Դանիան հրաժեշտ է տալիս նամակների առաքմանը և փոստարկղերին. Լուսանկարներ

Ֆինանսական խնդիրները լուծելու նպատակով երկրի ազգային փոստային մարմինը դեկտեմբերի 30-ին կհասցնի իր վերջին նամակները՝ ավարտելով 401 տարվա պատմություն ունեցող ծառայությունը։
ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆ — Էպիստոլոֆոբներ, ուրախացեք։ Դեկտեմբերի 30-ին Դանիայի ազգային փոստային մարմինը՝ PostNord-ը, կդադարեցնի թղթային նամակների առաքումը՝ ավարտելով 1624 թվականին առաջին անգամ առաջարկվող ծառայությունը։
Ֆիզիկական նամակների առաքումը դադարեցնելու որոշումը պրագմատիկ է. PostNord-ը անցյալ տարի հայտնել է 428 միլիոն կրոն կամ 57 միլիոն եվրո գործառնական դեֆիցիտի մասին։ Հաշվի առնելով, որ մշակված ֆիզիկական նամակների ծավալը 2000 թվականից ի վեր նվազել է ավելի քան 90 տոկոսով, ծառայության դադարեցումը հստակ ծախսերի կրճատման որոշում է։
«PostNord Դանիան երկար պատմություն ունի, որի ընթացքում նամակները կարևոր դեր են խաղացել, բայց քանի որ Դանիան աշխարհի ամենաթվայնացված երկրներից մեկն է, դանիացիների մեծ մասը այլևս ֆիզիկական նամակներ չի ուղարկում», – ասել է ընկերության հասարակայնության հետ կապերի և հաղորդակցության տնօրեն Անդրեաս Բրետվադը։ Փոստային իշխանությունը այժմ կկենտրոնանա էլեկտրոնային առևտրի ծանրոցների առաքման վրա՝ ծառայություն, որն օգտագործում են առցանց գնումներ կատարող յուրաքանչյուր 10 դանիացիներից 8-ը։
Այնուամենայնիվ, դանիական օրենքը երաշխավորում է, որ քաղաքացիներն իրավունք ունեն ուղարկել և ստանալ ֆիզիկական նամակներ։ Այսպիսով, քանի որ PostNord-ը այլևս չի առաջարկում այս ծառայությունը, Dao առաքման և բաշխման ընկերությունը կմիանա։ Հունվարից սկսած, դանիացիները, ովքեր ցանկանում են նամակներ ուղարկել հայրենիք կամ արտերկր, պետք է դրանք հանձնեն մասնավոր ընկերության խանութներին, որոնք այս տարի արդեն մշակել են 30 միլիոն նամակ, և դրանց վրա կպցնեն իրենց կորպորատիվ դրոշմանիշները։
Dao-ն հայտարարել է, որ «ոգևորված է» մատուցել ծառայությունը, որի համար ընկերությունը պետք է ստանա 110 միլիոն կրոն (14.7 միլիոն եվրո) պետական սուբսիդիաներ։ Իսկ իր կորպորատիվ կայքում տեղադրված գրառման մեջ ծանրոցների մշակման խումբը լուսաբանում է նոր տվյալներ, որոնք ենթադրում են, որ ֆիզիկական նամակագրությունը վերածնունդ է ապրում երիտասարդ դանիացիների շրջանում, ովքեր ընդունում են գրիչով և թղթով հաղորդակցությունը։
Ընկերությունն այժմ նպատակ ունի օգտվել այս միտումից՝ նվազեցնելով նամակների առաքման վճարները և հաջորդ տարի իր մշակման հզորությունը հասցնելով մինչև 80 միլիոն նամակի։
«Շատերը կարծում են, որ նամակները անհետանում են, բայց դրանք դեռևս կարևոր դեր են խաղում», – ասաց Դաոյի վաճառքի տնօրեն Լարս Բալսբին, ով ընդգծեց, որ նրանք ձգտում են մատուցել ծառայությունը մոտ ապագայում։ «Մենք այստեղ կլինենք վաղը, հինգ տարի անց և 10 տարի անց»։
Դարաշրջանի ավարտ
PostNord-ի որոշումը՝ դադարեցնելու իր ֆիզիկական փոստային առաքման ծառայությունը, նշանակում է 1500 աշխատատեղերի փուլային կրճատում։ Դա նաև նշանակում է Դանիայի 1500 կարմիր փոստարկղերի վերջը։
Բրեթվադն ասաց, որ PostNord-ը զգայուն է այն փաստի նկատմամբ, որ փոստարկղերը դանիական ժառանգության խորհրդանշական մասն են կազմում։ Այս ամսվա սկզբին դրանցից 1000-ը վաճառվել է հատուկ աճուրդի ժամանակ, իսկ ևս 200-ը աճուրդի կհանվի հունվարին, որի ողջ հասույթը կուղղվի աշխարհի ճգնաժամային իրավիճակներից տուժած երեխաներին աջակցող բարեգործական կազմակերպություններին։
Մնացած արկղերը կպահպանվեն՝ «ծառայելու նոր, իմաստալից նպատակների», – բացատրեց Բրետվադը: Եվ չնայած ապագա օգտագործումը դեռ որոշված չէ, չօգտագործված հեռախոսային արկղերի հաջող վերափոխումը ժամանակավոր գրադարանների այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան և Շվեդիան, ցույց է տալիս, որ փողոցային չգործող ենթակառուցվածքները կարող են իսկապես ունենալ հաջող երկրորդ գործողություն:
Սակայն Դանիան միակ ԵՄ երկիրը չէ, որը վերանայում է փոստի կառավարման ձևը:
Ամբողջ Եվրոպայում փոստային իշխանությունները փորձում են կրճատել ծախսերը՝ արտասահմանյան ծառայություններ մատուցելով կամ վերացնելով ծառայությունները և կրճատելով աշխատատեղերը: Վեց տասնամյակ անց Deutsche Post-ը անցյալ տարի դադարեցրեց իր հաջորդ օրվա օդային փոստի առաքման ծառայությունը Գերմանիայում և ներկայումս ազատում է հազարավոր աշխատողների: Լեհական Poczta Polska-ն նույնպես կրճատում է հազարավոր աշխատատեղեր՝ կորուստները նվազեցնելու նպատակով:
Քանի որ փոստային ծառայությունները դժվարանում են կրճատել ծախսերը, փոստարկղերը և նամակներ կրող փոստային աշխատողները կարող են ի վերջո գնալ այն աղավնի փոստի ճանապարհով, որին Փարիզը հույսը դրել էր ֆրանկո-պրուսական պատերազմի ժամանակ, կամ պնևմատիկ փոստային ծառայության, որը մինչև 2002 թվականը հաղորդագրություններ էր ուղարկում Պրահայում:
