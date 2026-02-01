01/02/2026

Ձերբակալել Օբամային. Թրամփ

Օրերս ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth-ի իր էջում գրել է, որ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարաք Օբաման անձամբ հրահանգել է ԿՀՎ-ի գործակալներին կեղծ հետախուզական տվյալներ ստեղծել իր դեմ, և առաջարկել է ձերբակալել Թրամփին։

«Ազգային հետախուզության տնօրեն Թուլսի Գաբարդը հենց հիմա հրապարակել է «Ռուսիագեյթի» հարյուրավոր փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ Բարաք Օբաման անձամբ հրահանգել է ԿՀՎ-ի գործակալներին կեղծ հետախուզական տվյալներ ստեղծել նախագահ Թրամփի դեմ և ակտիվորեն «համագործակցել է թշնամու հետ»՝ խարխլելու ամերիկացիների վստահությունը մեր ժողովրդավարության և նախագահ Թրամփի 2016թ. հաղթանակի նկատմամբ։

Սա հեղաշրջման փորձ էր՝ Բարաք Օբամայի և նրա համախոհների կողմից։ Ժամանակն է, որ մարդիկ վճարեն իրենց արարքների գինը։ Ձերբակալել Օբամային հիմա»,-սոցցանցի իր էջում գրել է Թրամփը։

Իրանը ԵՄ բոլոր երկրների զինված ուժերը ճանաչել է ահաբեկչական կազմակերպություններ՝ ի պատասխան ԵՄ վերջին որոշման

Թեհրանի իշխանությունները ապաստարանների համակարգ են պատրաստում` 2,5 մլն մարդու համար

Հռոմի Սան Լորենցո ին Լուչինա եկեղեցում որմնանկարի վրայի հրեշտակը ռեստավրացվել է երկրի վարչապետի նմանությամբ. Լուսանկար

ԵՄ-ի «խորհրդավոր ընթրիքը»․ Ի՞նչ են քննարկել առանց Թրամփի ու Թրամփի դեմ

Ալիևը, պարզվում է, մտահոգ է հարևան Իրանի ճակատագրով

Հարկային էլեկտրոնային համակարգերը որոշակի ժամանակ հնարավոր է լինեն անհասանելի. ՊԵԿ

