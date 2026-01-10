Լեհաստանը ԵՄ սոցիալական մեդիայի օրենքը անվանել է «օրուելյան»՝ կրկնելով Վաշինգտոնի հիմնական հարձակման գիծը

Լեհաստանի նախագահը միանում է Թրամփին՝ Բրյուսելի խոշոր տեխնոլոգիական օրենքը արգելափակելու գործին։
Նավրոցկին ԵՄ սոցիալական մեդիայի օրենքը անվանել է «օրուելյան»՝ կրկնելով Վաշինգտոնի հիմնական հարձակման գիծը։ Նախագահ Կարոլ Նավրոցկին մասնակցում է «Երեք թագավորների» երթին։
Նավրոցկին նաև զգուշացրել է, որ իշխանություններին թույլ չտալ որոշել, թե ինչն է ճշմարտություն կամ ապատեղեկատվություն, կխաթարի խոսքի ազատությունը «քայլ առ քայլ»։
Լեհաստանի ազգայնական նախագահ Կարոլ Նավրոցկին ուրբաթ օրը միացել է իր դաշնակից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ վետո դնելու ԵՄ սոցիալական մեդիայի մասին օրենքի կիրառման վերաբերյալ օրենսդրությանը, որը ատելի է ամերիկյան վարչակազմի կողմից։
Թրամփը և նրա MAGA բարձրաստիճան պաշտոնյաները դատապարտում են ԵՄ թվային ծառայությունների մասին օրենքը, որը ձգտում է Էլոն Մասկի X, Facebook, Instagram-ի նման խոշոր հարթակներին ստիպել մոդերացնել բովանդակությունը, որպես պահպանողականների և աջակողմյանների դեմ «օրվելյան» գրաքննության մի ձև։
Նախագահական վետոն Վարշավայի ազգային կարգավորող մարմիններին կանգնեցնում է DSA-ի կիրառումից և Նավրոկիին կանգնեցնում է բախման կենտրոնամետ ԵՄ-ի կողմնակից վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Տուսկի խորհրդարանական մեծամասնությունը ընդունել է DSA-ն Լեհաստանում ներմուծող օրենսդրությունը։
Նավրոկին պնդում էր, որ չնայած օրինագծի քաղաքացիներին, մասնավորապես անչափահասներին, պաշտպանելու նպատակը օրինական է, լեհական օրինագիծը պետական պաշտոնյաներին կտա չափազանց մեծ լիազորություններ առցանց բովանդակության նկատմամբ, ինչը կհանգեցնի «վարչական գրաքննության»։
«Ես ուզում եմ, որ սա հստակ ասվի. իրավիճակը, երբ ինտերնետում թույլատրելի բաները որոշվում են կառավարությանը ենթակա պաշտոնյայի կողմից, նման է Ջորջ Օրուելի «1984» վեպից Ճշմարտության նախարարության կառուցվածքին», – ասել է Նավրոկին հայտարարության մեջ՝ կրկնելով ԱՄՆ դիրքորոշումը օրենքի վերաբերյալ։
Նավրոկին նաև զգուշացրեց, որ իշխանություններին թույլ տալը որոշել, թե ինչն է համարվում ճշմարտություն կամ ապատեղեկատվություն, կխաթարի խոսքի ազատությունը «քայլ առ քայլ»: Նա կոչ արեց վերանայված նախագիծ մշակել, որը կպաշտպանի երեխաներին՝ միաժամանակ ապահովելով, որ առցանց խոսքի շուրջ վեճերը լուծվեն անկախ դատարանների կողմից։
Փոխվարչապետ և թվային հարցերով նախարար Քշիշտոֆ Գավկովսկին մերժեց Նավրոկիի դիրքորոշումը՝ մեղադրելով նախագահին առցանց անվտանգությունը խաթարելու և թվային հարթակներին կողմն անցնելու մեջ։
«Նախագահը վետո է դրել առցանց անվտանգության վրա», – ուրբաթ կեսօրին մամուլի ասուլիսում ասաց Գավկովսկին՝ պնդելով, որ օրենքը կպաշտպաներ երեխաներին գիշատիչներից, ընտանիքներին՝ ապատեղեկատվությունից, իսկ օգտատերերին՝ անթափանց ալգորիթմներից։
Նախարարը նաև մերժեց Նավրոկիի օրվելյան համեմատությունները՝ ասելով, որ օրինագիծը բացահայտորեն հենվում է սովորական դատարանների, այլ ոչ թե պաշտոնյաների վրա՝ առցանց բովանդակության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար։
Գավկովսկին ասաց, որ Լեհաստանն այժմ այն քիչ ԵՄ երկրներից է, որոնք չունեն ազգային օրենսդրություն, որը հնարավորություն է տալիս արդյունավետորեն կիրառել DSA-ն, և խոստացավ, որ կառավարությունը կշարունակի հետապնդել նոր կանոններ։
Բախումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ սոցիալական լրատվամիջոցների մասին օրենքի կիրառումը դարձել է լարվածության կետ ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերություններում։
Բրյուսելն արդեն 120 միլիոն եվրոյով տուգանել է Իլոն Մասկի X ընկերությանը օրենքը խախտելու համար, ինչը Վաշինգտոնի կողմից բուռն արձագանք է առաջացրել, այդ թվում՝ Թրամփի վարչակազմի կողմից տեխնոլոգիական օրենքի ճարտարապետ, ԵՄ նախկին հանձնակատար Թիերի Բրետոնի և չորս ապատեղեկատվության փորձագետների նկատմամբ սահմանված ճանապարհորդության արգելքներ։
DSA-ն թույլ է տալիս տուգանքներ մինչև ընկերության համաշխարհային եկամտի 6 տոկոսը և, որպես վերջին միջոց, հարթակների ժամանակավոր արգելքներ։
Այս շաբաթվա սկզբին Եվրոպական հանձնաժողովը ընդլայնեց X-ի Grok արհեստական բանականության ծառայության նկատմամբ իր հետաքննությունը, այն բանից հետո, երբ այն սկսեց հրապարակել մարդկանց ոչ համաձայնեցված սեռականացված լուսանկարների ալիք՝ X օգտատերերի հարցումներին ի պատասխան։
Եվրոպական հանձնաժողովի թվային խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն ասել է, որ ԵՄ գործադիր մարմինը չի մեկնաբանի ազգային օրենսդրական ընթացակարգերը։ «DSA-ի ներդրումը ազգային օրենսդրության մեջ կարևոր է, որպեսզի Լեհաստանի օգտատերերը կարողանան օգտվել նույն DSA իրավունքներից, ինչպիսիք են հարթակներին մարտահրավեր նետելը, եթե նրանց բովանդակությունը ջնջվի կամ նրանց հաշիվը կասեցվի», – ասել է նա։
«Ահա թե ինչու մենք ունենք Լեհաստանի դեմ ընթացիկ խախտման գործընթաց։ Մենք Լեհաստանի դեմ դիմել ենք ԵՄ Արդարադատության դատարան՝ թվային ծառայությունների համակարգողին չնշանակելու և լիազորելու համար», – հավելել է Ռեգնիեն 2025 թվականի մայիսին։
Գավկովսկին ասել է, որ կառավարությունը արագ որոշում կկայացնի վետո դրված օրինագծի հետ կապված հետագա քայլերի վերաբերյալ, բայց հրաժարվել է մանրամասներ հաղորդել այն մասին, թե ինչ տեսք կունենա նոր օրինագիծը, եթե այն կրկին ներկայացվի խորհրդարան։
Տուսկի չորս կուսակցություններից բաղկացած կոալիցիան խորհրդարանում բավարար ձայներ չունի Նավրոցկիի վետոները չեղարկելու համար։ Դա քաղաքական փակուղի է ստեղծել կառավարության կողմից իրականացվող հիմնական օրենսդրական ջանքերի շուրջ, որը հաջորդ տարի վերընտրվելու է։
Մինչդեռ Նավրոցկին նպատակ ունի օգնել իր հետ համախմբված «Օրենք և արդարադատություն» (PiS) քաղաքական կուսակցությանը, որպեսզի նա վերադառնա իշխանություն՝ 2023 թվականին Տուսկի հետ պարտվելուց հետո։
