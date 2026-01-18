18/01/2026

«Նա հիմար է». Մասկը և Ryanair-ի Օ’Լիրին փոխադարձ վիրավորանքներ են փոխանակում Starlink Wi-Fi-ի շուրջ վեճում

infomitk@gmail.com 18/01/2026 1 min read

Այն, ինչ սկսվել էր որպես ավիաընկերությունների ինտերնետի շուրջ անհամաձայնություն, վերածվել է լիարժեք բառախաղի։

«Նա հիմար է՝ շատ հարուստ, բայց միևնույն է հիմար», – ասել է Օ’Լիրին։ Նա նաև Մասկի X սոցիալական մեդիա հարթակը որակել է որպես «խոռոչ»։

Թռիչքի Wi-Fi-ի շուրջ վեճը վերածվել է Էլոն Մասկի և Ryanair-ի գործադիր տնօրեն Մայքլ Օ’Լիրիի միջև հրապարակային բանավոր կռվի, որը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին հակադրել է Եվրոպայի ամենաանկեղծ ավիաընկերության ղեկավարին։

Բախումը բացահայտվել է այն բանից հետո, երբ Օ’Լիրին Իռլանդիայի Newstalk ռադիոհաղորդման ժամանակ հեռացրել է Մասկին և նրա արբանյակային ինտերնետային բիզնեսին։ Պատասխանելով Մասկի կողմից իրեն «սխալ տեղեկացված» անվանելուն Ryanair-ի կողմից Starlink Wi-Fi տեղադրելուց հրաժարվելու վերաբերյալ, Օ’Լիրին ունկնդիրներին ասաց, որ «բացարձակ ուշադրություն չի դարձնի Էլոն Մասկին»։

«Նա հիմար է՝ շատ հարուստ, բայց միևնույն է հիմար», – ասաց Օ’Լիրին։ Նա նաև Մասկի սոցիալական մեդիա հարթակ X-ը անվանեց «խոռոչ»։

Մասկը հակադարձեց X-ին՝ գրելով. «Ryanair-ի գործադիր տնօրենը բացարձակ հիմար է։ Ազատեք նրան աշխատանքից»։ Հաջորդող գրառման մեջ նա մեղադրեց Օ’Լիրիին Starlink-ի վառելիքի այրման ազդեցությունը «10 անգամ» սխալ հասկանալու մեջ և ավելացրեց. «Ազատեք այս հիմարին աշխատանքից»։

Ryanair-ի պաշտոնական X էջը նույնպես միացավ վեճին՝ ծաղրելով Մասկին իր հարթակում հաղորդված խափանման ժամանակ, պատասխանելով. «Գուցե ձեզ Wi-Fi է պետք @elonmusk»։

Վիրավորանքների հետևում թաքնված է ծախսերի և ինքնաթիռի աշխատանքի վերաբերյալ էական վեճ։ Ryanair-ը հրապարակավ բացառել է Starlink-ի տեղադրումը իր ավելի քան 600 Boeing 737 ինքնաթիռների վրա՝ պնդելով, որ արտաքին անտենաները կբարձրացնեն վառելիքի դիմադրությունը և սպառումը։

Օ’Լիրին ասել է, որ տեխնոլոգիան կպահանջի մոտ 2 տոկոս վառելիքի տուգանք և կարող է ավիաընկերությանը տարեկան հարյուր միլիոնավոր դոլարներ արժենալ, ինչը, նրա խոսքով, քիչ իմաստ ունի կարճ հեռավորությունների թռիչքների դեպքում, որտեղ ուղևորները, հավանաբար, չեն վճարի կապի համար։

Մասկը վիճարկում է այդ թվերը՝ մատնանշելով Starlink-ով հագեցած ինքնաթիռներով արդեն իսկ թռչող ավիաընկերություններին և պնդելով, որ արագ ինտերնետը ավելի ու ավելի կձևավորի ուղևորների ընտրությունը։

BELGIUM-AVIATION-TRANSPORT-ECONOMY-RYANAIR

Բաց մի թողեք

1 min read

Արկտիկական ճամբարը, որտեղ զորքերը մարզվում են Ռուսաստանի դեմ պատերազմի համար․ Լուսանկարներ

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25 տարվա բանակցություններից հետո Մերկոսուրի գործարքը բյուրեղացրել է ԵՄ դաշինքի ներսում առկա տարաձայնությունները

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի նախագահը զգուշացնում է ռուսական իմպերիալիզմի մասին

17/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արկտիկական ճամբարը, որտեղ զորքերը մարզվում են Ռուսաստանի դեմ պատերազմի համար․ Լուսանկարներ

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալիֆոռնիայի նահանգապետը կմասնակցի Դավոսի տնտեսական գագաթնաժողովին՝ Թրամփին հակակշռելու համար

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25 տարվա բանակցություններից հետո Մերկոսուրի գործարքը բյուրեղացրել է ԵՄ դաշինքի ներսում առկա տարաձայնությունները

18/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ մասնակցում են Դանիայում անցկացվող «Ձեռքերը հեռու Գրենլանդիայից» բողոքի ցույցերին

18/01/2026 infomitk@gmail.com