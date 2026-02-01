Ձերբակալել Օբամային. Թրամփ

Օրերս ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth-ի իր էջում գրել է, որ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարաք Օբաման անձամբ հրահանգել է ԿՀՎ-ի գործակալներին կեղծ հետախուզական տվյալներ ստեղծել իր դեմ, և առաջարկել է ձերբակալել Թրամփին։
«Ազգային հետախուզության տնօրեն Թուլսի Գաբարդը հենց հիմա հրապարակել է «Ռուսիագեյթի» հարյուրավոր փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ Բարաք Օբաման անձամբ հրահանգել է ԿՀՎ-ի գործակալներին կեղծ հետախուզական տվյալներ ստեղծել նախագահ Թրամփի դեմ և ակտիվորեն «համագործակցել է թշնամու հետ»՝ խարխլելու ամերիկացիների վստահությունը մեր ժողովրդավարության և նախագահ Թրամփի 2016թ. հաղթանակի նկատմամբ։
Սա հեղաշրջման փորձ էր՝ Բարաք Օբամայի և նրա համախոհների կողմից։ Ժամանակն է, որ մարդիկ վճարեն իրենց արարքների գինը։ Ձերբակալել Օբամային հիմա»,-սոցցանցի իր էջում գրել է Թրամփը։
