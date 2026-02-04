Պատրա՞ստ է արդյոք Պուտինը խաղաղության. Աբու Դաբիի բանակցությունները կբացահայտեն

Այս շաբաթվա բանակցությունների արդյունքները կարող են վերջապես ցույց տալ, թե արդյոք Ռուսաստանի նախագահը լուրջ է։
Այնուամենայնիվ, կան նշաններ, որ այս շաբաթվա անձնական բանակցությունների արդյունքները կարող են վերջապես պատասխանել հիմնական հարցին. Արդյո՞ք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լուրջ է։
ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների ևս մեկ փուլ է սկսվում այսօր Աբու Դաբիում։
Երկօրյա բանակցությունների նախօրեին Ռուսաստանը վերսկսեց իր լայնածավալ օդային հարձակումը Ուկրաինայի վնասված ենթակառուցվածքների վրա՝ կարճատև դադարից հետո, շաբաթավերջին։ Գիշերը 450 անօդաչու թռչող սարքերով և 71 հրթիռներով, այդ թվում՝ բալիստիկ, հարվածելով Կիևին, Դնեպրին, Խարկովին, Սումիին և Օդեսային, Ռուսաստանը հարվածներ հասցրեց երկրի էներգետիկ ցանցին և բնակելի տներին, երբ ջերմաստիճանը իջավ -20 աստիճան Ցելսիուսից ցածր։
«Պուտինը պետք է զրկվի այն պատրանքներից, որ կարող է ինչ-որ բանի հասնել իր ռմբակոծություններով, ահաբեկչությամբ և ագրեսիայով», – աղաչեց Ուկրաինայի հիասթափված արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան։ «Այս շաբաթ Աբու Դաբիում սպասվող ո՛չ դիվանագիտական ջանքերը, ո՛չ էլ Միացյալ Նահանգներին տված նրա խոստումները նրան չխանգարեցին շարունակել ահաբեկչությունը սովորական մարդկանց նկատմամբ ամենածանր ձմռանը»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով՝ այդ խոստումները ներառում էին Կիևին և այլ խոշոր քաղաքներին մեկ շաբաթ շարունակ «անսովոր ցրտի» շրջանում հարվածելուց զերծ մնալը։ Սակայն Թրամփը դեռ չէր խոսել, երբ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը զգուշացրեց, որ դադարը կտևի միայն մեկ շաբաթ։
Սա բանակցությունների համար բարենպաստ մեկնարկային կետ չէ, և շատ ուկրաինացի քաղաքական գործիչներ պնդում են, որ Ռուսաստանը պարզապես քայլեր է ձեռնարկում՝ ապահովելու համար, որ չհայտնվի անկանխատեսելի ԱՄՆ առաջնորդի սխալ կողմում, թեև նա չափազանց համբերատար է թվում Պուտինի հետ, և առավել ևս՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Ոչ թե ուկրաինացիները սկզբում մեծ նշանակություն էին տալիս մեկշաբաթյա «էներգետիկ հրադադարին»։ Դաժան պատերազմը նրանց սովորեցրել է սպասել վատագույնին։
«Ցավոք, ամեն ինչ լիովին կանխատեսելի է», – երեքշաբթի օրը գրել է Զելենսկու խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը։ «Ահա թե ինչ տեսք ունի ռուսական «հրադադարը». կարճատև հալեցման ժամանակ կուտակել բավարար քանակությամբ հրթիռներ, ապա հարվածել գիշերը, երբ ջերմաստիճանը իջնում է մինչև -24 աստիճան Ցելսիուս կամ ավելի ցածր՝ թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանը։ Ռուսաստանը որևէ պատճառ չի տեսնում պատերազմը դադարեցնելու, ցեղասպանական գործողությունները դադարեցնելու կամ դիվանագիտություն իրականացնելու համար։ Միայն լայնածավալ սառեցման մարտավարություն»։
Դժվար է վիճել նրա հոռետեսության հետ։ Պուտինի Կրեմլը երկարատև փորձ ունի խաղաղ բանակցություններն օգտագործելու՝ հակառակորդներին հետաձգելու, մոլորեցնելու, ուժասպառ անելու և պատերազմը շարունակելու համար: Սա մի մաս է կազմում այն ձեռնարկի, որը Ռուսաստանի առաջնորդը և նրա տխուր արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը բազմիցս օգտագործել են Ուկրաինայում և տարիներ շարունակ Սիրիայում։
Այնուամենայնիվ, բանակցությունների ընթացքին ծանոթ որոշ ուկրաինական և ամերիկյան աղբյուրների համաձայն, կան նշաններ, որ ներկայիս բանակցությունները կարող են ավելի խոստումնալից լինել, քան լայնորեն ընդունվում է: Նրանք ասում են, որ երկու կողմերն էլ իրականում ավելի «կառուցողական» են, ինչը, իհարկե, ածական է, որը հաճախ չարաշահվել է։
«Նախկինում այս բանակցությունները նման էին ատամներ հանելուն առանց անզգայացման», – ասել է Կիևին խորհրդատվություն տրամադրած հանրապետական արտաքին քաղաքականության փորձագետը: Անանուն մնալու համար ազատ խոսելու համար նա ասել է. «Նախկինում ես ուզում էի գոռալ, երբ պետք էր տեսնել մեկ այլ հաղորդագրություն, որտեղ ասվում էր, որ քննարկումները «կառուցողական» էին: Բայց հիմա ես կարծում եմ, որ դրանք որոշ առումներով կառուցողական են: Ես նկատում եմ, որ ռուսները ավելի լուրջ են վերաբերվում այս բանակցություններին»։
Նա ասաց, որ դրա մի մասը պայմանավորված է նրանց հմտությամբ, ովքեր այժմ ղեկավարում են ուկրաինական թիմը Զելենսկու նախկին ազդեցիկ աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի հեռանալուց հետո: Ամենախելացի և ամենաունակներից են՝ Երմակի փոխարինողը որպես Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար և Գլխավոր հետախուզական վարչության նախկին ղեկավար Կիրիլո Բուդանովը, Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը և Դավիդ Արախամիան, որը ղեկավարում է Զելենսկու իշխող «Ժողովրդի ծառա» կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը:
«Ես նկատում եմ, որ Դավիդի ներգրավվելուց հետո… ռուս բանակցողների մոտ նկատելի առաջընթաց է նկատվել։ Կարծում եմ՝ դա պայմանավորված է նրանով, որ նրանք հարգում են նրանց, հատկապես Դավիդին, և որովհետև նրանց համարում են իրականության մեջ ապրող և փոխզիջման պատրաստ մարդիկ», – բացատրեց փորձագետը։ «Ես զգուշավոր լավատես եմ, որ մենք ունենք գարնանը այս հակամարտությունը վերջ տալու ողջամիտ հնարավորություն»։
Նախկին բարձրաստիճան ուկրաինացի պաշտոնյան, որին նույնպես անանուն մնալու հնարավորություն է տրվել խոսել, պակաս լավատես էր, բայց նույնիսկ նա համաձայն էր, որ բանակցային սեղանի շուրջ տրամադրության փոփոխություն է եղել և Ռուսաստանի տոնի փոփոխություն։
Ռուսական պատվիրակության ղեկավար, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր վարչության պետ Իգոր Կոստյուկովին և ռազմական հետախուզության սպա Ալեքսանդր Զորինին բնութագրելով որպես գործնական մարդիկ, նա ասաց, որ երկուսն էլ հակված չեն երկար դասախոսություններ կարդալ հակամարտության «հիմնական պատճառների» վերաբերյալ՝ ի տարբերություն Լավրովի և Պուտինի։ «Ռուս հետախուզության աշխատակիցները աշխատասեր են եղել՝ խորանալով գործնական մանրամասների մեջ», – նշեց նախկին պաշտոնյան, որին Զելենսկու գրասենյակը դեռևս խորհրդակցում է։
Նա վտանգում է, որ փոփոխությունը կարող է կապված լինել Կրեմլի այն մեկնաբանության հետ, որ Եվրոպան ավելի լուրջ է մոտենում մայրցամաքային պաշտպանությանը՝ ավելացնելով զենքի արտադրությունը և փորձելով ավելի քիչ կախված լինել ԱՄՆ-ից իր ընդհանուր անվտանգության համար։
«Խաղաղության համաձայնագիրը, պատերազմի ավարտը կարող են խլել այս ամենի մեծ մասը. եվրոպացի առաջնորդների համար շատ ավելի դժվար կլինի իրենց ընտրողներին վաճառել այն զոհողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն պաշտպանության ծախսերի բարձրացմանը անցնելու համար», – ասաց նա։
Իհարկե, Ռուսաստանի տոնի փոփոխությունը կարող է Թրամփին համոզելու ևս մեկ փորձ լինել։ «Պուտինը գրեթե ոչինչ չունի ցույց տալու պատերազմի հսկայական ծախսերի համար։ Բանակցային կարգավորման ընդունումը հիմա, որտեղ նա չի կարող պնդել Ռուսաստանի և ռուս ժողովրդի համար հստակ «հաղթանակի» մասին, մեծ խնդիր կլինի երկրի ներսում», – պնդեց ավստրալացի թոշակառու գեներալ Միք Ռայանը։
Անկախ պատճառներից, Աբու Դաբիից առաջիկա օրերին ի հայտ եկածը, հավանաբար, կասի, թե արդյոք Պուտինը վերջապես լուրջ է տրամադրված։
