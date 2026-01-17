Ռուսաստանի նպատակներից մեկը, բացի սեփական քաղաքացիների հետապնդումից, «տարածքային ընդլայնումն է, զանգվածային սպանությունները և քաղաքացիական թիրախների, այդ թվում՝ հիվանդանոցների և դպրոցների վրա հարձակումները», – ասել է Լեհաստանի նախագահը։
Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին հինգշաբթի օրը քննադատել է Եվրամիության քաղաքականությունը՝ 27 անդամներից բաղկացած դաշինքը որակելով որպես «մարող աստղ», միաժամանակ պնդելով, որ աջակցում է եվրոպական ինտեգրացիային։
Նավրոցկին դիվանագիտական կորպուսին ասել է, որ դեմ է ԵՄ «Կանաչ գործարքին», Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրին, կենտրոնացման միտումներին և միգրացիոն քաղաքականությանը՝ նշելով, որ ցանկանում է տեսնել «ուժեղ Լեհաստան առողջ ԵՄ-ում»։
«Ես կարծում եմ, որ Լեհաստանը պետք է լինի Եվրամիության բարեփոխումների ճամբարի առաջատար դիրքերում, բաց բոլոր այն երկրների համար, որոնք համաձայն չեն գործող քաղաքականության շարունակականության հետ և միևնույն ժամանակ չեն ցանկանում դասվել միավորված Եվրոպայի գաղափարի հակառակորդների շարքին», – ասել է Նավրոցկին։
«Լեհաստանը գիտակցում է Մոսկվայից եկող սպառնալիքը»
Հինգշաբթի օրը դիվանագիտական կորպուսի հետ հանդիպման ժամանակ Նավրոցկին խոսեց «ռուսական իմպերիալիզմի» մասին՝ ասելով, որ Ռուսաստանի նպատակներից մեկը, բացի սեփական քաղաքացիների հետապնդումից, «տարածքային ընդլայնումն է, զանգվածային սպանությունները և քաղաքացիական թիրախների, այդ թվում՝ հիվանդանոցների և դպրոցների վրա հարձակումները»։
«Լեհաստանը, որը դարեր շարունակ սահմանակից է եղել Ռուսաստանին, գիտակցում է Մոսկվայից եկող սպառնալիքը, ինչպես քչերը», – ասաց նա։
Նա ասաց, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվի հետագա ընդլայնումից Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո։ «Միայն բոլոր դաշնակիցների պաշտպանական կարողությունները և մեր միասնությունը մեծացնելով կարող է Ռուսաստանը զսպվել», – ասաց նա։
Նավրոցկին նախկինում քննադատել է ԵՄ-ի և Ուկրաինայի քաղաքականությունը։ 2025 թվականի հունիսին իր ընտրությունից առաջ նա ստորագրել է ծայրահեղ աջ կոալիցիայի՝ «Կոնֆեդերացիա» կուսակցության Սլավոմիր Մենցենի ութ կետից բաղկացած հռչակագիրը, որում պնդում էր, որ դեմ կլինի Ուկրաինայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին և թույլ չի տա լեհ զինվորներին ուղարկել Ուկրաինա։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ հանդիպման ժամանակ Նավրոցկին մեղադրեց նրան Լեհաստանի նկատմամբ անշնորհակալ լինելու մեջ։
Նավրոցկին և Տուսկը վիճաբանության մեջ են
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ Նավրոցկիի հետ հարաբերությունները բարդ են, չնայած որ դա իր մեղքով չէ։ Հիմնական վեճերը վերաբերում են անվտանգության հարցերին, այդ թվում՝ էներգետիկային, լեհական դիվանագիտությանը և արտաքին քաղաքականությանը, հայտարարեց Տուսկը։
Նա հավելեց, որ այս հարցերը չպետք է լինեն «անդադար վեճերի կամ չարախոսության առարկա»։
Արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին պատրաստվում է հանդիպել Նավրոցկիի հետ հունվարի 26-ին՝ «նրան բացատրելու» Լեհաստանի սահմանադրական կանոնները, ասաց Տուսկը։
«Հուսով եմ, որ այս վեճերը վերջապես որոշակի տպավորություն կթողնեն, և որ լեհ դիվանագետների երկար սպասված նշանակումները տեղի կունենան դեսպանների լիարժեք պաշտոններում»։
Պահպանողական «Իրավունք և արդարադատություն» կամ PiS կուսակցության աջակցությամբ Նավրոցկին հաղթեց Լեհաստանի նախագահական ընտրություններում 2025 թվականի հունիսի 1-ին՝ ձայների 50.89%-ով հաղթելով Վարշավայի քաղաքապետ Ռաֆալ Տրզասկովսկուն։ Նա պաշտոնը ստանձնեց 2025 թվականի օգոստոսի 6-ին։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն կպահպանի Արկտիկական համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ, ասում է Ֆոն դեր Լեյենը
Աճող սպառնալիքներին ի պատասխան մենք պետք է առաջնահերթություն տանք պաշտպանության միջոցների մշակմանը
Մելոնին ծայրահեղ աջ պոպուլիստ է, որը պետք է բացառվի ԵՄ որոշումների կայացումից