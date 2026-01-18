«Նա հիմար է». Մասկը և Ryanair-ի Օ’Լիրին փոխադարձ վիրավորանքներ են փոխանակում Starlink Wi-Fi-ի շուրջ վեճում

Այն, ինչ սկսվել էր որպես ավիաընկերությունների ինտերնետի շուրջ անհամաձայնություն, վերածվել է լիարժեք բառախաղի։
«Նա հիմար է՝ շատ հարուստ, բայց միևնույն է հիմար», – ասել է Օ’Լիրին։ Նա նաև Մասկի X սոցիալական մեդիա հարթակը որակել է որպես «խոռոչ»։
Թռիչքի Wi-Fi-ի շուրջ վեճը վերածվել է Էլոն Մասկի և Ryanair-ի գործադիր տնօրեն Մայքլ Օ’Լիրիի միջև հրապարակային բանավոր կռվի, որը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին հակադրել է Եվրոպայի ամենաանկեղծ ավիաընկերության ղեկավարին։
Բախումը բացահայտվել է այն բանից հետո, երբ Օ’Լիրին Իռլանդիայի Newstalk ռադիոհաղորդման ժամանակ հեռացրել է Մասկին և նրա արբանյակային ինտերնետային բիզնեսին։ Պատասխանելով Մասկի կողմից իրեն «սխալ տեղեկացված» անվանելուն Ryanair-ի կողմից Starlink Wi-Fi տեղադրելուց հրաժարվելու վերաբերյալ, Օ’Լիրին ունկնդիրներին ասաց, որ «բացարձակ ուշադրություն չի դարձնի Էլոն Մասկին»։
Մասկը հակադարձեց X-ին՝ գրելով. «Ryanair-ի գործադիր տնօրենը բացարձակ հիմար է։ Ազատեք նրան աշխատանքից»։ Հաջորդող գրառման մեջ նա մեղադրեց Օ’Լիրիին Starlink-ի վառելիքի այրման ազդեցությունը «10 անգամ» սխալ հասկանալու մեջ և ավելացրեց. «Ազատեք այս հիմարին աշխատանքից»։
Ryanair-ի պաշտոնական X էջը նույնպես միացավ վեճին՝ ծաղրելով Մասկին իր հարթակում հաղորդված խափանման ժամանակ, պատասխանելով. «Գուցե ձեզ Wi-Fi է պետք @elonmusk»։
Վիրավորանքների հետևում թաքնված է ծախսերի և ինքնաթիռի աշխատանքի վերաբերյալ էական վեճ։ Ryanair-ը հրապարակավ բացառել է Starlink-ի տեղադրումը իր ավելի քան 600 Boeing 737 ինքնաթիռների վրա՝ պնդելով, որ արտաքին անտենաները կբարձրացնեն վառելիքի դիմադրությունը և սպառումը։
Օ’Լիրին ասել է, որ տեխնոլոգիան կպահանջի մոտ 2 տոկոս վառելիքի տուգանք և կարող է ավիաընկերությանը տարեկան հարյուր միլիոնավոր դոլարներ արժենալ, ինչը, նրա խոսքով, քիչ իմաստ ունի կարճ հեռավորությունների թռիչքների դեպքում, որտեղ ուղևորները, հավանաբար, չեն վճարի կապի համար։
Մասկը վիճարկում է այդ թվերը՝ մատնանշելով Starlink-ով հագեցած ինքնաթիռներով արդեն իսկ թռչող ավիաընկերություններին և պնդելով, որ արագ ինտերնետը ավելի ու ավելի կձևավորի ուղևորների ընտրությունը։
