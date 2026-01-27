Եվրոպայի ամենահին պանդոկներից մեկը սնանկացել է․ Լուսանկար

Սնանկացել է Եվրոպայի եւ հատկապես՝ Գերմանիայի հնագույն պանդոկներից մեկը՝ Schaumburger Hof-ը, որը գտնվում է Բոննի Փլիթերսդորֆ շրջանում։ Պանդոկն անխափան գործել է ավելի քան 270 տարի։
Այս մասին հայտնում է Bild պարբերականը։ Սնանկացման գործընթացը սկսվել է հունվարի սկզբին՝ Բոննի շրջանային դատարանի կողմից։
Սնանկացման պատճառ է եղել կորոնավիրուսային համավարակը, նվազագույն աշխատավարձների աճը եւ էներգակիրների թանկ գները։ Պանդոկը սկսել է գործել 1755 թվականին, երբ տեղի գինեգործներից մեկը որոշել է կառուցել մեծ ձիանոց ախոռ եւ պանդոկ՝ ուղղակի Հռենոսի ափին։
Գափարը հաջողությամբ է պսակվում։ Պանդոկն աստիճանաբար սկսում է ճանաչում ձեռք բերել։ Այստեղ այցելել են գերմանացի փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Նիցշեն, աշխարհագրության՝ որպես առանձին գիտական ճյուղի հիմնադիր Ալեքսանդր ֆոն Հումբոլդտը, պոետ Հենրիխ Հայնեն։ 1948 թվականին այստեղ է տեղի ունեցել այն ժամանակվա Արեւմտյան Գերմանիայի հիմնադիր խորհրդարանական խորհրդի նիստը։
Բաց մի թողեք
Թրամփի հավանության վարկանիշը ICE-ի uպանություններից հետո հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի
ԱՄՆ մեծաքանակ զենք ու զինուժ է տեղակայում Իրանի սահմանների մոտ, պատերազմը մոտ է
Նախկին նախագահները նոր պայքար են սկսում ընդդեմ Թրամփի․ կոչով դիմել են ամերիկացիներին