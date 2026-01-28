ՌԴ-ն կորցրել է իր դիրքը որպես արտաքին միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության մեջ

Ռուսաստանը կորցրել է իր դիրքը որպես արտաքին միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության մեջ։
Այս մասին ասվում է Ֆինլանդիայի ռազմական հետախուզության 2026 թվականի ակնարկում։
Փաստաթղթում նշվում է, որ Ռուսաստանը մնում է կարևոր խաղացող Հարավային Կովկասում, սակայն նրա ազդեցությունը տարածաշրջանում զգալիորեն նվազել է։
Ֆինլանդական կողմի կարծիքով՝ թե՛ Հայաստանի, թե՛ Ադրբեջանի հարաբերությունները Մոսկվայի հետ թուլացել են։
Միևնույն ժամանակ, ակնարկի հեղինակները նշում են, որ վերջին տարիներին Վրաստանը քաղաքականապես ավելի է մոտեցել Ռուսաստանին։
Ինչպես ընդգծվում է զեկույցում, Մոսկվայի հիմնական ռազմավարական նպատակը՝ գլոբալ ազդեցության ընդլայնումը, մնում է անփոփոխ։ Ռուսաստանի իշխանությունները Արևմուտքը դիտարկում են որպես սպառնալիք և ձգտում են թուլացնել այն՝ օգտագործելով Ուկրաինայում պատերազմը, այլ հակամարտությունները և հիբրիդային պատերազմը։
Մինչդեռ, Ռուսաստանի հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է հետխորհրդային տարածքի վրա, առաջին հերթին՝ Ուկրաինայի պատերազմի վրա, որը, ըստ ֆիննական հետախուզության, մղվում է արտաքին քաղաքականության այլ նպատակներին հասնելու հաշվին։
