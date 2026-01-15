Օրբանը ցանկանում է իր ոխերիմ թշնամի Մագյարին ներկայացնել որպես Բրյուսելի կողմից վերահսկվող խամաճիկ։

Հունգարիա. 5 հիմնական հարց ԵՄ-ի 2026 թվականի ամենակարևոր ընտրությունների մասին.
Հունգարացիները ապրիլին գնում են ընտրատեղամասեր, և, անսովոր կերպով, վարչապետ Վիկտոր Օրբանից բացի ինչ-որ մեկը հնարավորություն ունի հաղթելու։
Հունգարիան նշում է 1848 թվականի հեղափոխության բռնկման 177-ամյակը: Վերլուծություն՝ հինգ հիմնական հարցերը, քանի որ Հունգարիան մոտենում է ապրիլի 12-ի երկրաշարժային քվեարկությանը։
Պատրաստվեք այս տարվա ԵՄ-ում ամենահետևանքային ընտրություններին
Այս շաբաթ Հունգարիայի քարոզարշավը նոր թափ ստացավ, քանի որ պոպուլիստ ազգայնական վարչապետ Վիկտոր Օրբանը բախվեց իր 15-ամյա իշխանությանը մինչ օրս ամենադժվար մարտահրավերին։
Երկարատև տառապանք կրած ընդդիմությունը հույս ունի, որ Պետեր Մագյարը՝ ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցության պահպանողական առաջնորդը, որը հարցումներում 12 միավորով առաջ է, կարող է տապալել այն, ինչ Օրբանն ինքն է անվանում Հունգարիայի «ոչ լիբերալ ժողովրդավարություն»։
Շատ հունգարացիների համար ընտրությունները Օրբանի մոդելի վերաբերյալ հանրաքվե են։ Նրա ղեկավարությամբ կառավարությունը, որը գլխավորում է Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը, ուժեղացրել է իր վերահսկողությունը լրատվամիջոցների և պետական ընկերությունների նկատմամբ՝ առաջացնելով մեղադրություններ խնամակալության մեջ՝ միաժամանակ թուլացնելով դատական անկախությունը և ընդունելով օրենքներ, որոնք Հունգարիան իջեցրել են թափանցիկության վարկանիշային աղյուսակը։
Այժմ այն գտնվում է «Համաշխարհային արդարադատության նախագծի» ԵՄ երկրների օրենքի գերակայության ինդեքսի ամենացածր հորիզոնականում։
62-ամյա Օրբանը ԵՄ առաջնորդն է, որը ամենամոտ է ռուս բռնապետ Վլադիմիր Պուտինին և անընդհատ խոչընդոտ է հանդիսանում Բրյուսելի կողմից Կրեմլի դեմ միասնական ճակատ կառուցելու ջանքերի համար։ Նա բազմիցս բախվել է ԵՄ-ի հետ ԼԳԲՏՔ+ իրավունքներից մինչև միգրացիա թեմաներով։ Կանխատեսելով լիբերալ բազմակողմ կարգի ավարտը՝ Օրբանը տարին սկսեց՝ ասելով, որ ԵՄ-ն «ինքնուրույն կքանդվի»։
Բայց կարո՞ղ է արդյոք Մագյարը, որի ազգանունը բառացիորեն նշանակում է «հունգարերեն», իսկապես տապալել իր նախկին դաշնակցին։ Եվ նույնիսկ եթե դա անի, որքանո՞վ կարող է նա իրատեսորեն Հունգարիան վերադարձնել լիբերալ ժողովրդավարության՝ Օրբանի պետական ճարտարապետության պահպանման պայմաններում։
Ինչո՞ւ պետք է ինձ հետաքրքրի
Հունգարիան կարող է համեմատաբար փոքր լինել՝ 9.6 միլիոն բնակչությամբ, բայց Օրբանի ղեկավարությամբ այն դարձել է ԵՄ-ի ամենամեծ գլխացավանքներից մեկը։ Նա վաղուց է Բրյուսելում օգտագործել Բուդապեշտի վետոն՝ Ռուսաստանի հետ կապված պատժամիջոցները արգելափակելու, Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը կասեցնելու և ԵՄ-ի անհետաձգելի որոշումները բազմիցս կասեցնելու համար։
Նա նաև ԵՄ մայրաքաղաքներում աջակողմյան պոպուլիստների խմբի հիմնական, իսկ երբեմն՝ առաջատար անդամ է, որոնք միավորվում են այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են միգրացիայի դեմ պայքարը և Ուկրաինային զինելու նկատմամբ սկեպտիկությունը։ Առանց Օրբանի՝ Չեխիայի Անդրեյ Բաբիշը և Սլովակիայի Ռոբերտ Ֆիցոն Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովներում շատ ավելի մեկուսացված դեմքեր կհանդիսանան։
Բրյուսելը հաճախ դիմել է բարդ շրջանցիկ միջոցների՝ Հունգարիայի խոչընդոտողականությունը շրջանցելու համար, և Օրբանի համառ անհնազանդությունը հանգեցրել է տասնամյակներ շարունակ գործող միաձայնության կանոնը չեղյալ հայտարարելու կոչերի։
«Դուք լսել եք, թե ինչպես եմ ես 20 անգամ զղջում, եթե ոչ ավելի, Վիկտոր Օրբանի վերաբերմունքի համար, ով ամեն անգամ, երբ մենք ստիպված էինք առաջ շարժվել՝ Ուկրաինային օգնելու համար… օգտագործել է իր վետոն՝ ավելի շատ շանտաժ անելու համար», – երեքշաբթի լրագրողներին ասաց ԵՄ լիբերալ կուսակցության ղեկավար Վալերի Հայերը։
Որո՞նք են հիմնական մարտադաշտերը։
Մագյարը մեղադրում է Օրբանին և Ֆիդեշին խնամակալության և կոռուպցիայի մեջ՝ երկրի տնտեսությունը թուլացնելու՝ օլիգարխներին նախապատվություն տալու միջոցով, և ԵՄ միջոցներից զրկվելու մեջ՝ Բրյուսելին թշնամացնելու միջոցով։
Օրբանը ցանկանում է իր ոխերիմ թշնամի Մագյարին ներկայացնել որպես Բրյուսելի կողմից վերահսկվող խամաճիկ։
Անցած տարվա ընթացքում Ֆիդեսը հանրային քննարկումներ է սկսել՝ նպատակ ունենալով բաժանել Մադյարի բազան, որը ներառում է կանաչ և ձախակողմյան ընտրողներից մինչև հիասթափված նախկին Օրբանի հավատարիմներին՝ այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսին է ԼԳԲՏՔ+ հպարտության արգելքը։
Տիսզայի ռազմավարությունն է եղել խուսափել վիճահարույց հարցերի շուրջ դիրքորոշումից՝ փորձելով ձեռք բերել բացարձակ մեծամասնություն, որը կուսակցությանը կտա ընտրական օրենսդրությունը բարեփոխելու լիազորություն, որը, նրանց խոսքով, Օրբանը կեղծել է իր օգտին, և հնարավորություն կտա սահմանադրական փոփոխություններ կատարել։
Տիսզայի թիվ 2 Զոլտան Տարը ասել է, որ ակնկալում է, որ Օրբանի կառավարությունը կկիրառի «բոլոր հնարավոր կեղտոտ հնարքները»։
«Պետական քարոզչական զրպարտություններ, արհեստական բանականության կողմից ստեղծված կեղծիքներ, կեղծված տեսանյութեր, հնարավոր բեմադրված միջադեպեր, շանտաժ և կեղծված ընտրական համակարգի շահագործում: Նրանք կմոբիլիզացնեն ամեն ինչ, քանի որ շատ բան ունեն կորցնելու», – ասել է Տարը։
Շաբաթ օրը Ֆիդեսի կուսակցության համագումարում ելույթ ունենալով՝ Օրբանը Տիսզային անվանել է ԵՄ-ի կողմնակից խամաճիկ։
«Եթե դուք քվեարկում եք Տիսզայի կամ ԴԿ-ի [սոցիալ-դեմոկրատական դեմոկրատական կոալիցիայի] օգտին, ապա քվեարկում եք ձեր սեփական ապագայի դեմ։ Տիսզան և ԴԿ-ն առանց աչք թարթելու կկատարեն Բրյուսելի պահանջները։ Մի մոռացեք, որ Տիսզայի ղեկավարը պարոն Վեբերն է՝ Եվրոպայի ամենամեծ պատերազմ հրահրողը», – ասաց Օրբանը՝ նկատի ունենալով Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գերմանացի ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերին։
Ինչպե՞ս և երբ են տեղի ունենալու ընտրությունները
Ազգային ընտրությունները տեղի կունենան կիրակի՝ ապրիլի 12-ին։ Ընտրողները կընտրեն 199 տեղանոց նոր Ազգային ժողով՝ Հունգարիայի խառը ընտրակարգով, որտեղ 106 պատգամավոր կընտրվի միամանդատ ընտրատարածքներում, իսկ 93-ը՝ ազգային կուսակցությունների ցուցակներով։
Երկարատև տառապանքներ կրող ընդդիմությունը հույս ունի, որ Պետեր Մագյարը՝ Տիսզայի կուսակցության պահպանողական առաջնորդը, կարող է տապալել այն, ինչ Օրբանն ինքը անվանում է Հունգարիայի «ոչ լիբերալ ժողովրդավարություն»։ Նոեմի Բրուզակը հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ Տիսզան առաջատար է 49 տոկոս աջակցությամբ՝ առաջ անցնելով Ֆիդեսից, որը 37 տոկոս է, քանի որ Օրբանի կուսակցությունը գրեթե մեկ տարի հետ է մնում։
Չնայած պաշտոնական քարոզարշավը սկսվում է փետրվարի 21-ին, մրցավազքը փաստացիորեն ամբողջ թափով է ընթանում ամիսներ շարունակ։
Մրցավազքի մյուս նշանակալի կուսակցություններն են՝ Դեմոկրատական կոալիցիան (DK), ծայրահեղ աջ «Մի Հազանկ» (Մեր հայրենիք) շարժումը և երգիծական հունգարական «Երկպոչ շուն» կուսակցությունը (MKKP), որը հիմնականում ստեղծվել է Օրբանի քաղաքականությունը ծաղրելու համար։ Սակայն սրանք պայքարում են գոյատևման համար, քանի որ կարող են չհամապատասխանել խորհրդարանում տեղեր շահելու համար անհրաժեշտ աջակցության շեմին, ինչը նշանակում է, որ Հունգարիայի օրենսդիր մարմինը կարող է բացառապես վերահսկվել երկու աջակողմյան կուսակցությունների կողմից։
Կարո՞ղ են ընտրությունները լինել ազատ և արդար
Իշխող կուսակցության մրցակիցները բախվում են Ֆիդեսին օգտին մշակված համակարգի։ 2011 թվականին Օրբանի կառավարությունը վերաձևավորեց ընտրատարածքները և վերանայեց քվեարկության համակարգը՝ մանդատներ շահելու իր հնարավորությունները մեծացնելու համար։
«Քվեարկության գործընթացին անմիջական միջամտություն չկա, սակայն ավելի լայն մրցակցային միջավայրը՝ թե՛ ինստիտուցիոնալ կանոնների, թե՛ ռեսուրսներին հասանելիության առումով, մեծապես թեքվում է իշխող կուսակցությունների օգտին», – ասել է Բուդապեշտի TK քաղաքագիտության ինստիտուտի քաղաքական վերլուծաբան Մարտոն Բենեն։
Մեդիա շուկայի մոտ 80 տոկոսը վերահսկելուց բացի, կառավարությունը թույլ է տալիս հարևան երկրների էթնիկ հունգարացիներին (ովքեր հակված են նախապատվությունը տալ Ֆիդեսին) քվեարկել փոստով, մինչդեռ արտասահմանում ապրողները, ովքեր պահպանել են իրենց հունգարական հասցեները, պետք է այցելեն դեսպանատներ՝ քվեարկելու համար։
«Մի կողմը հասանելիություն ունի պետության բոլոր ռեսուրսներին, մինչդեռ մրցակիցը չի ստանում հանրային քարոզարշավի ֆինանսավորում և գործնականում ներկայություն չունի պետության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցներում», – ասել է TK ինստիտուտի քաղաքագետ Ռուդոլֆ Մեցը՝ հավելելով, որ այս անհավասարակշռությունը մասամբ փոխհատուցվում է թվային ոլորտում։
Բայց նույնիսկ անարդար պայմանները չեն խոչընդոտում մագյարների հաղթանակին, ասում է Բենեն, քանի դեռ պահպանվում է քվեարկության գործընթացի ամբողջականությունը։
Որքա՞ն կփոխի մագյարների հաղթանակը իրականում
Բրյուսելի իստեբլիշմենթը աղոթում է Մադյարի հաղթանակի համար՝ հույս ունենալով, որ Տիսզայի կառավարությունը կխորացնի կապերը ԵՄ-ի հետ։
Կենտրոնամետ առաջնորդ Հայերն ասել է, որ իր կուսակցությունը աջակցում է «ցանկացած թեկնածուի, որը կկրի եվրոպամետ արժեքներ, որը կկարողանա հաղթել» գործող Հունգարիայի վարչապետին։
Պահպանողական առաջնորդ Վեբերը արագորեն ողջունեց Տիսզային կենտրոնամետ աջ ընտանիքում՝ Բուդապեշտում ազդեցություն ապահովելու և նրանց ընտրական հարթակը մշակելու համար ռեսուրսներ տրամադրելու համար։ Նա բազմիցս Մադյարին ներկայացրել է որպես այն մարդը, ով կփրկի Հունգարիան Օրբանից։
Չնայած Բրյուսել-Բուդապեշտ լարված հարաբերությունների համար պոտենցիալ կամուրջ կառուցող է համարվում, Մադյարը ոչ մի կերպ անսասան ԵՄ-ի կողմնակից չէ։ Նա Բրյուսելի հարցում անտարբեր է եղել՝ հաշվի առնելով, որ ցանկացած մերձեցում կարող է Օրբանը օգտագործել իր դեմ։ 2024 թվականի հոկտեմբերին հարցազրույցում նա ասել է. «Մենք, անշուշտ, չենք հավատում եվրոպական գերպետությանը»։
Ներքին ճակատում Տարը՝ Տիսայի երկրորդ համարը ասել է, որ կուսակցությունը ցանկանում է «պահպանել սահմանային ցանկապատը, դեմ լինել պարտադիր միգրացիոն քվոտաներին և Ուկրաինայի արագացված անդամակցությանը, ձգտել խաղաղության, պայքարել ռուսական քարոզչության դեմ, ամրապնդել V4-ը [Հունգարիա, Լեհաստան, Չեխիա և Սլովակիա] և Կենտրոնական Եվրոպան՝ առանց Եվրոպայի վատ տղան լինելու»։
Սա համընկնում է քաղաքագետ Մեցի կանխատեսման հետ, որն ասել է, որ մադյարների հաղթանակը «չի նշանակի արմատական շրջադարձ կամ վերադարձ դեպի որևէ իդեալականացված անցյալ»։
«Հունգարիայի դերը որպես ԵՄ մշտական խաթարող, հավանաբար, կմարի, ոչ թե այն պատճառով, որ ազգային շահերը կվերանան, այլ այն պատճառով, որ դրանք կհետապնդվեն բանակցությունների և ինստիտուցիոնալ ներգրավվածության միջոցով, այլ ոչ թե մշտական վետո քաղաքականության և խորհրդանշական հակամարտության միջոցով», – հավելել է Մեցը։
Վերլուծաբանները նաև զգուշացրել են, որ ներքին փոփոխությունները կարող են դանդաղ լինել։ Միլթոն Ֆրիդմանի համալսարանի Զոլտան Վասալին ասել է, որ ներկայիս համակարգի ապամոնտաժումը «իրավական և ինստիտուցիոնալ առումով մարտահրավեր կլինի»։
«Սահմանադրական հիմնական մարմինները կպահպանեն իրենց մանդատները առաջիկա ընտրություններից հետո, իսկ հիմնական պաշտոնները կզբաղեցնեն գործող կառավարության հետ կապված անձինք, ինչը կսահմանափակի մոտակա փոփոխությունները», – ասաց Վասալին։
Մադյարների հաղթանակի մասշտաբը կարող է վճռորոշ լինել։ Մետցի խոսքով՝ խորհրդարանական երկու երրորդի գերմեծամասնությունը, որը թույլ կտա նոր կառավարությանը փոխել սահմանադրությունը, «կփոխի խաղի կանոնները»։
«Դա Մադյար կառավարությանը կտա իրավական կարողություն վերականգնել օրենքի գերակայության հիմնական տարրերը, վերակառուցել հակակշիռներն ու զսպումները և ներդնել երաշխիքներ, ինչպիսիք են հիմնական պաշտոնների ժամկետի սահմանափակումները», – ասաց նա։
Եվրոպական խորհրդարանում Ֆիդեսի առաջնորդ Քինգա Գալը հրապարակման պահին չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին։
