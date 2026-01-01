Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը չի բացառել, որ 2026 թվականին Ուկրաինայի հարցով խաղաղության համաձայնագիր կարող է կնքվել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև՝ առանց Եվրամիության անմիջական մասնակցության։
Այս մասին նա հայտարարել է ազգային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։
Օրբանի խոսքով՝ առաջիկա տարիներին միջազգային քաղաքականության առանցքային հարցերից մեկը կլինի այն, թե արդյոք ԱՄՆ–ԵՄ հարաբերություններում լարվածությունը կհասնի այնպիսի մակարդակի, որ Վաշինգտոնը նախընտրի Մոսկվայի հետ բանակցություններ վարել եվրոպական կողմին շրջանցելով։
Նրա գնահատմամբ՝ նման սցենարը լիովին հնարավոր է, եթե կողմերի միջև տարաձայնությունները խորանան։
