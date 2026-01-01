Ռուսաստանի պնդումը, որ Ուկրաինան վերջերս թիրախավորել է Ռուսաստանի կառավարության կարևորագույն օբյեկտները, դիտավորյալ շեղող գործողություն է:
Մոսկվան նպատակ ունի խափանել Ուկրաինայի և նրա արևմտյան գործընկերների կողմից խաղաղության հասնելու իրական առաջընթացը։
Ոչ ոք չպետք է ընդունի ագրեսորի անհիմն պնդումները, որը պատերազմի սկզբից ի վեր անխտիր թիրախավորել է Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները և քաղաքացիական բնակչությանը։
Այս մասին x-ի իր էջում գրել է Կայա Կալլասը
