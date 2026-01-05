ԱՄՆ-ն չի կառավարելու Վենեսուելան, բայց կպահանջի քաղաքականության փոփոխություն՝ նավթային շրջափակման միջոցով․ Լուսանկարներ

ԱՄՆ-ի գլխավոր դիվանագետ Մարկո Ռուբիոն ենթադրել է, որ Վաշինգտոնը կփորձի ազդել Վենեսուելայում քաղաքականության փոփոխության վրա նավթային շրջափակումների միջոցով, բայց չի մասնակցի երկրի ամենօրյա կառավարմանը՝ շաբաթ օրը տեղի ունեցած գործողությունից հետո, որի արդյունքում տապալվեց և գերի ընկավ նախագահ Մադուրոն։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կիրակի օրը ենթադրել է, որ ԱՄՆ-ն չի կառավարի Վենեսուելան ամենօրյա ռեժիմով, բացի գործող «նավթային կարանտինի» կիրառումից՝ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին տապալելու և գերի վերցնելու գործողությունից հետո։
Ռուբիոյի հայտարարությունը, կարծես, փորձ է մեղմելու այն մտահոգությունները, որ Վենեսուելայում ռեժիմի փոփոխության հասնելու շաբաթ օրվա վճռական գործողությունները երկիրը կխրեն ևս մեկ երկարատև արտաքին միջամտության կամ պետականաշինության ձախողված փորձի մեջ։
Դիրքորոշումը ակնհայտորեն շրջադարձ է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սկզբնական հայտարարություններից, որոնցում նա պնդում էր, որ Վաշինգտոնը «կղեկավարի» երկիրը ժամանակավորապես, մինչև գտնվի ճգնաժամի երկարաժամկետ ժողովրդավարական լուծում։
Ռուբիոյի մեկնաբանությունները հակասում էին Թրամփի լայն, բայց անորոշ պնդումներին, որ ԱՄՆ-ն առնվազն ժամանակավորապես «կկառավարի» նավթով հարուստ երկիրը, մեկնաբանություններ, որոնք ենթադրում էին որոշակի կառավարման կառուցվածք, որի ներքո Կարակասը կվերահսկվի Վաշինգտոնի կողմից։
Ռուբիոն առաջարկեց ավելի նրբերանգային մոտեցում՝ ասելով, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի կիրառել նավթային կարանտինը, որն արդեն իսկ գործում էր պատժամիջոցների տակ գտնվող տանկերների վրա՝ մինչև Մադուրոյի իշխանությունից հեռացումը, և կօգտագործի այդ լծակը որպես միջոց՝ Վենեսուելայում քաղաքականության փոփոխություններ կատարելու համար։
«Եվ այսպես, սա այն տեսակի վերահսկողությունն է, որին նախագահը մատնանշում է, երբ դա ասում է», – ասել է Ռուբիոն հարցազրույցում։
«Մենք շարունակում ենք այդ կարանտինը և ակնկալում ենք տեսնել, որ կլինեն փոփոխություններ, ոչ միայն նավթարդյունաբերության կառավարման ձևում՝ ժողովրդի օգտին, այլև որպեսզի նրանք դադարեցնեն թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը»։
ԱՄՆ-ի կողմից բռնագրավված պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթատար նավերի շրջափակումը «շարունակում է գործել, և դա հսկայական լծակ է, որը կշարունակվի գործել մինչև մենք տեսնենք փոփոխություններ, որոնք ոչ միայն կխթանեն Միացյալ Նահանգների ազգային շահերը, որոնք թիվ մեկ են, այլև կհանգեցնեն Վենեսուելայի ժողովրդի համար ավելի լավ ապագայի», – հավելեց նա։
Ժամեր անց Վենեսուելայի ժամանակավոր առաջնորդ Դելսի Ռոդրիգեսը հրավիրեց Թրամփին «համագործակցության» և ասաց, որ ինքը ձգտում է «հարգալից հարաբերությունների»՝ արտահայտելով զգալիորեն ավելի հաշտեցնող տոն, քան իր նախորդ դիրքորոշումներում։
«Մենք հրավիրում ենք ԱՄՆ կառավարությանը համագործակցել մեզ հետ միջազգային իրավունքի շրջանակներում համատեղ զարգացմանը կողմնորոշված համագործակցության օրակարգի շուրջ՝ համայնքային երկարատև համակեցությունն ամրապնդելու համար», – գրել է Ռոդրիգեսը առցանց գրառման մեջ։
Նա շաբաթավերջին ելույթներ էր ունեցել՝ արտահայտելով Թրամփի վարչակազմի նկատմամբ կատաղի անհնազանդություն և կոչ անելով Վաշինգտոնին անհապաղ ազատ արձակել Մադուրոյին։ Սակայն նրա անգլերեն հայտարարությունը իր Instagram-ի էջում նշանավորեց տոնի կտրուկ փոփոխություն։
Նույնիսկ մինչև Մադուրոյի և նրա կնոջ գերի վերցնելու գործողությունը, Թրամփի վարչակազմի կողմից Վենեսուելայի տապալված առաջնորդի վրա ճնշման արշավի օրինականությունը, այդ թվում՝ Սպիտակ տան կողմից թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ մեղադրվող նավերի մահացու ռմբակոծությունը, որը, գիտնականների կարծիքով, ընդլայնում է միջազգային իրավունքի սահմանները։
Կուբան կիրակի երեկոյան հայտարարեց, որ Կարակասում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված գործողության ժամանակ զոհվել է իր անվտանգության 32 աշխատակից, ինչը Թրամփը խոստովանեց. «Գիտեք, երեկ շատ կուբացիներ սպանվեցին»։
«Մյուս կողմից շատ մահեր եղան», – ասաց Թրամփը Air Force One-ում, երբ Ֆլորիդայի իր Մար-ա-Լագո կալվածքից վերադառնում էր Վաշինգտոն։ «Մեր կողմից մահեր չկան»։
Հարավամերիկյան երկրում կուբացիները ինչի վրա էին աշխատում, անհասկանալի էր, բայց Կուբան Վենեսուելայի կառավարության մտերիմ դաշնակիցն է և տարիներ շարունակ ռազմական և ոստիկանական ուժեր է ուղարկել գործողություններին օգնելու համար։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիա ժամանող միգրանտների թիվը 2025 թվականին աճել է, մինչդեռ ԵՄ-ում նրանց թիվը կայունացել է
Հուսով ենք՝ Վենեսուելայի իրադարձությունները կբերեն օկուպացված տարածքների «ճանաչման» չեղարկմանը. Վրաստանի ԱԳՆ
Վենեսուելայի ժողովրդի բարօրությունը պետք է գերակա լինի ցանկացած այլ նկատառումից. Հռոմի պապ