Օսկարի անվանակարգեր 2026. «Մեղավորները» պատմություն են կերտում՝ ռեկորդային 16 առաջադրումներով

Օսկար մրցանակաբաշխության 98-ամյա պատմության մեջ ռեկորդը 14 անվանակարգ էր, և Ռայան Քուգլերի վամպիրային սարսափ ֆիլմը՝ «Մեղավորները», կոտրել է այդ նվաճումը: Ահա այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք այս տարվա Օսկարի անվանակարգերի մասին:
Հայտնաբերվել են 98-րդ Օսկար մրցանակաբաշխության անվանակարգերը, և Ռայան Քուգլերի վամպիրային սարսափ ֆիլմը՝ «Մեղավորները», կերտել է Օսկարի պատմություն՝ առաջադրվելով ռեկորդային 16 անվանակարգերում, այդ թվում՝ «Լավագույն ֆիլմ», «Լավագույն ռեժիսոր», «Լավագույն դերասան» և «Լավագույն օրիգինալ սցենար»:
Սա ուշագրավ է ոչ միայն այն պատճառով, որ սարսափ ֆիլմերը հաճախ մերժվում են Ակադեմիայի կողմից, այլև հիմնականում այն պատճառով, որ «Մեղավորներից» առաջ ոչ մի ֆիլմ երբեք չի արժանացել ավելի քան 14 անվանակարգի՝ ինչը հաջողվել է միայն «Ամեն ինչ Եվայի մասին» (1950), «Տիտանիկ» (1997) և «Լա Լա Լենդ» (2016) ֆիլմերին:
Մեր «Մեղավորներ» ֆիլմի ակնարկում, որը մեր 2025 թվականի լավագույն ֆիլմերի ցանկում էր, մենք ասացինք. «Մեղավորները» նախևառաջ ֆիլմ է երաժշտության, մասնավորապես՝ բլյուզի մասին: Այն ներկայացնելով որպես աշխարհների, ինչպես նաև ժամանակի միջով անցնող մի տեսակ կախարդական խողովակ, Քուգլերը ցույց է տալիս, որ բլյուզ երաժշտությունը ոչ միայն թանկարժեք կապ է անցյալի հետ և հիշեցում ստրկությունից հետո դիմադրողականության մասին, այլև ապագայի ապաստան, որը կարող է շահագործվել: (…) Դասական վամպիրների մասին այս համարձակ և հետաքրքրաշարժ մեկնաբանությունը Քուգլերին ոչ միայն քաղաքականացնում է վամպիրներին, այլև նկարահանել է տարվա լավագույն ֆիլմերից մեկը մինչ օրս»:
Culture-ի շաբաթվա ֆիլմը. «Մեղավորներ» – Այս վամպիրները ուզում են բլյուզ
Մեղավորներ, վթարներ և մարտեր. Ահա 2025 թվականի լավագույն ֆիլմերը
«Մեղավորներից» անմիջապես հետո է գտնվում «Մեկ մարտ մյուսից հետո»՝ Փոլ Թոմաս Անդերսոնի քաղաքականապես լիցքավորված լուրջ կատակերգությունը, որը գլխավորեց 2025 թվականի մեր սիրելի ֆիլմերի ցանկը և ստացավ 13 անվանակարգ:
Այս ամսվա սկզբին «Ոսկե գլոբուս»-ում խոշոր հաղթանակ տանելուց հետո «Մեկ մարտը մյուսի հետևից» ֆիլմը համարվում է «Լավագույն ֆիլմ» և «Լավագույն ռեժիսոր» անվանակարգերի ֆավորիտը։ Փոլ Թոմաս Անդերսոնը երբեք չի արժանացել «Օսկար»-ի՝ չնայած 11 անվանակարգի այնպիսի ֆիլմերի համար, ինչպիսիք են «Կլինի արյուն», «Վարպետը» և «Ֆանտոմային թել»։
«Մեկ մարտը մյուսի հետևից» ֆիլմի մեր ակնարկում մենք գրել ենք. «Ոգևորիչ է տեսնել, որ դեռևս կան ստուդիաներ, որոնք պատրաստ են ստեղծագործական ազատություն տրամադրել և ֆինանսավորել նման համարձակ և զվարճալի կինոն, որը թղթի վրա կարող է խելագարություն թվալ։ Այսպիսով, Կեցցե՛ հեղափոխությունը, թողե՛ք Սուրբ Ծննդյան արկածախնդիրները և սկսե՛ք մրցանակաբաշխության սեզոնը։ Մենք խաղադրույք ենք կատարում, որ «Մեկ մարտը մյուսի հետևից» ֆիլմը արագորեն կհասնի Օսկարի փառքին, և ընտրողները կճանաչեն, որ այս նոր PTA դասական ֆիլմը արժանի է բոլոր գավաթներին»։
Չեմ ուզում ասել, որ մենք ձեզ ասացինք… Չնայած «Մեղավորները» ֆիլմը մեծ առաջընթաց է ապրում…
Եվ՛ «Մեղավորները», և՛ «Մեկ մարտից հետո» ֆիլմերը Warner Bros.-ի ֆիլմերն են և միասին ունեն 29 անվանակարգ, ինչը մեծ հաջողություն է ստուդիայի համար, որն ընդհանուր առմամբ ունի 30 անվանակարգ, որոնցից մեկը Էմի Մեդիգանի համար է «Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի» անվանակարգում՝ «Զենքեր» ֆիլմում իր աստղային չարագործի համար։ Սա 102-ամյա ստուդիայի պատմության մեջ լավագույն «Օսկար»-ն է։
Ստուդիան պատրաստվում է Netflix-ին իր վիճահարույց վաճառքին, ինչը կինոսիրողներին անհանգստացրել է Netflix-ի կողմից կինոթատրոններում ցուցադրությունների կրճատման պատճառով։ Այս շաբաթվա սկզբին Netflix-ը Warner Bros. Discovery-ի 72 միլիարդ դոլար արժողությամբ ձեռքբերումը փոփոխեց ամբողջությամբ կանխիկ առաջարկով՝ քաղցրացնելով իր առաջարկը Paramount Skydance-ի առաջարկից։
Բայց բավական է բիզնեսի մասին և վերադառնանք անվանակարգերին…
Իր կողմից, Netflix-ը մեծ հաջողություն ունեցավ՝ Գիլյերմո դել Տորոյի «Ֆրանկենշտեյն»-ը ինը անվանակարգերով (ներառյալ «Լավագույն ֆիլմ» անվանակարգը), որը հավասարվեց Ջոշ Սաֆդիի «Մարտի Սուպրիմ» պինգ-պոնգի դրամային և Յոախիմ Թրիերի «Զգացմունքային արժեք» ֆիլմերին։ Նրանց հետևում են Քլոե Չժաոյի շեքսպիրյան «Համնետ» դրաման՝ ութ անվանակարգով, իսկ Յորգոս Լանտիմոսի «Բուգոնիա» և Կլեբեր Մենդոնսա Ֆիլյոյի «Գաղտնի գործակալը» ֆիլմերը ունեն չորսական անվանակարգ։
Հատկանշական է, որ «Լավագույն միջազգային խաղարկային ֆիլմ» անվանակարգում առաջադրված շատ միջազգային ֆիլմեր առաջադրվել են նաև այլ անվանակարգերում՝ ամենատպավորիչներից են բրազիլական «Գաղտնի գործակալը» և նորվեգական «Զգացմունքային արժեքը», որոնք նույնպես առաջադրվել են «Լավագույն ֆիլմ» անվանակարգում։
Եվրոպական կինոմրցանակաբաշխությունում իր ամբողջական հաղթանակից հետո՝ Յոախիմ Թրիերի ընտանեկան դրաման այս տարի կներկայացնի Եվրոպայի լավագույն հույսը «Օսկար»-ում։ Այն արժանացել է ընդհանուր առմամբ ինը անվանակարգի, որոնցից լավագույն ռեժիսորի համար առաջադրվել է «Թրիեր» ֆիլմը, լավագույն դերասանուհի՝ Ռենատե Ռեյնսվեյը, լավագույն դերասանուհի՝ Էլ Ֆանինգը և Ինգա Իբսդոտեր Լիլեասը՝ «Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի» անվանակարգում, իսկ Ստելան Սկարսգարդը պատմություն է կերտում՝ դառնալով միջազգային ֆիլմի համար «Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան» անվանակարգում Օսկարի առաջին թեկնածուն։
Մինչդեռ, այս տարվա «Ոսկե արմավենու ճյուղ» մրցանակի դափնեկիր Ջաֆար Փանահիի «Դա պարզապես պատահար էր» ֆիլմը արժանացել է երկու անվանակարգի (Լավագույն միջազգային ֆիլմ և Լավագույն օրիգինալ սցենար), մինչդեռ 2025 թվականի մեր սիրելի ֆիլմերից մեկը՝ Օլիվեր Լաքսեի «Սիրատը», նույնպես արժանացել է երկու անվանակարգի (Լավագույն միջազգային լիամետրաժ ֆիլմ և Լավագույն հնչյունավորում):
Առաջարկում ենք մեկ այլ եվրոպական ֆիլմի, որին չէինք սպասում. «Անճոռնի խորթ քույրը»՝ Էմիլի Բլիխֆելդտի դեբյուտային լիամետրաժ ֆիլմը, որը արժանացել է մեկ անվանակարգի՝ «Լավագույն դիմահարդարում և վարսահարդարում» անվանակարգում:
Մեկ այլ անակնկալ՝ ոչ այնքան ոգևորիչ, եղավ «Ֆորմուլա 1»-ի հետ, որը կարողացավ առաջադրվել չորս անվանակարգերում, այդ թվում՝ (տխուր կերպով) «Լավագույն ֆիլմ» անվանակարգում:
Ինչ վերաբերում է այս տարվա անվանակարգերի ամենամեծ մերժմանը, կասկածելի մրցանակը բաժին է հասնում «Անճոռնի» շարունակությանը՝ «Անճոռնի. Բարու համար», որը մերժվել է այնպիսի անվանակարգերում, ինչպիսիք են «Լավագույն դերասանուհի», «Լավագույն երաժշտություն» և «Լավագույն ֆիլմ»: Հաշվի առնելով, թե որքան լավ է առաջին մասը ստացվել անցյալ տարվա Օսկարում, Արիանա Գրանդեն և Սինթիա Էրիվոն չափազանց գոհ են այսօրվա հայտարարությունից։
Այս տարվա «Լավագույն դերասան» անվանակարգը արժանի է առանձնացման, քանի որ այն կլինի ծանրքաշային մրցակցություն Թիմոթի Շալամեի (անկեղծ ասած՝ ձանձրալի) գովազդային արկածները «Մարտի Սուպրիմ»-ը դարձրին A24-ի ամենաշատ տոմս վաճառվող ֆիլմի) և «Մեկ մարտ մյուսից հետո» ֆիլմի Լեոնարդո ԴիԿապրիոյի միջև։ Այլ թեկնածուների թվում են Իթան Հոքը («Կապույտ լուսին»), Մայքլ Բ. Ջորդանը («Մեղավորներ») և Վագներ Մոուրան, ով վերջերս արժանացել է «Ոսկե գլոբուս» մրցանակի «Գաղտնի գործակալը» ֆիլմի համար։ Անվտանգ գումարը Շալամեի առաջին «Օսկարը» ստանալու վրա է, բայց անվանակարգի թեկնածուները, մեղմ ասած, տպավորիչ են։
Այլ դեպքերում, թվում է, թե մրցակցություն է ընթանում Համնետի Ջեսի Բաքլիի և «Եթե ես ոտքեր ունենայի, ես քեզ կխփեի» ֆիլմի Ռոուզ Բիրնի միջև՝ որպես լավագույն դերասանուհի։ Նրանք կմրցեն երկակի մրցանակակիր Էմմա Սթոունի («Բուգոնիա»), ինչպես նաև Ռենատե Ռեյնսվեի («Զգացմունքային արժեք») և Քեյթ Հադսոնի («Երգ երգեց կապույտ») հետ։
Այս տարվա մեկ նշանակալի նորեկ՝ «Լավագույն դերասանական կազմ» անվանակարգը՝ լրացուցիչ բաժին, որը լիովին տրամաբանական է, հաշվի առնելով, որ դերասանների ընտրությունը չափազանց կարևոր է ֆիլմի հաջողության համար։
Հաջորդ նոր անվանակարգը կհայտնվի 2028 թվականին, երբ «Օսկար»-ը կճանաչի «Լավագույն կասկադյորական դիզայն» անվանակարգը։
Ահա այս տարվա «Օսկար»-ի թեկնածուների ամբողջական ցանկը.
Best Film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Best Director
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Actor in a Leading Role
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
Actress in a Leading Role
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Actor in a Supporting Role
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Actress in a Supporting Role
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Adapted Screenplay
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Original Screenplay
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
International Feature Film
- The Secret Agent
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Documentary Feature Film
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Documentary Short Film
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Live Action Short Film
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Animated Feature Film
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Animated Short Film
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Cinematography
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Film Editing
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Production Design
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Achievement in Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Original Score
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Original Song
- “Dear Me” from Diane Warren: Relentless
- “Golden” from KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” from Sinners
- “Sweet Dreams of Joy” from Viva Verdi
- “Train Dreams” from Train Dreams
Sound
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
Visual Effects
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Makeup and Hairstyling
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Costume Design
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
The 98th Academy Awards will take place on Sunday 15 March at the Dolby Theatre in Los Angeles, with Conan O’Brien returning as host.
Բաց մի թողեք
Էդուարդ Մանեն չմիացավ իմպրեսիոնիստներին, թեև նրանց ճանապարհը սկսվեց իր կտավից. Լուսանկարներ
Առնո Բաբաջանյան․ դարաշրջանի ներքին երաժշտությունը
Մաեստրո Էդուարդ Թոփչյանը 2026 թվականի համերգաշրջանը սկսել է արտասահմանյան տպավորիչ հյուրախաղերով. Լուսանկարներ