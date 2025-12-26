26/12/2025

Queen-ի նախկինում չթողարկված Սուրբ Ծննդյան «Not For Sale (Polar Bear)» երգը․ Տեսանյութ

Երգը ձայնագրվել է 1974 թվականի «Queen II» ալբոմի ձայնագրությունների ժամանակ և այժմ առաջին անգամ է հնչում։ Այն կներառվի խմբի երկրորդ ալբոմի 2026 թվականի վերահրատարակման մեջ։

Ճիշտ ժամանակին՝ Սուրբ Ծննդյան տոներին…

Queen-ը թողարկել է «Not For Sale (Polar Bear)» վերնագրով Սուրբ Ծննդյան երգ, որը նախկինում երբեք չի լսվել։

Այն ձայնագրվել է 1974 թվականին խմբի երկրորդ՝ «Queen II» ալբոմի ձայնագրությունների ժամանակ։

Երգը, որում Queen-ի կիթառահար Բրայան Մեյը և հանգուցյալ Ֆրեդի Մերկուրին գլխավոր վոկալիստներ են, երբեք չի ընդգրկվել վերջնական տարբերակում և մնացել է չթողարկված հինգ տասնամյակ։ Մինչև հիմա։

Մեյը երգը առաջին անգամ նվագել է այս շաբաթվա սկզբին Planet Rock ռադիոկայանի հատուկ հաղորդման ժամանակ և հայտնել է, որ այն շատ հին է, բայց որքանով ես գիտեմ, ոչ ոք երբեք չի լսել այս տարբերակը։

Լսեք այն ստորև.

Մեյն ասել է. «Մարդիկ, հնարավոր է, լսել են Smile-ի (նրա նախորդ խումբը) Not for Sale (Polar Bear) երգի կեղծ տարբերակը, սա երգ է, որը շատ հին է, բայց իմ իմացությամբ ոչ ոք երբեք չի լսել այս տարբերակը:

Այն մշակման փուլում է և կհայտնվի Queen II ալբոմի վերակառուցման մեջ, որը լույս կտեսնի հաջորդ տարի, բայց ես այն գաղտնի կերպով ներառում եմ իմ Planet Rock հատուկ թողարկման մեջ, քանի որ հետաքրքրված եմ իմանալ, թե ինչ են մարդիկ մտածում դրա մասին: Հուսով եմ՝ մարդիկ հրաշալի Սուրբ Ծնունդ և հիանալի Նոր տարի կունենան»:

«Not For Sale (Polar Bear)» երգը կհայտնվի «Queen II»-ի 2026 թվականի վերահրատարակման մեջ:

Այս տարվա սկզբին երաժշտական ​​լիցենզավորման ընկերությունը՝ Phonographic Performance Limited (PPL), հայտարարեց, որ Queen-ը Մեծ Բրիտանիայի ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ 21-րդ դարում ամենաշատ լսվող ռոք խումբն է:

