, ծովային, թե օդային տեղակայումներ, մնում են մշուշոտ։
Դա կարող է նշանակել, որ Նորվեգիայի հյուսիսում անցկացված զորավարժությունների նման զորավարժությունները նույնպես տեղակայվեն Գրենլանդիայում, ինչպես նաև դրանց շուրջը գտնվող նավագնացության ուղիները։ Հյուսիսային Եվրոպայի ուղիներում աճել են պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթ տեղափոխող ստվերային նավատորմերը և ենթադրաբար դիվերսիա է իրականացվել կապի մալուխների նկատմամբ։
Սակայն, ինչպես շատ այլ հարցերի դեպքում, նրանք դեռ պետք է պարզեն, թե արդյոք Թրամփը ուշադրություն կդարձնի դրան: Քուփերի միջամտությունը տեղի ունեցավ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի՝ Սպիտակ տանը դանիական և գրենլանդական ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից մեկ օր անց՝ Թրամփի կողմից Գրենլանդիան վերահսկողությունը ստանձնելու բազմիցս հայտարարված մտադրության շուրջ աճող լարվածության ֆոնին:
Քուփերի ուղերձը Թրամփին և մնացած բոլորին այն էր, որ պնդի, որ արևելյան և արևմտյան Արկտիկայի միջև իրական բաժանում չկա: «Արկտիկայի անվտանգությունը կապված է», – ասաց նա՝ մեջբերելով Ռուսաստանի հյուսիսային նավատորմը, ստվերային նավատորմը, նավթատարները, ոչ ռազմական ակտիվները, լրտեսական նավերը և ստորջրյա մալուխների սպառնալիքները:
«Նայեք Արկտիկայի քարտեզին և այնտեղ, որտեղ գտնվում են ծովային ջրանցքները», – ավելացրեց նա: «Դուք չեք կարող առանձին դիտարկել Արկտիկայի անվտանգության որևէ մաս, քանի որ Արկտիկայի անվտանգության ամբողջ իմաստն այն է, որ այն ազդեցություն ունի մեր տրանսատլանտյան անվտանգության վրա որպես ամբողջություն:
«Ռուսական սպառնալիքի մի մասը նրա Հյուսիսային նավատորմի միջոցով է և մտնում է Ատլանտյան օվկիանոս: Սա տրանսատլանտյան սպառնալիք է»: Սա այն դեպքն է, երբ ակնհայտ է, որ դուք չեք կարող պարզապես վերադառնալ Եվրոպայի պաշտպանությանը ինքնուրույն»։
Այնուամենայնիվ, Մեծ Բրիտանիայի և Եվրոպայի որոշ հատվածներում կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր վախենում են, որ Թրամփը խնդրում է Եվրոպային անել հենց դա։ Եվրոպացի դաշնակիցները վաղուց են ճնշում գործադրել ԱՄՆ նախագահին կատարել Ուկրաինայի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունները։
Այս հիասթափության մի փոքր ակնարկ է նկատվում Էյդեի մոտ։ Նա ցանկանում էր նշել, որ Արկտիկայի իր ծայրամասի համար ռիսկն ավելի անմիջական է։
«Մեր արևելյան սահմանից արևելք գտնվում են Կոլա թերակղզին և Մուրմանսկը», – ասաց նա՝ կանգնած ձյունածածկ ժայռի վրա։ «Այդ տարածաշրջանն ունի աշխարհում միջուկային զենքի ամենամեծ կոնգլոմերացիան, և մասնավորապես, Ռուսաստանի երկրորդ հարվածային ներուժը այնտեղ է։ Նրանց անհրաժեշտ է մուտք դեպի բաց օվկիանոսներ, և պատերազմական իրավիճակում մենք չենք ուզում, որ նրանք ունենան այդ մուտքը»։
Նա ավելացրեց. «Եթե ճգնաժամ լինի, այս տարածքը անմիջապես կդառնա ծանրության կենտրոն՝ Ռուսաստանի միջուկային ներուժի, սուզանավային բազայի և այլնի կարևորության պատճառով։ Այն շատ կարճ ժամանակում ցածր լարվածությունից կանցնի դրա կենտրոնում լինելու։ Ահա թե ինչու մենք պետք է պլանավորենք արագ ուժեղացում, արագ ակտիվացում, ինչպես նաև այս տարածքում մշտական ռազմական ճնշման ներկայություն»։
Թրամփի այս հավաստիացումը կառավարելը բարդ հավասարակշռություն է։ Ռեյչել Էլեհյուսը, RUSI անկախ արտաքին հարաբերությունների վերլուծական կենտրոնի գլխավոր տնօրենը և ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ նախկին ներկայացուցիչը, ասել է. «Դուք ցանկանում եք ազդարարել համերաշխության, ներկայության և ներգրավվածության մասին, և ուղարկել այն ուղերձը, որ Եվրոպան հանդես է գալիս Գրենլանդիայում և նրա շրջակայքում ռուսական և չինական այս ենթադրյալ սպառնալիքի դեմ։
«Բայց դուք չեք ցանկանում մատը մտցնել Միացյալ Նահանգների աչքը կամ ազդարարել, որ փնտրում եք որևէ տեսակի բախում»։
Հնարավոր է, որ այս պատճառով Էլեհյուսը ենթադրել է, որ ՆԱՏՕ-ն ինքն է զսպում իրեն։ «Միակ ձայնը, որը բավականին լուռ է եղել, ՆԱՏՕ-ի ձայնն է», – ասել է նա։ «Շատ տարօրինակ է, որ Մարկ Ռուտտեն չի հրապարակել գլխավոր քարտուղարի հայտարարություն, որում համերաշխություն է հայտնում Դանիային և ընդգծում, որ Միացյալ Նահանգների կողմից հնարավոր ցանկացած անվտանգության մտահոգություն կարող է օրինականորեն լուծվել ՆԱՏՕ-ի դաշինքի միջոցով, քանի որ և՛ Դանիան, և՛ Գրենլանդիան իրենց տարածքների անդամներ են, որոնք ընդգրկված են Հինգերորդ հոդվածի երաշխիքով։
«Կարծում եմ՝ սա հետևանքներ ունի դաշինքի հեղինակության առումով, և կարծում եմ՝ մենք կարող ենք տեսնել այն պրակտիկայի ինտենսիվացում, որի դեպքում դաշնակիցները դիմում են երկկողմ կամ տարածաշրջանային հարաբերությունների… իրենց անվտանգության կարիքները բավարարելու համար, այլ ոչ թե հույսը դնում են ՆԱՏՕ-ի նման բազմազգ դաշինքների վրա»։
Նոր դարաշրջան
Հիշեցում այն մասին, թե որքան արագ է փոխվում բազմակողմանիությունը, կախված է Հելսինկիում գտնվող բրիտանական հմայիչ, վարդագույն և սպիտակ դեսպանատան գրադարանի պատին։
1975 թվականի հուլիսյան լուսանկարում պատկերված է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Հարոլդ Ուիլսոնը դեսպանատան այգում՝ ԱՄՆ նախագահ Ջերալդ Ֆորդի, Հենրի Քիսինջերի և այլոց հետ՝ Հելսինկիի համաձայնագրերի ստորագրման նախաշեմին։ Համաձայնագիրը, որը շեշտում է ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության իրավունքները, Սառը պատերազմի ավարտին մոտեցող թմբկահարության մի մասն էր։
Մեծ Բրիտանիայի ծայրահեղ եղանակային պայմաններին դիմակայելու վարժանքները այս տարածքում սկիզբ են առել Սառը պատերազմից, բայց «Վիկինգ» ճամբարը՝ Նորվեգիայի հյուսիսային Սկյոլդում գտնվող նրա օբյեկտը, նոր է և զարգանում է։ | Բեն Դենս / FCDO
Հելսինկիում փողոցի մյուս կողմում գտնվում է ԱՄՆ-ի ամրոցի նման դեսպանատունը, որտեղ Թրամփն այս օրերին տարածքային ամբողջականության հարցերը որոշողներից մեկն է։ Գրենլանդիայի վերաբերյալ իր ծրագրերից բացի, նախագահը վերջերս ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն «չի լինի արդյունավետ ուժ կամ զսպող միջոց» առանց ամերիկյան ռազմական ուժի և ասել է, որ իրեն միջազգային իրավունք պետք չէ։
Մեծ Բրիտանիան և նրա դաշնակիցներից շատերը դժկամությամբ են ընդունում դաշինքում ճաքերի մասին ցանկացած ակնարկ։ Հարցին, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ն ճգնաժամի մեջ է, Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլիզա Վալտոնենը պնդել է. «ՆԱՏՕ-ն ավելի ուժեղ է, քան երբևէ եղել է»։
Քուփերը նույնպես ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն «չափազանց ուժեղ է» և պնդել, որ նրանք, ովքեր իր վարչակազմը նկարագրում են որպես անկայունացնող ուժ, չափազանց պարզունակ են։ Նա մատնանշել է Մարկո Ռուբիոյի ներկայությունը, ով ավելի ավանդական հանրապետական է, քան Թրամփը, որի հետ եվրոպացիները ավելի հեշտ են համարել աշխատել, քան նախագահը, ինչպես նաև Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների, «Հինգ աչք» հետախուզության և Գազայի պլանի շուրջ աշխատանքը, որի մեծ մասը ղեկավարել է ԱՄՆ-ն։
«Իհարկե, բոլորը կարող են տեսնել, որ այս վարչակազմը գործում է այլ կերպ», – ասել է նա, բայց «Ռուբիոյի հետ ունեցած յուրաքանչյուր քննարկման ժամանակ միշտ եղել է իսկապես ուժեղ նվիրվածություն ՆԱՏՕ-ին»։ Նա նկատելիորեն ավելացրեց, որ Ղազայի ծրագիրը «իրականում հիմնված էր միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի շրջանակի վրա»։
Սակայն Մեծ Բրիտանիայի մի պաշտոնյա, որը լիազորված չէր հրապարակայնորեն խոսելու, ասաց, որ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի մեկնաբանությունների վերաբերյալ կան երեք մտածելակերպեր։ Առաջինը նախագահի հայտարարած նպատակն է, որ նա մտահոգված է Արկտիկայի անվտանգության սպառնալիքներով, երկրորդը՝ որ նա այնտեղ փնտրում է բիզնես հնարավորություններ։
Եվ հետո «կա մեկ մտածելակերպ, որ, վերջին հաշվով, նա պարզապես ուզում է դա անել… նա պարզապես ուզում է Ամերիկան ավելի մեծ դարձնել», – ասացին նրանք։
