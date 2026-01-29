Մի՛ կրակեք սուրհանդակի վրա, Մարկ Ռուտտեն ճիշտ է, առայժմ

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ողջունում է Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդարանի լսարանին:
Եվրոպայում բացակայում են հիմնական ռազմական կարողությունները, մասնավորապես՝ անկախ հրամանատարությունը, հետախուզությունը և թվային ենթակառուցվածքները, որոնց մեծ մասը դեռևս տրամադրվում է ԱՄՆ-ի կողմից, գրում է դանիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Հենրիկ Դալը Euronews-ի համար հրապարակված հոդվածում։
Մարկ Ռուտտեն (գրեթե) կարողացել է միավորել Եվրոպական խորհրդարանը
Իհարկե, դա մի փոքր շեղում է այն գեղարվեստական տպավորությունից, որ խորհրդարանը միավորված է բացասական բանի շուրջ՝ նյարդայնանալով Ռուտտեի հայտարարություններից երկուշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի՝ առանց Միացյալ Նահանգների զսպելու կարողության վերաբերյալ լսումների ժամանակ։
Նա հայտարարեց՝ առանց հռետորական լրացումների, որ Եվրոպան, այստեղ և հիմա, չի կարող միայնակ զսպել Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները մնում է անփոխարինելի։
Արձագանքը կանխատեսելի էր։ Հետևեց գրգռվածության, վիրավորված հպարտության և բարոյական կեցվածքի խառնուրդ։ Սակայն սա հենց սխալ արձագանքն է։ Երբ ախտորոշումը ճիշտ է, վրդովմունքը չի կարող փոխարինել բուժմանը։
Սկսենք հիմնական կետից՝ զերծ զգացմունքներից։ Այսօրվա դրությամբ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական հենասյունը չի կարող գործել որպես լիովին ինքնավար զսպող ուժ առանց Միացյալ Նահանգների։
Սա քաղաքական կամքի կամ բարոյական հասունության հարց չէ։ Սա ամուր կարողությունների հարց է։
ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի ողնաշարն է
Նախ, Եվրոպայում բացակայում է իսկապես անկախ ռազմավարական հրամանատարական կառուցվածք, որը կարող է պլանավորել և իրականացնել լայնածավալ, բարձր ինտենսիվության գործողություններ առանց ԱՄՆ-ի մասնակցության։
ՆԱՏՕ-ի ինտեգրված հրամանատարական համակարգը, գործնականում, խորապես ամերիկյան է իր ճարտարապետությամբ։
Սա վիրավորանք չէ, սա պատմական փաստ է։ Դաշինքը այդպես է նախագծվել Սառը պատերազմի ժամանակ, երբ ամերիկյան առաջնորդությունը և՛ ընդունված էր, և՛ ցանկալի։ Կարելի է ափսոսալ այս ժառանգության համար, բայց չի կարելի ցանկանալ, որ այն անհետանա։
Երկրորդ՝ և նույնիսկ ավելի վճռորոշ՝ Եվրոպայում բացակայում է թվային և տեղեկատվական ենթակառուցվածքը, որը տարբերակում է ՆԱՏՕ-ն ազգային զինված ուժերի ազատ միավորումից։
Ժամանակակից զսպումը հիմնականում զինվորների կամ տանկերի թվի մասին չէ։ Այն վերաբերում է հետախուզական տվյալների միաձուլմանը, իրական ժամանակի հսկողությանը, արբանյակային ծածկույթին, անվտանգ կապիը, թիրախավորման տվյալներին, կիբերդիմակայունությանը և այս ամենը տարբեր տիրույթներում և ազգային սահմաններում ինտեգրելու ունակությանը։
Գրեթե այս բոլոր ոլորտներում Միացյալ Նահանգները ապահովում է ողնաշարը
Առանց ԱՄՆ միջոցների Եվրոպան ոչ միայն ավելի թույլ կլիներ։ Այն կլիներ կառուցվածքային առումով կույր և գործառնական առումով մասնատված։ Առանց հավաստի իրավիճակային իրազեկության զսպումը զսպում չէ. դա ռազմավարություն է։
Սրանք չեն ենթադրում, որ Եվրոպան պետք է ընդունի Միացյալ Նահանգներից մշտական կախվածությունը։ Ընդհակառակը։ Եթե կա օրինական քննադատություն, ապա դա այն չէ, որ Ռուտտեն չափազանց անկեղծ է խոսել, այլ այն, որ Եվրոպան չափազանց երկար է շփոթել ձգտումը իրականության հետ։
Լիովին ողջամիտ է պնդել, որ Եվրոպան պետք է ձգտի դառնալ պաշտպանվելու ունակ առանց Ամերիկայի միջամտության։ Իրոք, հաշվի առնելով ԱՄՆ ներքին և արտաքին քաղաքականության վերջին զարգացումները, անպատասխանատու կլինի լրջորեն չքննարկել այդ սցենարը։
Ռազմավարական ինքնավարությունն այլևս տեսական բանավեճ չէ, այլ ապահովագրական քաղաքականության քննարկում։ Այլ կերպ ասած՝ գեներալ դը Գոլը միշտ ճիշտ էր։
Սակայն ապահովագրական պոլիսները թանկ են, և դրանց ներդրման համար ժամանակ է պահանջվում։
Այստեղ Եվրոպային անհրաժեշտ են երկու ճիշտ տեսակետներ՝ տնտեսական և ժամանակային։
Սերնդային նախագիծը ընթացքի մեջ է
Տնտեսապես իրական ռազմական ինքնավարությունը կպահանջի կայուն ներդրումներ այնպիսի մասշտաբով, որը շատ եվրոպական կառավարություններ և հասարակություններ դեռևս չեն յուրացրել։
Խոսքը սահմանային աճի կամ ստեղծագործական հաշվառման մասին չէ։ Խոսքը զուգահեռ կառույցներ կառուցելու մասին է, որտեղ ներկայումս դրանք գոյություն չունեն՝ հրամանատարական համակարգեր, հետախուզական հնարավորություններ, արբանյակային համաստեղություններ, լոգիստիկ շղթաներ, պաշարներ և պաշտպանական արդյունաբերական բազա, որը կարող է արագ և մասշտաբային արտադրանք արտադրել։
Այդ հաշիվը կհաշվարկվի հարյուրավոր միլիարդներով, ոչ թե որպես միանվագ, այլ որպես մշտական պարտավորություն։
Ժամանակավոր առումով սա հնգամյա նախագիծ չէ։ Լավագույն դեպքում՝ դա 10-ամյա նախագիծ է։ Բայց ավելի իրատեսորեն՝ սերնդային։
Նույնիսկ քաղաքական կոնսենսուսի դեպքում՝ ինչը Եվրոպան հազվադեպ է վայելում, հավաստի ինքնավար զսպման համակարգի ստեղծումը կտևի մեկ տասնամյակ կամ ավելի։ Այդ ընթացքում Եվրոպան չի կարող թույլ տալ ռազմավարական ինքնախաբեություն։ Դեռևս գոյություն չունեցող կարողություններ ունենալու ձևացնելը չի ամրապնդում զսպումը, այլ թուլացնում է՝ քայքայելով այն՝ խաթարելով հավաստիությունը։
Ահա թե որտեղ Ռուտտեի միջամտությունը պետք է ընկալվի ոչ թե որպես սադրանք, այլ որպես պարզաբանում։ Նա նկարագրեց ներկա ժամանակը։ Քննադատները արձագանքեցին այնպես, կարծես նա ապագան էր նախանշում։
Կա նաև ավելի խորը անհարմարություն։ Շատ եվրոպացի քաղաքական գործիչներ սովորել են խոսել նորմերի, արժեքների և մտադրությունների լեզվով, նույնիսկ այն ոլորտներում, որտեղ ուժը, կարողությունները և ծախսերը կրելու պատրաստակամությունը մնում են որոշիչ։
Գովասանքը բավարար չէ
Պաշտպանական քաղաքականությունը այն ասպարեզը չէ, որտեղ բարոյական ինքնահաստատումը փոխարինում է նյութական պատրաստվածությանը։
Ասել, որ Եվրոպան այսօր չի կարող միայնակ կանգնեցնել Ռուսաստանին, չի նշանակում ժխտել Եվրոպայի ներուժը։ Դա նշանակում է ճանաչել այն հեռավորությունը, որտեղ Եվրոպան գտնվում է, և որտեղ այն կարող է ցանկանալ լինել։ Այդ հեռավորությունը կարող է կամուրջ դառնալ, բայց միայն այն դեպքում, եթե այն ազնվորեն չափվի։
Մեսիջերին սպանելը կարող է ժամանակավոր հուզական թեթևացում ապահովել։ Դա ոչինչ չի անում Եվրոպայի ռազմավարական դիրքը բարելավելու համար։
Եթե Եվրոպան ցանկանում է ինքնուրույն կանգնել, ապա նախ պետք է սովորի նայել իրեն առանց պատրանքների։ Մարկ Ռյուտեն հենց դա էլ արեց։ Մի անգամ Եվրոպան պետք է արձագանքի ոչ թե վիրավորանքով, այլ կենտրոնացված։
Ահա թե ինչու իմ վերջին կոչը Եվրախորհրդարանի իմ գործընկերներին հետևյալն է. մի՛ նայեք աշխարհին այնպես, ինչպես այն պետք է լինի։ Նայեք դրան այնպես, ինչպես կա՝ սառը, Բիսմարկի աչքերով։
Եվրոպան չի դառնա ավելի ուժեղ՝ ցանկանալով ինքնավարություն։ Այն կդառնա ավելի ուժեղ՝ հասկանալով, թե իրականում ինչ է արժենում ինքնավարությունը, որքան ժամանակ է պահանջվում դրա համար և ինչու է հակառակը ձևացնելը դրան չհասնելու ամենաապահով ճանապարհը։
