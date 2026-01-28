Ռուտտեն քննադատության է ենթարկվում եվրոպացիներին ԱՄՆ-ի անվտանգությունից անկախության մասին «շարունակել երազելու» համար

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն քննադատության է ենթարկվում Եվրոպայի Վաշինգտոնի պաշտպանությունից անջատման գաղափարի վերաբերյալ իր արհամարհական դիտողությունների համար:
«Դուք չեք կարող, մենք չենք կարող», – ասել է նա։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն քննադատության է ենթարկվում այն բանից հետո, երբ ասել է, որ Եվրամիությունը պետք է «շարունակի երազել» իր ամենամեծ դաշնակից Միացյալ Նահանգներից՝ անվտանգության և պաշտպանության հետ կապված հարցերում անկախանալու մասին։
Նրա մեկնաբանությունները հնչել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիան Դանիայից խլելու փորձից հետո՝ աննախադեպ վեճ, որը գրեթե 80-ամյա տրանսատլանտյան դաշինքը հասցրել է փլուզման եզրին։
Լարվածությունը մեղմացվել է Ռուտտեի միջնորդությամբ Արկտիկայի անվտանգության վերաբերյալ համաձայնագրով։
«Երբ նախագահ Թրամփը լավ բաներ է անում, ես նրան կգովաբանեմ, և ես դեմ չեմ, որ նա հրապարակի SMS հաղորդագրություններ», – երկուշաբթի կեսօրին Եվրախորհրդարանի անդամներին ասել է Ռուտտեն՝ անդրադառնալով Թրամփի կողմից երկու տղամարդկանց անձնական հաղորդակցությունների արտահոսքին։
«Եթե այստեղ որևէ մեկը կրկին կարծում է, որ Եվրամիությունը կամ Եվրոպան որպես ամբողջություն կարող է պաշտպանվել առանց ԱՄՆ-ի, շարունակեք երազել։ Դուք չեք կարող։ Մենք չենք կարող։ Մենք միմյանց կարիքն ունենք»։
Ռուտտեն պնդում էր, որ եվրոպական երկրները ստիպված կլինեն ծախսել իրենց ՀՆԱ-ի 10%-ը, այլ ոչ թե ներկայիս նպատակի դեպքում 5%-ը, որպեսզի փոխհատուցեն Վաշինգտոնի աջակցության կորուստը։
«Դուք ստիպված կլինեք զարգացնել ձեր սեփական միջուկային կարողությունները։ Դա արժե միլիարդավոր եվրոներ», – ասաց նա։ «Այդ դեպքում դուք կկորցնեք մեր ազատության վերջնական երաշխավորին, որը ԱՄՆ միջուկային հովանոցն է։ Այնպես որ, հաջողություն»։
Ռուտտեի միջամտությունը Խորհրդարանում արագորեն հետաքրքրություն առաջացրեց սոցիալական ցանցերում, որտեղ տեսահոլովակները լայնորեն տարածվեցին օգտատերերի կողմից և ընտրվեցին վերլուծաբանների կողմից։
Ի պատասխան՝ Եվրահանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն ասաց, որ քաղաքական ուշադրությունը պետք է մնա ԵՄ-ն «ավելի ու ավելի դիմացկուն» և «ավելի ու ավելի անկախ» դարձնելու վրա «տարբեր ճակատներում», այդ թվում՝ անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում։
«Մենք ունենք դրական պատմություն պատմելու այն մասին, թե ինչպես ենք կարողացել նվազեցնել մեր կախվածությունը Ռուսաստանից բրածո վառելիքի ներմուծումից», – ասաց Պինյոն երեքշաբթի կեսօրին։ «Նման կախվածություններ նկատվում են նաև այլ ոլորտներում՝ պաշտպանության, կարևորագույն հումքի վրա»։
«Մենք զբաղվում ենք այդ կախվածությունը նվազեցնելու, այդ ազդեցությունը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ անելով»։
Պինյոն հղում արեց Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի անցյալ շաբաթ ունեցած ելույթին, որում նա կոչ էր անում ավելի մեծ «եվրոպական անկախության»՝ ի պատասխան աճող աշխարհաքաղաքական անկայունության և դիմակայության։ Ֆոն դեր Լեյենը նաև խոսեց առաջիկա անվտանգության ռազմավարության մասին՝ հատուկ շեշտը դնելով թեժ վիճարկվող Արկտիկական տարածաշրջանի վրա։
«Մենք իրականում մի շարք միջոցառումներ ենք մշակում մեկ նպատակով», – շարունակեց Պինյոն։ «Ապահովելու համար, որ մենք կարողանանք (հասնել) նման աստիճանական անկախության»։
«Թրամփը իմ հայրը չէ»
Այնուամենայնիվ, Ռուտտեի դեմ ամենաուժեղ արձագանքը ստացավ Ֆրանսիայից, որը «ռազմավարական ինքնավարության» հայեցակարգի և պետական մրցույթների համար «Արտադրված է Եվրոպայում» նախապատվության կողմնակիցն է։
«Ո՛չ, սիրելի՛ Մարկ Ռյուտե։ Եվրոպացիները կարող են և պետք է հոգ տանեն իրենց սեփական անվտանգության մասին։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգները համաձայն է։ Այն ՆԱՏՕ-ի եվրոպական հենասյունն է», – իր X հաշվին ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն։
Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով փոխնախարար Բենջամին Հադդադը կրկնել է այս ուղերձը՝ նշելով այն փաստը, որ Եվրոպան, այլ ոչ թե ԱՄՆ-ն, Ուկրաինայի ամենամեծ դոնորն է։
«Մենք պետք է շատ ավելի հեռու գնանք (պաշտպանության հարցում)։ Մենք այլ ընտրություն չունենք։ Մենք տեսնում ենք մի աշխարհ, որը դառնում է ավելի դաժան, ավելի բռնի։ Մենք տեսնում ենք սպառնալիքներ Դանիայի ինքնիշխանության դեմ ամերիկյան դաշնակիցներից», – ասել է Հադդադը DW-ին տված հարցազրույցում։
«Հիմա ժամանակն է գործը մեր ձեռքը վերցնել և պաշտպանել մեր անվտանգությունը։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ եվրոպացիները թույլ չեն։ Մենք ունենք գործիքներ։ Մենք ունենք գործիքներ»։
Նատալի Լուազոն, ֆրանսիացի ականավոր եվրապատգամավոր, որը մասնակցել է հանձնաժողովի նիստին, որտեղ ելույթ է ունեցել Ռյուտեն, ավելի կտրուկ գնահատական է տվել։
«Դա ամոթալի պահ էր», – գրել է Լուազոն իր սոցիալական ցանցերում։ «Ռուտտեն կարծում է, որ եվրոպացիների հետ կոպիտ լինելը կուրախացնի Թրամփին։ Մեզ պետք չէ Թրամփի մոլեռանդ։ ՆԱՏՕ-ն պետք է վերահավասարակշռի ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ջանքերը»։
Միևնույն ժամանակ, Եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ Շառլ Միշելը ծաղրեց ՆԱՏՕ-ի ղեկավարին՝ անցյալ տարվա Իսրայելի և Իրանի միջև պատերազմի ժամանակ Թրամփին «հայրիկ» անվանելու համար։ Ավելի ուշ Թրամփը այդ տերմինն օգտագործեց իր արտաքին քաղաքականության որոշումները պաշտպանելու համար։
«Հարգելի Մարկ Ռուտտե, դուք սխալվում եք։ Եվրոպան կպաշտպանի իրեն։ Եվ Դոնալդ Թրամփը իմ հայրը չէ», – ասաց Միշելը։ «Եվրոպայի ապագան պահանջում է տեսլական, քաջություն և առաջնորդություն։ Ոչ թե հրաժարական, հնազանդություն և ճակատագրականություն»։
Բաց մի թողեք
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Սաարը այցելում է Բաքու՝ տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին
«Բատկան» ինչո՞ւ է անցել Զինված ուժերի «ձեռքի կառավարման»
Ադրբեջանը «կորցնում է իսլամական աշխարհում Իսրայելի միակ հուսալի դաշնակցի համարումը»