Լեհաստանը կարող է ԵՄ-ի կողմից միլիոնավոր եվրո տուգանքների ենթարկվել, քանի որ նախագահը վետո է դրել տեխնոլոգիական օրինագծի վրա։
Կարոլ Նավրոցկիի թվային օրենքը ստորագրելուց հրաժարվելը վերստին վեճ է առաջացնում Բրյուսելի հետ՝ օրենքի գերակայության հարցերի շուրջ։
Նախագահ Կարոլ Նավրոցկին կասեցնում է ԵՄ «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի կիրառման օրինագիծը, որը տեխնոլոգիական օրենք է, որը թույլ է տալիս կարգավորող մարմիններին վերահսկել, թե ինչպես են սոցիալական մեդիա ընկերությունները վերահսկում բովանդակությունը։
Լեհաստանի աջակողմյան նախագահի և նրա կենտրոնամետ իշխող կոալիցիայի միջև բախումը Եվրամիության սոցիալական մեդիայի առաջատար օրենքի շուրջ երկիրը ենթարկում է Բրյուսելի կողմից բազմամիլիոն եվրո տուգանքների վտանգի։
Նավրոցկիի մրցակից՝ վարչապետ Դոնալդ Տուսկի գլխավորած կառավարական կոալիցիան զգուշացրել է, որ սա նրանց ավելի է ենթարկում ԵՄ-ի կողմից մինչև 9.5 միլիոն եվրո տուգանքների ռիսկին։
Թվային տեխնոլոգիաների փոխնախարար Դարիուշ Ստանդերսկին հեռուստատեսային հարցազրույցում ասել է, որ «քանի որ նախագահը որոշել է վետո դնել այս օրենքին, ենթադրում եմ, որ նա նաև պատրաստ է, որ [հնարավոր տուգանքի] այս ծախսերը գանձվեն նախագահի աշխատակազմի բյուջեից»։
Նավրոցկիի կողմից օրինագիծը ստորագրելուց հրաժարվելը արթնացնում է Վարշավայի և Բրյուսելի միջև օրենքի գերակայության շուրջ տարիներ շարունակ տեղի ունեցած բախման վատ հիշողություններ, որը սկսվել է այն ժամանակ, երբ Նավրոցկիի «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցությունը իշխանության եկավ 2015 թվականին և սկսեց բարեփոխումներ իրականացնել երկրի դատարանների և կարգավորող մարմինների կողմից։ ԵՄ-ն 2021-2023 թվականներին Լեհաստանի վրա կիրառել է 320 միլիոն եվրո տուգանք։
Վարշավան արդեն իսկ վիճաբանության մեջ էր Հանձնաժողովի հետ տեխնոլոգիական կանոնակարգի դանդաղ ներդրման պատճառով 2024 թվականից ի վեր, երբ ԵՄ գործադիր մարմինը Լեհաստանին նախազգուշացրեց օրենքի ներդրումը հետաձգելու և պատասխանատու մարմին չնշանակելու համար։ Անցյալ տարվա մայիսին Բրյուսելը Վարշավային դատարան դիմեց այս հարցի շուրջ։
Եթե ԵՄ-ն նոր տուգանքներ սահմանի թվային կանոնների ներդրման համար, դա «կվերսկսի բանավեճերը, որոնք հիշեցնում են օրենքի գերակայության մեխանիզմի և սառեցված միջոցների վեճերի մասին», – ասաց Վարշավայում գործող CEE Digital Democracy Watch ոչ առևտրային վերահսկող խմբի հիմնադիր Յակուբ Շիմիկը։
Տեխնոլոգիական օրենքի չկատարումը երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է նույնիսկ հանգեցնել տուգանքների և տույժերի, որոնք ժամանակի ընթացքում կուտակվելու են, ինչպես դա տեղի ունեցավ, երբ Վարշավան հրաժարվեց բարեփոխել իր դատարանները օրենքի գերակայության նախորդ ճգնաժամի ժամանակ։
Եվրահանձնաժողովը հայտարարության մեջ նշել է, որ «չի մեկնաբանի ազգային օրենսդրական ընթացակարգերը»։ Այն հավելել է, որ «[Թվային ծառայությունների մասին օրենքի] ազգային օրենսդրության մեջ ներդրումը կարևոր է Լեհաստանի օգտատերերին նույն թվային անվտանգության իրավունքներից օգտվելու համար»։
«Ահա թե ինչու մենք ունենք Լեհաստանի դեմ շարունակական խախտման գործընթաց»՝ պատասխանատու մարմին «չնշանակելու և լիազորելու» համար, ասվում է հայտարարության մեջ։
Տեխնոլոգիական հարթակների մասին օրենքի համաձայն՝ երկրները պետք է նշանակեին ազգային մարմին՝ կանոնները վերահսկելու համար մինչև 2024 թվականի փետրվարը: Լեհաստանը ԵՄ միակ երկիրն է, որը դեռևս չի հասել գոնե պաշտոնապես համաձայնության այն մասին, թե որ կարգավորող մարմինը պետք է լինի դա։
Եվրահանձնաժողովը շատ խոշոր առցանց հարթակների խմբի գլխավոր կարգավորող մարմինն է, այդ թվում՝ Էլոն Մասկի X-ը, Meta-ի Facebook-ը և Instagram-ը, Google-ի YouTube-ը, չինական TikTok-ը և Shein-ը և այլն։
Սակայն ազգային կառավարություններն ունեն օրենքը փոքր հարթակներում կիրառելու և վեճերի լուծման համար երրորդ կողմերին հավաստագրելու լիազորություններ, ի թիվս այլ բաների: Ազգային օրենքները թույլ են տալիս օգտատերերին իրականացնել իրենց իրավունքները՝ բողոքարկելու առցանց հարթակներին և վիճարկելու որոշումները։
Անցյալ ուրբաթ օրինագիծը արգելափակելիս Նավրոկին ասել է, որ նոր տարբերակը կարող է պատրաստ լինել երկու ամսվա ընթացքում։
Սակայն դա «շատ անհավանական էր… հաշվի առնելով, որ ներկայիս տարբերակի վրա աշխատանքները շարունակվում են գրեթե երկու տարի, և ոչ մի կոնկրետ այլընտրանք չի ներկայացվել» նախագահի կողմից, ասել է ՀԿ-ի պաշտոնյան Շիմիկը։
«Թվային ծառայությունների մասին» օրենքը դարձել է Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև քաղաքական պայքարի թեժ կետ՝ առցանց հարթակները վերահսկելու վերաբերյալ։ Դեկտեմբերին ԵՄ-ն իր առաջին տուգանքը սահմանեց X-ի նկատմամբ՝ դրդելով ԱՄՆ վարչակազմին պատժամիջոցներ կիրառել նախկին ԵՄ հանձնակատար Թիերի Բրետոնի և չորս այլ եվրոպացիների նկատմամբ։
Նավրոկին անցյալ շաբաթ օրենքը համեմատեց «Ջորջ Օրուելի «1984» վեպից Ճշմարտության նախարարության կառուցման» հետ, որը քննադատություն էր, որը կրկնում էր Թրամփի և նրա MAGA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պնդումները, որ օրենքը գրաքննում է պահպանողականներին և աջակողմյաններին։
