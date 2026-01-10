Եվրոպայում «Գորետի» փոթորիկը շարունակում է քաոս ստեղծել երթևեկության և էլեկտրաէներգիայի անջատումների հարցերում

Այս շաբաթ Եվրոպայում եղանակային պայմանների հետ կապված վթարների հետևանքով մահացել է ավելի քան 10 մարդ, որոնցից վերջինը գրանցվել է Թուրքիայում, որտեղ տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ զոհվել է հինգ մարդ։
Հյուսիսային Ֆրանսիայի և հարավային Անգլիայի հազարավոր տներ և բիզնեսներ ուրբաթ առավոտյան առանց էլեկտրաէներգիայի են մնացել, իսկ շատ մարդիկ բախվել են Եվրոպայի այլ վայրերում լայնածավալ ճանապարհորդության հետաձգումների, այն բանից հետո, երբ Ատլանտյան օվկիանոսից ներխուժեց «Գորետի» փոթորիկը՝ տարածաշրջան բերելով ուժեղ քամիներ, անձրև և ձյուն։
Ֆրանսիայում փոթորիկը անջատել է մոտ 380,000 տուն, որոնց մեծ մասը գտնվում է Նորմանդիայի հյուսիսում, հայտնել է «Էնեդիս» էներգամատակարար ընկերությունը։
Գիշերը մինչև 216 կիլոմետր ժամում արագությամբ քամիներ են գրանցվել Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմտյան Մանշ շրջանում, ըստ իշխանությունների։
Քամին ծառեր է տապալել, որոնցից առնվազն մեկը հարվածել է Ֆրանսիայի Սեն-Մարիտիմ շրջանում բնակելի շենքերին՝ առանց վնասվածքներ պատճառելու, հայտնել են իշխանությունները։
Դպրոցները փակ են մնացել Ֆրանսիայի հյուսիսային որոշ հատվածներում, որտեղ եղանակային տագնապի մասին ահազանգեր են տրվել ևս 30 շրջաններում։
Գիշերը Ֆրանսիայի հեռավոր հյուսիս-արևմուտքում հսկայական ալիքները հարվածել են նավահանգստի պատերին, և երբ փոթորիկը շարժվել է դեպի արևելք, առաջացրել է ջրհեղեղներ և ստիպել փակել ճանապարհներն ու նավահանգիստները, այդ թվում՝ Դիեպպեն։
Հյուսիսային Գերմանիան լուրջ խափանումների է ենթարկվել «Էլի» փոթորկի բերած առատ ձյան և ուժեղ քամիների պատճառով, Համբուրգում և Բրեմենում դպրոցները փակվել են, իսկ երկար հեռավորության երկաթուղային ծառայությունները չեղարկվել են։
Համբուրգի օդանավակայանում չվերթները չեղարկվել կամ հետաձգվել են, մինչդեռ մի քանի գլխավոր ճանապարհներ կաթվածահար են եղել, այդ թվում՝ Ֆրանկֆուրտի շրջանում՝ հարավում գտնվող մի քանի հարյուր կիլոմետրեր։
Գերմանիայի օդերևութաբանական ծառայությունը զգուշացրել է Հյուսիսային ծովի երկայնքով և հարավ-արևմուտքում «փոթորկի ուժգնությամբ» քամիների, իսկ ուրբաթ օրը երկրի որոշ հատվածներում մինչև 15 սանտիմետր ձյան մասին։
Լայպցիգի և Սանկտ Պաուլիի միջև շաբաթ օրը կայանալիք գերմանական Բունդեսլիգայի ֆուտբոլային խաղը չեղարկվել է առատ ձյան պատճառով, իսկ մյուս խաղերը կասկածի տակ են։
Հյուսիսային Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքի Սանկտ Պաուլի ակումբը հայտարարել է, որ «արել է հնարավոր ամեն ինչ խաղի անվտանգ անցկացման համար», սակայն դա հնարավոր չի եղել։
Մի քանի օր տևած մաքրման աշխատանքներին չնայած, մարզադաշտի տանիքից ձյունը հեռացնելու դժվարությունները հատուկ մտահոգություն էին առաջացնում, ասել է Սանկտ Պաուլին։
Ակումբը հավելել է, որ իրեն տեղեկացվել է, որ խաղի չեղարկումը կարող է թեթևացնել շտապ օգնության ծառայությունների, տրանսպորտային ցանցի և առողջապահական համակարգի բեռը։
Ջրհեղեղը նահանջում է
Մոլդովայում մոտ 600 դպրոց փակ է եղել մինչև հաջորդ երկուշաբթի, իսկ Ռումինիայում մոտ 1000 տուն մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։
Միևնույն ժամանակ, ուրբաթ օրը Բալկանյան տարածաշրջանի որոշ հատվածներում ջրհեղեղի ջրերը նահանջել են, քանի որ շաբաթվա սկզբին առատ ձյունը և տեղատարափ անձրևները հարյուրավոր տարհանումներ են առաջացրել մի քանի երկրներում և առնվազն երկու մարդու կյանք խլել։
Ալբանիայում, որը տարածաշրջանի ամենաշատ տուժածներից մեկն է, վարչապետ Էդի Ռաման ասել է, որ իշխանությունները սկսում են հաշվել ջրհեղեղի հետևանքները, այն բանից հետո, երբ հարյուրավոր տներ են ջրհեղեղվել հիմնականում հարավում։
Սակայն եղանակային նախազգուշացումները սառցակալման պայմանների և ձյան տեղումների վերաբերյալ ուժի մեջ են մնացել տարածաշրջանի մեծ մասում, այդ թվում՝ Սերբիայում, որտեղ արևմտյան որոշ հատվածներ օրեր շարունակ էլեկտրաէներգիա չեն ունեցել, քանի որ ձնաբուքը վնասել է էլեկտրահաղորդման գծերը։
Հազվագյուտ կարմիր տագնապ է հայտարարվել
Ցածր ճնշման համակարգը գիշերը հարվածել է Սիլլի կղզիներին՝ Անգլիայի հարավ-արևմտյան ծայրամասի մոտ գտնվող կղզեխմբում գրանցվելով մինչև 159 կմ/ժ արագությամբ քամու պոռթկումներ։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաները հայտնել են ճանապարհների փակման, անկայուն շենքերի և էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին, որոնք որոշ մարդկանց թողել են առանց ջրի։
Ըստ «National Grid»-ի, որը կառավարում է երկրի էլեկտրահաղորդման ցանցը, ավելի քան 57,000 մարդ էլեկտրաէներգիա չի ունեցել հարավ-արևմտյան Անգլիայում, Միդլենդսում և Ուելսում։
Երբ փոթորիկը շարժվում էր Միացյալ Թագավորության միջով, այն բախվել է արկտիկական օդի առկա զանգվածին՝ հյուսիսային շրջաններ բերելով ձյուն և հարավ՝ ուժեղ անձրև։
Սա ավելի խորացրեց Հյուսիսային Շոտլանդիայի տառապանքը, որտեղ ձյուն մաքրող մեքենաները աշխատել են արտաժամյա՝ ճանապարհները բաց պահելու համար, այն բանից հետո, երբ շաբաթվա սկզբին տեղացել էր ավելի քան կես մետր ձյուն։
Շոտլանդիայում ավելի քան 250 դպրոց փակվեց ուրբաթ օրը, որոնցից մի քանիսը փակ մնացին հինգերորդ օրը անընդմեջ։
Ազգային երկաթուղին զգուշացրեց Մեծ Բրիտանիայի բնակիչներին ստուգել ճանապարհորդելուց առաջ, քանի որ փոթորիկը խաթարել էր Անգլիայի ծառայությունները։
Ազգային երկաթուղին զգուշացրել է Մեծ Բրիտանիայի բնակիչներին ստուգել ուղևորությունից առաջ, քանի որ փոթորիկը խաթարել էր Անգլիայի, Շոտլանդիայի և Ուելսի ծառայությունները։
Բիրմինգհեմի օդանավակայանը, որը կարճ ժամանակով փակվել էր ձյան պատճառով, հայտարարել է, որ վերաբացվել է՝ «թռիչքուղու կրճատված աշխատանքով»։
Խափանումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիայի ազգային օդերևութաբանական ծառայությունը՝ Մետ գրասենյակը, հինգշաբթի երեկոյան Անգլիայի հարավ-արևմուտքում հազվագյուտ կարմիր եղանակային նախազգուշացում է տվել, որը ամենաբարձրն է։
Կարմիր նախազգուշացումները տրվում են, երբ կանխատեսողը «շատ հավանական» է համարում կյանքին սպառնացող պայմաններ։
Մինչդեռ երկու մարդ զոհվել է առանձին վթարների հետևանքով, որոնք կապված են եղել պոկված տանիքի կղմինդրների հետ, սիրիացի տղամարդ մահացել է, երբ պատը ընկել է նրա վրա, շինարարը քշվել է Էգեյան ծովը, իսկ թոշակառուն ընկել է տանիքից։
