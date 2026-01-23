23/01/2026

Օսկարի անվանակարգեր 2026. «Մեղավորները» պատմություն են կերտում՝ ռեկորդային 16 առաջադրումներով

infomitk@gmail.com 23/01/2026 2 min read

Օսկար մրցանակաբաշխության 98-ամյա պատմության մեջ ռեկորդը 14 անվանակարգ էր, և Ռայան Քուգլերի վամպիրային սարսափ ֆիլմը՝ «Մեղավորները», կոտրել է այդ նվաճումը: Ահա այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք այս տարվա Օսկարի անվանակարգերի մասին:

Հայտնաբերվել են 98-րդ Օսկար մրցանակաբաշխության անվանակարգերը, և Ռայան Քուգլերի վամպիրային սարսափ ֆիլմը՝ «Մեղավորները», կերտել է Օսկարի պատմություն՝ առաջադրվելով ռեկորդային 16 անվանակարգերում, այդ թվում՝ «Լավագույն ֆիլմ», «Լավագույն ռեժիսոր», «Լավագույն դերասան» և «Լավագույն օրիգինալ սցենար»:

One Battle After Another

Սա ուշագրավ է ոչ միայն այն պատճառով, որ սարսափ ֆիլմերը հաճախ մերժվում են Ակադեմիայի կողմից, այլև հիմնականում այն ​​պատճառով, որ «Մեղավորներից» առաջ ոչ մի ֆիլմ երբեք չի արժանացել ավելի քան 14 անվանակարգի՝ ինչը հաջողվել է միայն «Ամեն ինչ Եվայի մասին» (1950), «Տիտանիկ» (1997) և «Լա Լա Լենդ» (2016) ֆիլմերին:

Մեր «Մեղավորներ» ֆիլմի ակնարկում, որը մեր 2025 թվականի լավագույն ֆիլմերի ցանկում էր, մենք ասացինք. «Մեղավորները» նախևառաջ ֆիլմ է երաժշտության, մասնավորապես՝ բլյուզի մասին: Այն ներկայացնելով որպես աշխարհների, ինչպես նաև ժամանակի միջով անցնող մի տեսակ կախարդական խողովակ, Քուգլերը ցույց է տալիս, որ բլյուզ երաժշտությունը ոչ միայն թանկարժեք կապ է անցյալի հետ և հիշեցում ստրկությունից հետո դիմադրողականության մասին, այլև ապագայի ապաստան, որը կարող է շահագործվել: (…) Դասական վամպիրների մասին այս համարձակ և հետաքրքրաշարժ մեկնաբանությունը Քուգլերին ոչ միայն քաղաքականացնում է վամպիրներին, այլև նկարահանել է տարվա լավագույն ֆիլմերից մեկը մինչ օրս»:

Culture-ի շաբաթվա ֆիլմը. «Մեղավորներ» – Այս վամպիրները ուզում են բլյուզ
Մեղավորներ, վթարներ և մարտեր. Ահա 2025 թվականի լավագույն ֆիլմերը
«Մեղավորներից» անմիջապես հետո է գտնվում «Մեկ մարտ մյուսից հետո»՝ Փոլ Թոմաս Անդերսոնի քաղաքականապես լիցքավորված լուրջ կատակերգությունը, որը գլխավորեց 2025 թվականի մեր սիրելի ֆիլմերի ցանկը և ստացավ 13 անվանակարգ:

Sinners

Այս ամսվա սկզբին «Ոսկե գլոբուս»-ում խոշոր հաղթանակ տանելուց հետո «Մեկ մարտը մյուսի հետևից» ֆիլմը համարվում է «Լավագույն ֆիլմ» և «Լավագույն ռեժիսոր» անվանակարգերի ֆավորիտը։ Փոլ Թոմաս Անդերսոնը երբեք չի արժանացել «Օսկար»-ի՝ չնայած 11 անվանակարգի այնպիսի ֆիլմերի համար, ինչպիսիք են «Կլինի արյուն», «Վարպետը» և «Ֆանտոմային թել»։

«Մեկ մարտը մյուսի հետևից» ֆիլմի մեր ակնարկում մենք գրել ենք. «Ոգևորիչ է տեսնել, որ դեռևս կան ստուդիաներ, որոնք պատրաստ են ստեղծագործական ազատություն տրամադրել և ֆինանսավորել նման համարձակ և զվարճալի կինոն, որը թղթի վրա կարող է խելագարություն թվալ։ Այսպիսով, Կեցցե՛ հեղափոխությունը, թողե՛ք Սուրբ Ծննդյան արկածախնդիրները և սկսե՛ք մրցանակաբաշխության սեզոնը։ Մենք խաղադրույք ենք կատարում, որ «Մեկ մարտը մյուսի հետևից» ֆիլմը արագորեն կհասնի Օսկարի փառքին, և ընտրողները կճանաչեն, որ այս նոր PTA դասական ֆիլմը արժանի է բոլոր գավաթներին»։

Չեմ ուզում ասել, որ մենք ձեզ ասացինք… Չնայած «Մեղավորները» ֆիլմը մեծ առաջընթաց է ապրում…

Եվ՛ «Մեղավորները», և՛ «Մեկ մարտից հետո» ֆիլմերը Warner Bros.-ի ֆիլմերն են և միասին ունեն 29 անվանակարգ, ինչը մեծ հաջողություն է ստուդիայի համար, որն ընդհանուր առմամբ ունի 30 անվանակարգ, որոնցից մեկը Էմի Մեդիգանի համար է «Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի» անվանակարգում՝ «Զենքեր» ֆիլմում իր աստղային չարագործի համար։ Սա 102-ամյա ստուդիայի պատմության մեջ լավագույն «Օսկար»-ն է։

Ստուդիան պատրաստվում է Netflix-ին իր վիճահարույց վաճառքին, ինչը կինոսիրողներին անհանգստացրել է Netflix-ի կողմից կինոթատրոններում ցուցադրությունների կրճատման պատճառով։ Այս շաբաթվա սկզբին Netflix-ը Warner Bros. Discovery-ի 72 միլիարդ դոլար արժողությամբ ձեռքբերումը փոփոխեց ամբողջությամբ կանխիկ առաջարկով՝ քաղցրացնելով իր առաջարկը Paramount Skydance-ի առաջարկից։

Marty Supreme

Բայց բավական է բիզնեսի մասին և վերադառնանք անվանակարգերին…

Իր կողմից, Netflix-ը մեծ հաջողություն ունեցավ՝ Գիլյերմո դել Տորոյի «Ֆրանկենշտեյն»-ը ինը անվանակարգերով (ներառյալ «Լավագույն ֆիլմ» անվանակարգը), որը հավասարվեց Ջոշ Սաֆդիի «Մարտի Սուպրիմ» պինգ-պոնգի դրամային և Յոախիմ Թրիերի «Զգացմունքային արժեք» ֆիլմերին։ Նրանց հետևում են Քլոե Չժաոյի շեքսպիրյան «Համնետ» դրաման՝ ութ անվանակարգով, իսկ Յորգոս Լանտիմոսի «Բուգոնիա» և Կլեբեր Մենդոնսա Ֆիլյոյի «Գաղտնի գործակալը» ֆիլմերը ունեն չորսական անվանակարգ։

Հատկանշական է, որ «Լավագույն միջազգային խաղարկային ֆիլմ» անվանակարգում առաջադրված շատ միջազգային ֆիլմեր առաջադրվել են նաև այլ անվանակարգերում՝ ամենատպավորիչներից են բրազիլական «Գաղտնի գործակալը» և նորվեգական «Զգացմունքային արժեքը», որոնք նույնպես առաջադրվել են «Լավագույն ֆիլմ» անվանակարգում։

Sentimental Value

Եվրոպական կինոմրցանակաբաշխությունում իր ամբողջական հաղթանակից հետո՝ Յոախիմ Թրիերի ընտանեկան դրաման այս տարի կներկայացնի Եվրոպայի լավագույն հույսը «Օսկար»-ում։ Այն արժանացել է ընդհանուր առմամբ ինը անվանակարգի, որոնցից լավագույն ռեժիսորի համար առաջադրվել է «Թրիեր» ֆիլմը, լավագույն դերասանուհի՝ Ռենատե Ռեյնսվեյը, լավագույն դերասանուհի՝ Էլ Ֆանինգը և Ինգա Իբսդոտեր Լիլեասը՝ «Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի» անվանակարգում, իսկ Ստելան Սկարսգարդը պատմություն է կերտում՝ դառնալով միջազգային ֆիլմի համար «Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան» անվանակարգում Օսկարի առաջին թեկնածուն։

Մինչդեռ, այս տարվա «Ոսկե արմավենու ճյուղ» մրցանակի դափնեկիր Ջաֆար Փանահիի «Դա պարզապես պատահար էր» ֆիլմը արժանացել է երկու անվանակարգի (Լավագույն միջազգային ֆիլմ և Լավագույն օրիգինալ սցենար), մինչդեռ 2025 թվականի մեր սիրելի ֆիլմերից մեկը՝ Օլիվեր Լաքսեի «Սիրատը», նույնպես արժանացել է երկու անվանակարգի (Լավագույն միջազգային լիամետրաժ ֆիլմ և Լավագույն հնչյունավորում):

Առաջարկում ենք մեկ այլ եվրոպական ֆիլմի, որին չէինք սպասում. «Անճոռնի խորթ քույրը»՝ Էմիլի Բլիխֆելդտի դեբյուտային լիամետրաժ ֆիլմը, որը արժանացել է մեկ անվանակարգի՝ «Լավագույն դիմահարդարում և վարսահարդարում» անվանակարգում:

Մեկ այլ անակնկալ՝ ոչ այնքան ոգևորիչ, եղավ «Ֆորմուլա 1»-ի հետ, որը կարողացավ առաջադրվել չորս անվանակարգերում, այդ թվում՝ (տխուր կերպով) «Լավագույն ֆիլմ» անվանակարգում:

Ինչ վերաբերում է այս տարվա անվանակարգերի ամենամեծ մերժմանը, կասկածելի մրցանակը բաժին է հասնում «Անճոռնի» շարունակությանը՝ «Անճոռնի. Բարու համար», որը մերժվել է այնպիսի անվանակարգերում, ինչպիսիք են «Լավագույն դերասանուհի», «Լավագույն երաժշտություն» և «Լավագույն ֆիլմ»: Հաշվի առնելով, թե որքան լավ է առաջին մասը ստացվել անցյալ տարվա Օսկարում, Արիանա Գրանդեն և Սինթիա Էրիվոն չափազանց գոհ են այսօրվա հայտարարությունից։

Այս տարվա «Լավագույն դերասան» անվանակարգը արժանի է առանձնացման, քանի որ այն կլինի ծանրքաշային մրցակցություն Թիմոթի Շալամեի (անկեղծ ասած՝ ձանձրալի) գովազդային արկածները «Մարտի Սուպրիմ»-ը դարձրին A24-ի ամենաշատ տոմս վաճառվող ֆիլմի) և «Մեկ մարտ մյուսից հետո» ֆիլմի Լեոնարդո ԴիԿապրիոյի միջև։ Այլ թեկնածուների թվում են Իթան Հոքը («Կապույտ լուսին»), Մայքլ Բ. Ջորդանը («Մեղավորներ») և Վագներ Մոուրան, ով վերջերս արժանացել է «Ոսկե գլոբուս» մրցանակի «Գաղտնի գործակալը» ֆիլմի համար։ Անվտանգ գումարը Շալամեի առաջին «Օսկարը» ստանալու վրա է, բայց անվանակարգի թեկնածուները, մեղմ ասած, տպավորիչ են։

Այլ դեպքերում, թվում է, թե մրցակցություն է ընթանում Համնետի Ջեսի Բաքլիի և «Եթե ես ոտքեր ունենայի, ես քեզ կխփեի» ֆիլմի Ռոուզ Բիրնի միջև՝ որպես լավագույն դերասանուհի։ Նրանք կմրցեն երկակի մրցանակակիր Էմմա Սթոունի («Բուգոնիա»), ինչպես նաև Ռենատե Ռեյնսվեի («Զգացմունքային արժեք») և Քեյթ Հադսոնի («Երգ երգեց կապույտ») հետ։

Այս տարվա մեկ նշանակալի նորեկ՝ «Լավագույն դերասանական կազմ» անվանակարգը՝ լրացուցիչ բաժին, որը լիովին տրամաբանական է, հաշվի առնելով, որ դերասանների ընտրությունը չափազանց կարևոր է ֆիլմի հաջողության համար։

Հաջորդ նոր անվանակարգը կհայտնվի 2028 թվականին, երբ «Օսկար»-ը կճանաչի «Լավագույն կասկադյորական դիզայն» անվանակարգը։

Ահա այս տարվա «Օսկար»-ի թեկնածուների ամբողջական ցանկը.

Best Film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Best Director

  • Chloé Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  • Joachim Trier, Sentimental Value
  • Ryan Coogler, Sinners

Actor in a Leading Role

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Wagner Moura, The Secret Agent

Actress in a Leading Role

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renate Reinsve, Sentimental Value
  • Emma Stone, Bugonia

Actor in a Supporting Role

  • Benicio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Sinners
  • Sean Penn, One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Actress in a Supporting Role

  • Elle Fanning, Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Amy Madigan, Weapons
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Adapted Screenplay

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

Original Screenplay

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

International Feature Film

  • The Secret Agent
  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Documentary Feature Film

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Documentary Short Film

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Live Action Short Film

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Animated Feature Film

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Animated Short Film

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Cinematography

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Film Editing

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Production Design

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Achievement in Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Original Score

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Original Song

  • “Dear Me” from Diane Warren: Relentless
  • “Golden” from KPop Demon Hunters
  • “I Lied to You” from Sinners
  • “Sweet Dreams of Joy” from Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Train Dreams

Sound

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirat

Visual Effects

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Makeup and Hairstyling

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Costume Design

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

The 98th Academy Awards will take place on Sunday 15 March at the Dolby Theatre in Los Angeles, with Conan O’Brien returning as host.

Բաց մի թողեք

1 min read

Էդուարդ Մանեն չմիացավ իմպրեսիոնիստներին, թեև նրանց ճանապարհը սկսվեց իր կտավից. Լուսանկարներ

23/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առնո Բաբաջանյան․ դարաշրջանի ներքին երաժշտությունը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մաեստրո Էդուարդ Թոփչյանը 2026 թվականի համերգաշրջանը սկսել է արտասահմանյան տպավորիչ հյուրախաղերով. Լուսանկարներ

22/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էդուարդ Մանեն չմիացավ իմպրեսիոնիստներին, թեև նրանց ճանապարհը սկսվեց իր կտավից. Լուսանկարներ

23/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները համաձայնվեցին, որ Եվրոպան պետք է մենակ առաջ ընթանա, առանց Թրամփի

23/01/2026 infomitk@gmail.com
2 min read

Օսկարի անվանակարգեր 2026. «Մեղավորները» պատմություն են կերտում՝ ռեկորդային 16 առաջադրումներով

23/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը Միջերկրական ծովում կասեցրել են Ռուսաստանից ուղևորվող սանկցիաների տակ գտնվող նավթատար նավ

23/01/2026 infomitk@gmail.com