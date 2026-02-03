Ռուսաստանը ցանկանում է շարունակել պատերազմը Ուկրաինայում. Լեհաստանի պետքարտուղար. Տեսանյութ

«Europe Today» առավոտյան հաղորդմանը տված հարցազրույցում Իգնացի Նեմչիցկին զգուշացրել է, որ «Ռուսաստանը ներկայումս բարի կամքով չի բանակցում»՝ չնայած ընթացող խաղաղության բանակցություններին։
Լեհաստանի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Իգնացի Նեմչիցկին «իրոք հույս ունի», որ ԱՄՆ-ն կկարողանա «համոզել Ռուսաստանին ավելի ստեղծագործ լինել» եռակողմ խաղաղության բանակցություններում, որոնք կվերսկսվեն այս չորեքշաբթի Աբու Դաբիում, սակայն, մինչդեռ «Ուկրաինան զգալի ջանքեր է գործադրել պատերազմը դադարեցնելու համար», Ռուսաստանը «փորձում է երկարաձգել քննարկումը»։
Սա կլինի քննարկումների երկրորդ փուլը, այն բանից հետո, երբ անցյալ ամիս բանակցությունները քիչ հաջողությամբ ավարտվեցին։
«Europe Today» առավոտյան հաղորդմանը տված հարցազրույցում Նեմչիցկին ասել է, որ Կիևում քաղաքացիական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա Ռուսաստանի հարվածները ապացույցն են այն բանի, որ Մոսկվան ցանկանում է շարունակել պատերազմը։
Ուկրաինայում ներկայումս չափազանց կոշտ եղանակ է, ջերմաստիճանը իջնում է մինչև -20 աստիճան Ցելսիուս։
«Մենք տեսել ենք, թե ինչպես է Ռուսաստանը թիրախավորում ջերմության արտադրությունը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Սա շատ մտահոգիչ է», – ասել է Նեմչիցկին։
Սակայն Նեմչիցկին շարունակում է հույսը դնել։
«Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ բանակցությունները խոստումնալից են», – ասել է նա Euronews-ին՝ ասելով, որ ակնկալում է «մի տեսակ համաձայնագիր, որը օգտակար կլինի Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի համար», բայց նաև «աշխարհի խաղաղության համար, քանի որ այստեղ իրականում դա է խաղադրույքի տակ»։
Նա ասել է, որ նման որևէ համաձայնագիր ներառում է տարածքային զիջումներ Ռուսաստանին, թե ոչ, դա պետք է լինի ուկրաինացի ժողովրդի գործը։
«Ես չեմ կարծում, որ մեզանից է կախված ասել, որ Ուկրաինան պետք է սա անի կամ այն», – ասել է Նեմչիցկին՝ հավելելով, որ բանակցությունները պետք է «ճնշում գործադրեն Ռուսաստանի, այլ ոչ թե Ուկրաինայի վրա»։
Հարցին Ուկրաինայի համար Եվրամիությանը միանալու 2027 թվականի վերջնաժամկետի մասին, Նեմչիցկին պատասխանեց, որ «դա շատ դժվար կլինի», և որ չնայած նա կարծում է, որ Ուկրաինան կարող է շուտով միանալ 27 անդամներից բաղկացած դաշինքին, նա «իրականում այդքան էլ չի կենտրոնանա ամսաթվի վրա», այլ «Ուկրաինայի ԵՄ-ին միանալու փաստի վրա»։
Միևնույն ժամանակ, Իրանում վերջին զարգացումների վերաբերյալ Նեմչիցկին ասաց, որ Թեհրանի ռեժիմի կողմից եվրոպական երկրների բանակները որպես ահաբեկչական խմբավորումներ որակելը «իրականում որևէ գործնական նշանակություն չունի»։
Քայլը ձեռնարկվեց այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն անցյալ շաբաթ որոշեց Իրանի հեղափոխական պահապանների կորպուսը ներառել ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում։
Նեմչիցկիի համար այս քայլը «ազդանշան է ուղարկում իրանական ռեժիմին, որ (վերջերս բողոքի ցույցերի ճնշումը) չափազանց շատ է, և պարզ ասած՝ կառավարությունը չի կարող հարձակվել իր սեփական ժողովրդի վրա»։
