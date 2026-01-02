Պարտադիր ընթերցանյութ ցնցումների դարաշրջանի համար. 13 գիրք, որոնք կօգնեն ձեզ գոյատևել 2026 թվականին

2026 թվականը կանխատեսելը անհնար է, բայց մեկ բան հաստատ է. քաղաքականությունը երբեք տեղում չի մնում։ Ընտրությունները վերադասավորում են կառավարությունները, պատերազմները վերաձևավորում են հին սահմանները, համավարակները խաթարում են առօրյա կյանքը, իսկ ժողովրդավարական նյարդային համակարգը շարունակում է ցնցվել։
Նման պահերին օգտակար է մի քայլ հետ քաշվել և կարդալ։ Բայց ի՞նչ։ Քաղաքական վերլուծությունների ամբողջ ծավալով, ճիշտ գիրք ընտրելը կարող է թվալ ևս մեկ արշավ, որի մեջ պետք է առաջնորդվել։ Ահա թե որտեղ ենք մենք մտնում խաղի մեջ։
POLITICO-ի խմբագիրներն ու լրագրողները Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում ստեղծել են կատարյալ երևակայական գրապահարան. վերնագրեր, որոնք ոչ միայն բացատրում են քաղաքականությունը, այլև օգնում են ձեզ հասկանալ այն։
Անկախ նրանից, թե դուք քաղաքական կենսագրությունների սիրահար եք, թե դիստոպիկ գեղարվեստական գրականության սիրահար, այստեղ ձեզ համար ինչ-որ բան կա։ «Մեր սիրելի ընկերները Մոսկվայում» գրքից, որը նայում է Ռուսաստանի բարոյական քայքայմանը՝ ազատության փոխարեն հնազանդությունը ընտրածների կյանքի միջոցով, մինչև Սվետոնիոսի անժամանակ «Տասներկու կեսարների կյանքը», որը ապացուցում է, որ ունայնությունը, արատը և հավակնությունները երբեք նորաձևությունից դուրս չեն գալիս։
Այս գրքերը միասին գծագրում են արևմտյան ժողովրդավարությունները վերաձևող ուժերը՝ անհանգստություն, հսկողություն, հավակնություն և սկզբունքի ու իշխանության միջև անհանգիստ սիրավեպ։ Այստեղ կարող եք մխիթարություն չգտնել, բայց քաոսի մեջ կգտնեք պարզություն և մի փոքր ընկերակցություն։
«Տասներկու կեսարների կյանքը», Սվետոնիոս
Հին Հռոմի վաղ կայսերական դարաշրջանի պատմաբանը, որը պատմել է 12 հաջորդական հռոմեական կառավարիչների մասին՝ Հուլիոս Կեսարից մինչև Դոմիտիանոս, անկասկած կհիանար մեր ներկայիս հզոր կառավարիչների՝ այդ թվում՝ Թրամփի, Պուտինի և Բենիամին Նեթանյահուի, ով, անշուշտ, կհիացած լիներ մեր ներկայիս հզոր կառավարիչների շարքով, այդ թվում՝ Թրամփի, Պուտինի և Բենիամին Նեթանյահուի։ Հանեք մեր տեխնոլոգիաները և բժշկական գիտության առաջընթացը, և մենք կարող ենք կարդալ մեր դարաշրջանի մասին Գայոս Սվետոնիոս Տրանկվիլոսի ամենակարևոր աշխատության մեջ՝ նրա ամբողջական, փառահեղ լատինական անունով։
Ահա քմահաճույք և չարություն, ունայնություն և դաժանություն, քմահաճույք և բռնակալական հավակնություն։ Վիկտորիանականները այնքան էին սկանդալում Հռոմեական կայսրերի սեռական կյանքով, որ կոլեկտիվ կենսագրության հրատարակությունները ծաղրվեցին։ Ցավալի է։
Իհարկե, մեր ժամանակակից կառավարիչների հետ ուղղակի համեմատությունները կլինեին անտեղի։ Հնարավոր է։ Սակայն Սվետոնիուսը հիանալի կերպով է պատկերում անձնականը և քաղաքականը։ Դա բխում է նրա համոզմունքից, ինչպես անգլերեն լեզվի թարգմանիչ Թոմ Հոլանդն է ասում, որ «չկա այնպիսի թուլություն, որը չի կարող մարդու չափանիշը լինել»։
— Ջեյմի Դեթմեր, կարծիքի խմբագիր և սյունակագիր
Չափազանց գերագնահատված ընկերություններ, հազիվ թաքնված տնտեսության թուլություններ, մեծ եսասիրություն, հպարտության դույլեր… եթե 2026 թվականը վերածվի համաշխարհային շուկաների համար որոշ կանխատեսումների ալիքի, ապա մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ է պատահելու։
«1929»-ում Էնդրյու Ռոս Սորկինը վերանայում է Ուոլ Սթրիթի ճգնաժամը, որը հանգեցրեց գերագնահատված բաժնետոմսերի արժեքների փլուզմանը, ինչպես սովորական մարդիկ իրենց խնայողությունները ներդրեցին ենթադրաբար երբեք չձախողվող ներդրումների մեջ. տխուր պատմություն այն մասին, թե որքան արագ կարող են բաները սխալ ընթանալ։
Այդ աղետը ոչ միայն ոչնչացրեց հարստությունը, այլև վերաձևավորեց քաղաքականությունը։ Հաջորդած Մեծ ճգնաժամը հանգեցրեց պոպուլիստ քաղաքական գործիչների վերելքին, որոնք շարունակեցին գերիշխել Եվրոպայում՝ թողնելով աննկարագրելի սպիներ ամբողջ մայրցամաքում։ «Չափազանց մեծ է ձախողվելու համար» հայտնի լրագրող Սորկինը «1929»-ը օգտագործում է որպես նախազգուշացնող պատմություն՝ զգուշացնելու համար, թե ինչ է պատահում, երբ ինստիտուտներն ու քաղաքական գործիչները ձախողում են այն երկրներին, որոնց նրանք պետք է աջակցեն։
Նա գիտի իր գաղտնիքները, և նրա նախազգուշացումը հստակ է. երբ շուկաները տատանվում են, ժողովրդավարությունները նույնպես տատանվում են։
— Ռասել Հարգրեյվ, Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկայի և կլիմայի խմբագիր
«Օրվա կարգը» (բնօրինակ վերնագիր՝ բնօրինակ վերնագիր՝ «Օրվա կարգը»), հեղինակ՝ Էրիկ Վույար
Ինչո՞ւ Հիտլերի վերելքը չկասեցվեց։ Սա այն հարցն է, որն անխուսափելիորեն հետապնդում է Էրիկ Վույարի «Օրվա կարգը» գրքի ընթերցողներին, ինչպես որ այն մեզ անհանգստորեն է ստիպում նայել մեր ժամանակներին։ Այս կարճ գրքում Վույարը հետադարձ հայացք է գցում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին նախորդող ժամանակաշրջանին՝ չորս անեկդոտների միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը բաց թողնված հնարավորություն է՝ դիմադրելու Հիտլերի վերելքին։
Մենք ականատես ենք լինում Հերման Գյորինգի գաղտնի հանդիպմանը գերմանացի արդյունաբերողների հետ։ Ավստրիայի կանցլեր Կուրտ Շուշնիգի ամոթալի այցը Հիտլերի լեռնային հանգստավայր, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Նևիլ Չեմբերլենի և Գերմանիայի դեսպան Յոախիմ ֆոն Ռիբենտրոպի միջև թենիսի մասին անլուրջ զրույցը, երբ նացիստական զորքերը մտնում էին Ավստրիա, և գերմանական բանակի ամոթալի վիճակը հենց այդ անեքսիայի ժամանակ։
Այս կարճ ակնարկների միջոցով Վյույարը բացահայտում է օրենքների, դիվանագիտության և քաղաքավարի կոնվենցիաների անզորությունը՝ բախվելով բլեֆի, խաբեության և ագահության հետ։ Նրա նախազգուշացումը այսօր սարսափելի արձագանք է գտնում. «Մենք երբեք երկու անգամ չենք ընկնում նույն անդունդը, բայց միշտ ընկնում ենք նույն կերպ՝ ծաղրի և սարսափի խառնուրդով»։
— Մաթյո Վերիե, խմբագիր
«Բոլոր քաղաքական կուսակցությունների վերացման մասին», Սիմոնե Վեյլ
«Քաղաքական կուսակցությունները կազմակերպություններ են, որոնք հրապարակայնորեն և պաշտոնապես նախատեսված են բոլոր հոգիներում ճշմարտության և արդարության զգացումը սպանելու նպատակով»։ Այսպես է հայտարարել Սիմոնե Վեյլը իր 1943 թվականի «Բոլոր քաղաքական կուսակցությունների վերացման մասին» տրակտատում։
Հրապարակվելով նրա մահից հետո՝ 34 տարեկան հասակում, այս ակնարկը պատասխան էր աքսորված ֆրանսիացի քաղաքական գործիչների միջև ներքին կռիվներին, երբ Ադոլֆ Հիտլերի բանակները ավերում էին մայրցամաքը: Վեյլը կիսում էր Ամերիկայի հիմնադիրների բնազդները՝ իր զզվանքով քաղաքական «խմբակցությունների» նկատմամբ, որոնց արտոնությունները կարող են խախտել մարդու խիղճը և «նրա մտածողությունը ենթարկել կուսակցության իշխանությանը»:
Ութսուն տարի անց նրա թեզը դեռևս ճշմարիտ է. «Մտածող ուժը այլևս ճշմարտության բացահայտ, անվերապահ ցանկությունը չէ, այլ պարզապես նախապես հաստատված ուսմունքներին համապատասխանելու ցանկությունը»:
— Ջեյմս Կիրչիկ, Axel Springer Global Reporter և «Եվրոպայի վերջը. բռնապետեր, դեմագոգներ և գալիք մութ դարաշրջանը» և «Գաղտնի քաղաք. գեյ Վաշինգտոնի թաքնված պատմությունը» գրքերի հեղինակ:
«Ռադիկալ ցնցում. կոմպետենտների վերելքն ու անկումը» (բնօրինակ վերնագիր՝ «Ռադիկալ շոկոլադ. կոմպետենտների ուսուցում և ուսում»), հեղինակ՝ Ռաֆայել Ալբերտո Վենտուրա
Անցյալ դարի մեծ նորարարություններից մեկը նոր սոցիալական դասից՝ տեխնոկրատներից կամ փորձագետներից կազմված հսկայական բյուրոկրատական մեքենաների վերելքն էր: Սա այն է, ինչ Թրամփը և այլ աջակողմյան պոպուլիստներ անվանում են «խորը պետություն»:
Տեխնոհաստուկի ուղղությունը հասկանալու համար, իր 2020 թվականի «Ռադիկալ ցնցում. կոմպետենտների վերելքն ու անկումը» գրքում Ռաֆայել Ալբերտո Վենտուրան նախ հետ է նայում: Նա հիշում է, թե ինչպես 1960-ականների վերջին տնտեսագետ Ջոն Քենեթ Գալբրեյթը զգուշացրել էր, որ ԱՄՆ վարչական ապարատը մեծացել է, քան շատ սոցիալիստական երկրներ: Նա նաև մեջբերում է սոցիոլոգ Մաքս Վեբերին, որը պնդում էր, որ «իրական իշխանությունը» գտնվում է հենց վարչակազմի ներսում, այլ ոչ թե խորհրդարանական ելույթներում կամ քաղաքական հռչակագրերում:
Այսօր, ինչպես և կանխատեսվում էր, փորձագետները հարձակման տակ են: Վենտուրան մեջբերում է Գալբրեյթի նախազգուշացումը, որ «մենք դառնում ենք այն մեքենայի ծառաները…, որը ստեղծել ենք մեզ ծառայելու համար»։
Այսպիսով, երբ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը քննադատում է Եվրոպական հանձնաժողովին չափազանց կարգավորման համար, դա կարող է լինել ոչ թե պոպուլիստական թատրոն, այլ ժամանակակից ժողովրդավարությունների փորձագետների քաղաքական լեգիտիմության հետ հաշվի նստելու սկիզբ։
— Յակոպո Բարիգացի, պաշտպանության թղթակից
«Մեր սիրելի ընկերները Մոսկվայում. կոտրված սերնդի ներքին պատմությունը», Անդրեյ Սոլդատովի և Իրինա Բորոգանի կողմից
Արևմտյան դարակներում Ռուսաստանի մասին գրքերի մեծ մասը կենտրոնանում է Վլադիմիր Պուտինի վրա՝ որպես երկրի ժողովրդավարական անկման միակ ճարտարապետի։ Ռուսները հաճախ հանդես են գալիս որպես անդեմ զանգված՝ կամ բնույթով հնազանդ, կամ անհույս պասիվ։
«Մեր սիրելի ընկերները Մոսկվայում. կոտրված սերնդի ներքին պատմությունը» խախտում է այդ կաղապարը։ Գրված Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունների երկու առաջատար փորձագետների կողմից, այս գիրքն ավելի մտերիմ ուղի է ընտրում։ Նախկին ընկերների և գործընկերների պատմությունների միջոցով հեղինակները հետևում են, թե ինչպես են մարդիկ, ովքեր մի ժամանակ կիսում էին իրենց լիբերալ համոզմունքները, աստիճանաբար վերածվել Պուտինի ազգայնական իմպերիալիզմի պաշտպանների։
Քիչ պատմություններ են համատեղում վերևից ներքև ճնշման այդքան մոտիկից դիտարկումը անձնական ընտրության ըմբռնման հետ։ Սա այս գիրքը դարձնում է անհրաժեշտ ընթերցանության համար ոչ միայն հասկանալու համար, թե ինչպես է Ռուսաստանը դարձել այն, ինչ կա այսօր, և ինչ կարող է մնալ Պուտինի հեռանալուց հետո, այլև այն եվրոպացիների համար, ովքեր հոգ են տանում իրենց երկրների ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանության մասին՝ թե՛ անհատապես, թե՛ ինստիտուցիոնալ առումով։
— Եվա Հարթոգ, արտաքին գործերի լրագրող
«Հենրի Քիսինջեր. Ռեալպոլիտիկի վարպետի մտերիմ դիմանկարը», Ժերեմի Գալոն
Կարո՞ղ ենք դեռ սովորել Հենրի Քիսինջերից։ Ֆրանսիացի գրող և նախկին դիվանագետ Ժերեմի Գալոնը անկասկած այդպես է կարծում։ Նրա «Հենրի Քիսինջեր. Ռեալպոլիտիկի վարպետի մտերիմ դիմանկարը» գիրքը նոր մոտեցում է ցուցաբերում ժամանակակից դիվանագիտության ամենավիճահարույց դեմքերից մեկի նկատմամբ։
Կառուցված անսպասելի թեմաների շուրջ՝ Քիսինջերի հումորի զգացումից մինչև ոճի զգացողություն, գիրքը նկարում է նրբերանգային պատկեր, որը նայում է բարոյական դատողությունից կամ առասպելների ստեղծումից այն կողմ։ Թեև դա կարող է չուրախացնել խիստ պատմաբաններին, Գալոնը չի անտեսում Քիսինջերի գործունեության մութ գլուխները և նրա ներգրավվածությունը ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց դրվագներում։
Նա գտնում է, որ ԱՄՆ դիվանագիտության այս հսկայից շատ բան կա սովորելու, հատկապես այն ժամանակներում, երբ ամբողջ աշխարհում դիվանագիտական հարաբերությունները լարված են պատերազմների, փոփոխվող դաշինքների և իդեալների ու իրական քաղաքականության միջև անհանգիստ հավասարակշռության պատճառով։
— Նիկոլաս Վինոկուր, արտաքին գործերի գլխավոր թղթակից
«Այստեղ քեզ համար ոչինչ չկա», հեղինակ՝ Ֆիոնա Հիլ
Դոնալդ Թրամփի առաջին իմպիչմենտի ժամանակ ցուցմունք տալով՝ Ֆիոնա Հիլը հայտնի անուն դառնալուց շատ առաջ նա Անգլիայի հյուսիս-արևելքում գտնվող անհաջողակ քաղաքից նախկին ածխահանի դուստր էր։ Հեռուստատեսային լսումների ժամանակ նրա բանվոր դասի առոգանությունը գրավեց Մեծ Բրիտանիայում և դրանից դուրս հեռուստադիտողներին, քանի որ Հիլի արմատներով շատ քիչ մարդիկ են կարողանում խուսափել տարածաշրջանի բազմասերունդ աղքատությունից, և առավել ևս՝ դառնալ ԱՄՆ նախագահի գլխավոր խորհրդական։
Հիլլն այս կիսաինքնակենսագրական գիրքն օգտագործում է նկարագրելու տնտեսական հնարավորությունների այս փլուզումը երեք երկրներում, որոնք նա լավագույնս գիտի՝ Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում, թե ինչպես է դա խթանել իլիբը։
Հիլը այս կիսաինքնակենսագրական գրքում նկարագրում է տնտեսական հնարավորությունների այս փլուզումը երեք երկրներում, որոնք նա լավագույնս գիտի՝ Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում, թե ինչպես է դա խթանել ոչ լիբերալիզմը, և ինչ կարելի է անել հնարավորությունների և ժողովրդավարության այս քայքայումը վերացնելու համար։
«Այս անտեսված մարդիկ արժանի են ավելի լավին», – գրում է Հիլը։ «Քանի դեռ նրանք զգում են, որ իրենց համար հույս չկա, մեզ համար էլ հույս չի լինի։ Մեզ համար ոչինչ չի լինի, ոչ մի տեղ»։
— Մաուրա Ռեյնոլդս, POLITICO ամսագրի գաղափարների գծով փոխխմբագիր
