Ֆոն դեր Լեյենը Պարագվայում կստորագրի Մերկոսուրի հետ համաձայնագիրը

infomitk@gmail.com 12/01/2026 1 min read

ԵՄ անդամ երկրների մեծամասնությունը ուրբաթ օրը քվեարկեց երկար սպասված համաձայնագրի ստորագրման օգտին։

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պատրաստվում է մեկնել Պարագվայ 2026 թվականի հունվարի 17-ին՝ ստորագրման արարողությանը մասնակցելու համար։

ԵՄ-ն և Մերկոսուրը շաբաթ օրը կստորագրեն իրենց երկար սպասված առևտրային համաձայնագիրը, իսկ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հունվարի 17-ին կմեկնի Պարագվայ՝ ստորագրման արարողությանը մասնակցելու համար։

Հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն հաստատել է ֆոն դեր Լեյենի ճանապարհորդության ծրագրերը։ Նրան կմիանա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, հաստատել է նրա կաբինետը։

Այցելությունը տեղի է ունենում այն ​​բանից հետո, երբ ուրբաթ օրը ԵՄ անդամ երկրների մեծամասնությունը քվեարկեց համաձայնագրի ստորագրման օգտին։

ԵՄ-Մերկոսուր համաձայնագիրը նախատեսում է ստեղծել աշխարհի ամենամեծ ազատ առևտրի գոտին, որը կներառի մոտ 700 միլիոն մարդ։

Բրյուսելի տեսանկյունից, համաձայնագիրը խոշոր աշխարհաքաղաքական հաղթանակ է՝ հաշվի առնելով Չինաստանի աճող մասնաբաժինը Լատինական Ամերիկայում առևտրում և ազդեցությունն ու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սակագնային քաղաքականությունը։

Պարագվայից բացի, Մերկոսուրի դաշինքը բաղկացած է Արգենտինայից, Բրազիլիայից և Ուրուգվայից։

