Հայացք ԵՄ-ից․ Իրանում ի՞նչ հնարավոր սցենարներ կան, Թրամփը, Փեհլևին և իշխանության վերադառնալու հնարավորությունը

Թեհրանում բողոքի ցույցերի 13-րդ օրը, ինտերնետի խիստ անջատումները սահմանափակում են հաղորդակցությունը տարիների ընթացքում կառավարության դեմ ուղղված ամենամեծ ցույցերի ֆոնին:
ՄԻՏՔ.am-ը` Եվրամիության գործընկերների հետ, ներկայացնում է հաջորդիվ հնարավոր իրադարձությունների տարբեր սցենարներ:
Թեհրանում փողոցային բողոքի ցույցերը մտել են իրենց 13-րդ անընդմեջ օրը, մինչդեռ հինգշաբթի գիշերից ի վեր ինտերնետի լայնածավալ, իսկ որոշ դեպքերում՝ գրեթե լիակատար անջատումները նվազագույնի են հասցրել Իրանի ներսում հաղորդակցությունը:
Սոցիալական ցանցերում և հաղորդագրությունների հավելվածներում շրջանառվող սահմանափակ պատկերներն ու տեսանյութերը ենթադրում են, որ բողոքի ցույցերը տարածվում են երկրի մի քանի քաղաքներում: Այնուամենայնիվ, կապի խիստ սահմանափակումների պատճառով բոլոր հաղորդագրությունների անկախ ստուգումը հնարավոր չէ:
Երեկ երեկոյան Իրանից փոխանցված պատկերները կարող են գերմանացի լսարանին հիշեցնել Բեռլինի պատի անկմանը նախորդող օրերը, մինչդեռ շատ իրանցիների համար դրանք արթնացնում են 1979 թվականին շահ Ռեզա Փահլավիի ռեժիմի վերջին օրերի հիշողությունները:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իրադարձությունները որակել է որպես «ամենամեծ բողոքի ցույցերը, որոնք ես երբևէ տեսել եմ», դիտողություն, որը լայնորեն լուսաբանվել է միջազգային լրատվամիջոցներում:
Հաշվի առնելով իրադարձությունների զարգացման արագությունը, կապի խափանումները և երկրի ներսում ուժերի հավասարակշռության հստակ պատկերի բացակայությունը, վերլուծաբանները մոտ ապագայի համար մի քանի հիմնական սցենարներ են ուրվագծում։
Ամենաակնհայտ սցենարներից մեկը ներառում է բռնաճնշումների սրացում։ Ուրբաթ օրը Իրանի Ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը բանաձև ընդունեց, որով հայտարարում էր բողոքի ցույցերին «շատ վճռական պատասխանի» մասին։
Խորհուրդը՝ երկրի անվտանգության վերաբերյալ որոշումներ կայացնող բարձրագույն մարմինը, պնդում էր, որ վերջին ցույցերը «շեղվել են օրինական հանրային պահանջներից» և «Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից առաջնորդության և պլանավորման» միջոցով մղվում են դեպի անկայունություն։
Չնայած այս պաշտոնական պատմությունը կտրուկ տարբերվում է տեղում առկա իրականությունից, այն ազդանշան է տալիս, որ իշխանությունները իրավիճակը ներկայացնում են որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք։
Քննադատները զգուշացնում են, որ նման ձևակերպումը արդյունավետորեն հարթում է ուժի ավելի լայն կիրառման ճանապարհը, քանի որ ցուցարարներին այլևս չեն վերաբերվում որպես դժգոհ քաղաքացիների, այլ որպես «թշնամու նախագծի» գործակալների։
Միևնույն ժամանակ, ավելի կոշտ բռնությունների, զանգվածային ձերբակալությունների և նույնիսկ մահացու ուժի կիրառման հավանականությունը մեծացել է։ Չնայած նման միջոցառումները կարող են կարճաժամկետ հեռանկարում հանդարտեցնել փողոցները, շատ վերլուծաբաններ պնդում են, որ դրանք միայն կխորացնեն ռեժիմի լեգիտիմության ճգնաժամը և կսրեն կուտակված դժգոհությունները։
Ուրբաթ օրը հրապարակված լուսանկարները ենթադրում են, որ կարող է կրկնվել Սիստանում և Բելուջիստանում նախկինում դիտարկվածին նման սցենար։
Այս լուսանկարների համաձայն՝ անվտանգության ուժերը կրակ են բացել Զահեդանի Մեքքի մզկիթի շուրջ ցուցարարների վրա։ Սա տեղի է ունեցել Զահեդանի սուննի ուրբաթօրյա աղոթքի առաջնորդի՝ կառավարության քաղաքականության քննադատի վերջերս արված նախազգուշացումներին հակառակ, որը կոչ էր արել զսպվածության և բռնությունից խուսափելու։
Շատ դիտորդների համար այս նախազգուշացումները անտեսելը նշանակում է միջնորդական ուղիների փակում և վճռական անցում դեպի զուտ անվտանգության վրա հիմնված լուծումներ։
Պետական ուժերի շարքերում դասալիքներ կամ նրանց հետագա արմատականացում
Անվտանգության և ռազմական ուժերի շարքերում էրոզիան ներկայացնում է ամենալուրջ սցենարներից մեկը։
Մեծածավալ բողոքի ցույցերի մասին հաղորդագրությունները այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսին է Մաշհադը՝ Իրանի այաթոլլա Ալի Խամենեիի ծննդավայրը, զուգորդված Թրամփի կողմից անվտանգության ուժերի փախուստի մասին հղումներով, զգալի ուշադրություն են գրավել։
Տնտեսական դժվարությունները, նմանատիպ ռեժիմների ճակատագրի մասին իրազեկվածության աճը և լայն տարածում ունեցող կոռուպցիայի, էլիտար կենսակերպի և արևմտյան երկրներում պաշտոնյաների երեխաների առկայության մասին շարունակական բացահայտումները բոլորն էլ գործոններ են, որոնք կարող են թուլացնել զինված ուժերի որոշ մասերի հավատարմությունը։
Միևնույն ժամանակ, որոշ վերլուծաբաններ կարծում են, որ երեկվա զարգացումները շրջադարձային կետ են։ Նրանց կարծիքով, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (IRGC) կարող է եզրակացնել, որ ինքը չունի այլընտրանք, քան լիարժեք միջամտելը։
Չնայած նման քայլը կարող է կարճաժամկետ հեռանկարում վախ և սպառնալիք առաջացնել, երկարատև դիմակայությունը կարող է զգալիորեն մեծացնել հավատարիմ ուժերի շրջանում դասալքության ռիսկը։
Այնուամենայնիվ, վերլուծաբանները պնդում են, որ ուժերի հավասարակշռության մեջ դեռևս որևէ հիմնարար փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Նրանք ենթադրում են, որ ի հայտ եկող սցենարներից որևէ մեկի դեպքում անհավանական է, որ Իսլամական Հանրապետությունը հեշտությամբ կհրաժարվի վերահսկողությունից, նույնիսկ եթե այդ վերահսկողությունը պահպանելը պահանջում է երկարատև անկայունություն և ներքին քայքայում։
Ֆիզիկական բռնաճնշումների հետ մեկտեղ, «ինտերնետային պատերազմը» դարձել է կառավարության արձագանքի կենտրոնական տարրը։
Որոշ փորձագետներ ենթադրում են, որ իշխանությունները կարող են օգտագործել այնպիսի մարտավարություններ, ինչպիսիք են արբանյակային կապի կամ Starlink ենթակառուցվածքների խափանումը կամ նպատակային խափանումը, բացի ինտերնետի լիակատար անջատումից՝ մեթոդներ, որոնք նախկինում կիրառվել են արբանյակային հեռուստատեսային ցանցերի դեմ։
Եթե ճշգրիտ լինեն, սա կնշանակի Իրանի մուտքը կապի վերահսկողության ավելի առաջադեմ փուլ և երկրի տեղեկատվական տարածքը լիովին մեկուսացնելու միտումնավոր ջանք։
Նման միջոցառումներն իրենք կարող են արտացոլել ռեժիմի մտահոգության խորությունը բողոքի ցույցերի շարունակականության և ընդլայնման վերաբերյալ։
Թրամփը, Փեհլևին և իշխանության վերադառնալու հնարավորությունը
Թրամփի թագաժառանգ Ռեզա Փեհլևիի վերաբերյալ արված դիտողությունները ճգնաժամին ավելացրել են ևս մեկ անորոշություն։
Մինչ Թրամփը նրան բնութագրել է որպես «լավ տղա», հաղորդագրությունները ենթադրում են, որ՝ նախորդ հայտարարություններին հակառակ՝ հաջորդ երեքշաբթի Մար-ա-Լագոյում երկուսի միջև ուղիղ հանդիպում նախատեսված չէ։
Չեղարկման վերաբերյալ ենթադրությունները տատանվում են իրավական նկատառումներից մինչև «արտաքին միջամտության» պնդումներով Իսլամական Հանրապետությանը բռնաճնշումների համար արդարացում չտրամադրելու ջանքերը։
Այնուամենայնիվ, որոշ դիտորդներ դեռևս չեն համոզվել այս բացատրություններով՝ հաշվի առնելով Թրամփի գործունեությունը։
Իրանի տապալված շահ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավիի որդին, Ռեզա Փահլավին, ելույթ է ունենում Փարիզում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, 2025 թվականի հունիսի 23-ին։ AP լուսանկար։
Միևնույն ժամանակ, մի քանի վերլուծաբանների կարծիքով, Իրանի վերջին շահի որդու կոչին հանրության արձագանքը գերազանցել է նախնական սպասումները։
Ցույցերի որոշ հատվածներում վանկարկումները ուղղակիորեն ուղղված են եղել Իսլամական Հանրապետության իշխանության գագաթնակետին, մինչդեռ բազմաթիվ դեպքերում լսվել են միապետության վերականգնման կամ Փահլավի անվան մասին հղումներ՝ բողոքի հռետորաբանության փոփոխություն նախորդ ցիկլերի համեմատ։
Ի տարբերություն դրա, Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին ուրբաթ օրը կրկին կրկնեց, որ համակարգը «չի նահանջի»։ Պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված տեսանյութում նա կրկին ցուցարարներին անվանել է «խռովարարներ»՝ պնդելով, որ ցույցերը ծառայում են Թրամփի շահերին և նախատեսված են ԱՄՆ նախագահին գոհացնելու համար։ Նա նաև ցուցարարներին անվանել է երկրի համար «վնասակար անհատներ»։
Ներքին բարեփոխումներ և «բոնապարտիստական» սցենար
Մինչև ընդամենը մի քանի օր առաջ այս սցենարը համարվում էր ավելի հավանական արդյունքների շարքում։
Հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի համար ռեժիմի փոփոխության բարձր ծախսերը, արտաքին միջամտությունից հետո Վենեսուելայի փորձը և այն փաստը, որ Իսլամական Հանրապետության շարունակական գոյությունը սպասարկում է որոշակի տարածաշրջանային և համաշխարհային շահեր, առաջացավ այն միտքը, որ համակարգի ներսում գտնվող մի գործչի կարող է հանձնարարվել բարեփոխումներ՝ կայունացնել տնտեսությունը՝ առանց արմատապես փոխելու իշխանության կառուցվածքը։
Հիմնական անորոշությունը նման գործչի նույնականացումն էր։ Ոմանք մատնանշում էին նախկին նախագահ Հասան Ռոհանիին, մյուսները ենթադրում էին ավելի քիչ հայտնի ռազմական գործչի՝ «նապոլեոնյան» փրկչի ի հայտ գալը՝ կարգուկանոն վերականգնելու համար։
Այնուամենայնիվ, մի քանի փորձագետներ Ռոհանիի վերադարձը որակեցին անիրատեսական՝ պնդելով, որ նրա կողմից իշխանություն վերադառնալու ցանկացած փորձ, հավանաբար, կհանգեցնի նրա հեռացմանը այաթոլլայի հետ կապված կոշտ գծի կողմնակիցների կողմից։
Իրանի ընդդիմության, մասնավորապես՝ թագաժառանգ Փեհլավիի մասին Թրամփի վերջին դիտարկումները ազդել են այս հավասարման վրա։
Այնուամենայնիվ, Փեհլավիի վերջին կոչին լայն հանրային արձագանքը, հատկապես հինգշաբթի օրվանից ի վեր, զգալիորեն թուլացրել է այս սցենարը, չնայած այն ամբողջությամբ չի վերացվել։
Ո՛չ Սիրիա, ո՛չ Վենեսուելա
Մեկ այլ սցենար, որը մեծ տարածում է գտնում, ներառում է Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան գործիչների հնարավոր մեկնումը կամ փախուստը, որը արձագանքում է սիրիական մոդելի տարրերին։
Հաղորդագրություններ են շրջանառվել կասկածելի ռուսական թռիչքների, Իրանից ոսկու ենթադրյալ տեղափոխման և Խամենեիի և նրա ընտանիքի Մոսկվա հնարավոր տեղափոխման մասին ենթադրությունների մասին։
Չհաստատված հաղորդագրություններ են հայտնվել նաև վիզաների հարցումների վերաբերյալ։
Չհաստատված հաղորդագրություններ են հայտնվել նաև խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի և նրա ընտանիքի կողմից Ֆրանսիա մուտք գործելու վիզայի խնդրանքների կամ Աբբաս Արաղչիի ընտանիքի Լիբանան կատարած այցի ժամանակ ներկայության վերաբերյալ։
Ի տարբերություն դրա, Նիկոլաս Մադուրոյի օրոք Վենեսուելայի փորձը ցույց է տալիս, որ նախնական սպասումներին հակառակ՝ իշխանության կառուցվածքը չի փլուզվել և մինչ օրս մնացել է անփոփոխ։
Սա որոշ դիտորդների դրդել է ենթադրել, որ Թրամփի հիմնական նպատակը կարող է լինել անձամբ Խամենեիի հեռացումը, որին կհաջորդի համակարգի ներսում գտնվող որևէ անձի լիազորությունների փոխանցումը՝ անցումը կառավարելու համար։
Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով բողոքի ցույցերի արագացող և ընդլայնվող բնույթը, պարզ չէ, թե արդյոք այս սցենարը դեռևս նույն կշիռն ունի։
Այժմ քննարկվող ավելի ակնհայտ հնարավորություն է այնպիսի մոդել, որը ո՛չ Սիրիա է, ո՛չ Վենեսուելա, այլ այնպիսին, որը կհանգեցնի Արևմուտքի հետ ավելի սերտորեն կապված ղեկավարության ի հայտ գալուն։
Այնուամենայնիվ, անորոշ է մնում, թե ինչ կհետևի Գերագույն առաջնորդի հեռացմանը, մահվանը կամ տապալմանը։
Կբախվի՞ արդյոք Իրանը մասնատման, անապահովության կամ էթնիկ և փոքրամասնությունների պահանջների սրման հետ։ Կամ կարո՞ղ է արդյոք «փրկիչ» կերպարը հաղթահարել երկրի խորը կառուցվածքային ճգնաժամը։
Այս համատեքստում հարցեր են առաջանում նաև այն մասին, թե ինչպես և որքանով կարող են իրականանալ օտարերկրյա ներդրումների խոստումները և Դարա Խոսրովշահիի կամ Էլոն Մասկի նման գործիչների հայտարարությունները։
Միևնույն ժամանակ, համաշխարհային տերությունները, ինչպիսիք են Չինաստանը, և ավելի փոքր չափով Ռուսաստանը, հավանաբար չեն մնա պասիվ և գրեթե անկասկած դեր կխաղան այս պատմական վերակարգավորման մեջ։
Ի վերջո, եթե վերջին ժամերի ընթացքում Թեհրանից փոխանցված ազդանշանները արտացոլեն տեղում առկա իրականությունը, ապա հավանականությունը, որ կառավարությունը կդիմի բռնության ավելի բարձր մակարդակի, կարծես թե, մեծանում է։
Սակայն, ինտերնետ հասանելիության մեծ մասամբ անջատված լինելու պատճառով, այս տվյալները արտացոլում են Իրանում ձայների միայն սահմանափակ մասը, ինչը դժվարացնում է դրանց ամբողջական ազդեցության գնահատումը ցուցարարների որոշումների վրա։
