Ֆոն դեր Լեյենը Պարագվայում կստորագրի Մերկոսուրի հետ համաձայնագիրը

ԵՄ անդամ երկրների մեծամասնությունը ուրբաթ օրը քվեարկեց երկար սպասված համաձայնագրի ստորագրման օգտին։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պատրաստվում է մեկնել Պարագվայ 2026 թվականի հունվարի 17-ին՝ ստորագրման արարողությանը մասնակցելու համար։
ԵՄ-ն և Մերկոսուրը շաբաթ օրը կստորագրեն իրենց երկար սպասված առևտրային համաձայնագիրը, իսկ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հունվարի 17-ին կմեկնի Պարագվայ՝ ստորագրման արարողությանը մասնակցելու համար։
Հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն հաստատել է ֆոն դեր Լեյենի ճանապարհորդության ծրագրերը։ Նրան կմիանա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, հաստատել է նրա կաբինետը։
Այցելությունը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ ուրբաթ օրը ԵՄ անդամ երկրների մեծամասնությունը քվեարկեց համաձայնագրի ստորագրման օգտին։
ԵՄ-Մերկոսուր համաձայնագիրը նախատեսում է ստեղծել աշխարհի ամենամեծ ազատ առևտրի գոտին, որը կներառի մոտ 700 միլիոն մարդ։
Բրյուսելի տեսանկյունից, համաձայնագիրը խոշոր աշխարհաքաղաքական հաղթանակ է՝ հաշվի առնելով Չինաստանի աճող մասնաբաժինը Լատինական Ամերիկայում առևտրում և ազդեցությունն ու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սակագնային քաղաքականությունը։
Պարագվայից բացի, Մերկոսուրի դաշինքը բաղկացած է Արգենտինայից, Բրազիլիայից և Ուրուգվայից։
Բաց մի թողեք
Սլովակ լրագրողի վրա հարձակում են գործել, նախարարները քննադատում են նրա հրապարակային հայտարարությունները
Եթե Բարդելան փոխարինի Լը Պենին և հաղթի, ապա հետևանքները Ֆրանսիայի դատական համակարգի համար կարող են խորը լինել
Թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին ընդդեմ թուրքականության