Աճող սպառնալիքներին ի պատասխան մենք պետք է առաջնահերթություն տանք պաշտպանության միջոցների մշակմանը

Լեհաստանի վարչապետ Տուսկը մեղադրել է Ռուսաստանին և կոչ արեց խորհրդարանին արագ ընդունել կիբերանվտանգության նոր օրենսդրություն՝ արտաքին միջամտությունից պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հինգշաբթի օրը գովաբանեց երկրի հետախուզական ծառայություններին՝ էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա կիբերհարձակման փորձը կանխելու համար, որը կարող էր մինչև կես միլիոն սպառողի առանց ջեռուցման թողնել Լեհաստանի դառը ձմռանը։
Վարշավայում էներգետիկ պաշտոնյաների և անվտանգության գործակալությունների հետ հանդիպումից հետո ելույթ ունենալով՝ Տուսկն ասաց, որ Լեհաստանը հաջողությամբ պաշտպանվել է, և որ կարևորագույն ենթակառուցվածքները չեն վնասվել։
Հարձակման փորձը ուղղված էր երկու համակցված ջերմաէլեկտրակայանների և քամու էլեկտրակայանների վրա և տեղի է ունեցել 2025 թվականի դեկտեմբերին։
Տուսկը մեղադրեց Ռուսաստանին և կոչ արեց Լեհաստանի խորհրդարանին արագ ընդունել կիբերանվտանգության նոր օրենսդրություն՝ արտաքին միջամտությունից պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։
Լեհաստանի փոխվարչապետ և թվային հարցերով նախարար Քշիշտոֆ Գավկովսկին ասել է, որ Լեհաստանը շատ մոտ է եղել էլեկտրաէներգիայի անջատմանը և կիբերհարձակումը անվանել է վերջին տարիների ամենալուրջ հարձակումներից մեկը։
«Թվային տանկերն արդեն այստեղ են», – ասել է նա RMF FM ռադիոյով՝ ընդգծելով, որ կիբերտարածքում ժամանակակից պատերազմ է մղվում։
Տուսկն ասել է, որ մինչ այժմ չկան հստակ ապացույցներ հանցագործներին նույնականացնելու համար, բայց նա ասել է, որ հավաքված տվյալների մեծ մասը վկայում է Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունների հետ կապված խմբերի ներգրավվածության մասին։
Նա ասել է, որ ինչպես Լեհաստանի ենթակառուցվածքների վրա նախկինում կատարված կիբերհարձակումների փորձերի դեպքում, գլխավորը վաղ հայտնաբերումն ու արձագանքման հզոր մեխանիզմներն էին։
Դեկտեմբերին Ուկրաինայի եվրոպական դաշնակիցները հայտարարեցին, որ Ռուսաստանը «հիբրիդային պատերազմի» արշավ է վարում՝ դիվերսիաների, սպանությունների, կիբեռհարձակումների և ապատեղեկատվության միջոցով՝ արևմտյան հասարակություններում պառակտում սերմանելու և Ուկրաինային աջակցությունը խաթարելու համար։
Սա տեղի է ունեցել Ֆրանսիայում, Դանիայում և Շվեդիայում տեղի ունեցած մի շարք միջադեպերից հետո, որոնց թիրախում են հայտնվել կարևորագույն ենթակառուցվածքները։
Եվրոպական հետախուզական գործակալությունները նշում են, որ Ռուսաստանի միջամտության վերաբերյալ հետաքննությունները այժմ նույնքան ժամանակ են խլում, որքան ահաբեկչական սպառնալիքները։
Համակարգված միջազգային գործողությունը հարվածել է ռուսամետ կիբեռհանցագործության ցանցի ենթակառուցվածքներին, որը կապված է Ուկրաինային և նրա դաշնակիցներին ուղղված ծառայությունից հրաժարվելու հարձակումների շարքի հետ, հուլիսին հայտարարեց Եվրոպական Միության Եվրոպոլի ոստիկանական գործակալությունը։
Իսթվուդ կոդային անվամբ գործողությունը թիրախավորել է այսպես կոչված NoName057(16) խումբը, որը հոլանդական իշխանությունները անցյալ ամիս նույնականացրել են որպես Նիդեռլանդներում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հետ կապված մի շարք մունիցիպալիտետների և կազմակերպությունների վրա ծառայությունից հրաժարվելու հարձակումների շարքի հետևում։
Եվրոպոլը հայտարարել է, որ կիբերհանցագործության ցանցը ներգրավված է եղել նաև Գերմանիայում և Շվեյցարիայում տեղի ունեցած հարձակումներում։
Լեհաստանի պատրաստվածությունը նմանատիպ սպառնալիքների նկատմամբ
Վերջին տարիներին կարևոր ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները դարձել են ավելի բարդ և վտանգավոր, ինչը էներգետիկայի ոլորտում կիբերանվտանգությունը դարձնում է Լեհաստանի անվտանգության համար կարևորագույն։
Ինչպես ասել է Defence24 պորտալի խմբագիր Դորոտա Կվաշնևսկան, արդյունավետ պաշտպանությունը պահանջում է ոչ միայն տեխնոլոգիա, այլև պետական և մասնավոր հատվածների միջև համագործակցություն։
«Աճող սպառնալիքներին ի պատասխան մենք պետք է առաջնահերթություն տանք պաշտպանության միջոցների մշակմանը։ Հարձակումները ստանում են անընդհատ նոր ձևեր, ուստի մենք նույնպես պետք է շարժվենք ժամանակին համընթաց և ամրապնդենք մեր պաշտպանությունը», – ասել է նա։
Կվաշնևսկան նշել է, որ Լեհաստանի կիբերպաշտպանության համակարգերը ճիշտ են գործել դեկտեմբերին էլեկտրակայանների վրա հարձակման փորձի ժամանակ։
«Էներգետիկ ենթակառուցվածքների կիբերանվտանգության համակարգը արդյունավետորեն աշխատեց դեկտեմբերյան հարձակումների ժամանակ», – ասաց նա։
«Միևնույն ժամանակ, որքանով հայտնի է, կառավարությունը հայտարարել է հետագա հարձակումների նկատմամբ դիմադրողականությունը ուժեղացնելու միջոցառումների մասին, ներառյալ ներդրումները պաշտպանության միջոցներում, համակարգի արդիականացման և օրենսդրության բարելավման մեջ»։
Կվասնևսկան նշեց, որ նման կիբերհարձակումների դեպքում շատ բան կախված է դրանց իրականացման ձևից և պաշտպանական համակարգերի դիմադրողականությունից։
