Բեռլինից մինչև Թեներիֆե. բոլոր այն ուղղությունները, որոնցով Ryanair-ը այլևս չի թռչի 2026 թվականին

Ֆրանսիայից մինչև Բելգիա, Ryanair-ը հայտարարել է 2026 թվականին երթուղիների մի քանի խոշոր կրճատումների մասին, հիմնականում օդանավակայանների ծախսերի և ավիացիոն հարկերի աճի պատճառով։
2025 թվականը կարևոր տարի էր Ryanair-ի համար, քանի որ եվրոպական բյուջետային ավիաընկերությունը կատարեց մի քանի կարևոր փոփոխություններ և հայտարարություններ։ Ավիաընկերությունը հայտնեց, որ զգալիորեն ընդլայնում է իր ձմեռային չվացուցակը, հատկապես Մեծ Բրիտանիայում, Ֆինլանդիայում և Իտալիայում, և գործարկում է նոր երթուղիներ, ինչպիսիք են Լոնդոնից Մուրսիա և Ռովանիեմիից Մեծ Բրիտանիա։ Այն նաև բացահայտեց ուղևորների թիվը մեծացնելու և Բոլոնիայի նման բազաներում ավելի շատ ներդրումներ կատարելու ծրագրերը։
Մյուս կողմից, կային նաև որոշ մարտահրավերներ, ինչպիսիք են Boeing-ի մշտական ուշացումները, որոնց համար Ryanair-ի գործադիր տնօրեն Մայքլ Օ’Լիրին քննադատեց ինքնաթիռաշինական ընկերության ղեկավարությանը «գլուխ չհանած հավերի պես վազվզելու» համար։ Ավիաընկերության վերջին քայլը՝ ֆիզիկական նստեցման անցագրերը փուլ առ փուլ վերացնելու համար, նույնպես լուրջ բացասական արձագանքի արժանացավ։
Այնուամենայնիվ, ամենաազդեցիկ հայտարարություններից մեկը Ryanair-ի որոշումն էր՝ հաջորդ տարի կրճատել մի քանի երթուղիներ՝ այնպիսի խոշոր ուղղություններով, ինչպիսիք են Իսպանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Բելգիան, Պորտուգալիան և այլն։
Այս քայլը կարող է ընդհանուր առմամբ կրճատել մոտ երեք միլիոն նստատեղ, միաժամանակ զգալիորեն ազդելով փոքր քաղաքների կապակցման և ուղևորների հարմարավետության վրա։
Ահա բոլոր այն վայրերը, որոնք կազդվեն Ryanair-ի երթուղիների կրճատումից 2026 թվականին։
Ո՞ր գերմանական երթուղիներն է Ryanair-ը կրճատում 2026 թվականին
2025 թվականի հոկտեմբերին Ryanair-ը հայտարարեց, որ 2025/2026 ձմեռային ժամանակացույցի համար կրճատելու է Գերմանիա և Գերմանիայից 24 երթուղի՝ գրեթե 800,000 նստատեղի կրճատում։
Մինչ այժմ արդեն ազդվել է ինը օդանավակայան, այդ թվում՝ Համբուրգը, Բեռլինը, Քյոլնը, Մեմինգենը, Ֆրանկֆուրտ-Հանը, Դրեզդենը, Դորտմունդը և Լայպցիգը։ Լայպցիգի, Դրեզդենի և Դորտմունդի օդանավակայաններում գործողությունները կշարունակեն դադարեցվել 2026 թվականին՝ ձմեռային ժամանակացույցից հետո։
Այնուամենայնիվ, դեռևս մանրամասներ չեն հրապարակվել այն մասին, թե տարվա ընթացքում որ այլ օդանավակայանները կարող են շարունակել ազդվել։
Ryanair-ը այս որոշման համար մեղադրել է օդային երթևեկության բարձր կառավարման (ATC) և անվտանգության վճարները, ինչպես նաև Գերմանիայի բարձր ավիացիոն հարկերը և բազմաթիվ օդանավակայանների փոփոխությունները, քննադատելով կառավարությանը մրցունակությանը վնաս հասցնելու համար։
«Գերմանիայի անհավանական բարձր մուտքի ծախսերը կտրուկ հակադրվում են այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Իռլանդիան, Իսպանիան և Լեհաստանը, որոնք չունեն ավիացիոն հարկեր, կամ Շվեդիան, Հունգարիան և տարածաշրջանային Իտալիան, որտեղ ավիացիոն հարկերը չեղարկվում են մուտքի ծախսերի կրճատման հետ մեկտեղ՝ երթևեկությունը, զբոսաշրջությունը, աշխատատեղերը և տնտեսական վերականգնումը խթանելու համար», – հոկտեմբերին հայտարարել էր ավիաընկերությունը մամուլի հաղորդագրության մեջ։
«Արդյունքում, Գերմանիան մնում է Եվրոպայի ամենավատ վերականգնված օդային երթևեկության շուկաներից մեկը՝ գործելով նախակովիդյան մակարդակի ընդամենը 88 տոկոսով»։
Ryanair-ը նաև քննադատել է Գերմանիայի կառավարությանը ավիացիոն հարկերը իջեցնելու իր խոստումներից հետ կանգնելու համար, ի տարբերություն ԵՄ այլ խոշոր երկրների։
Նման հարկերը մասամբ սահմանված են թռիչքների ավերիչ կլիմայական ազդեցությունը հաշվի առնելու և ճանապարհորդներին խրախուսելու օգտվել ավելի էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտից, ինչպիսիք են գնացքները։
Ավիաընկերությունը նաև հայտարարել է, որ նախատեսում է Գերմանիայից տեղափոխել այլ երկրներ՝ ավելի մատչելի գներով, միաժամանակ զգուշացնելով հնարավոր դուրսբերման և հետագա կրճատումների մասին, եթե իրավիճակը չբարելավվի։
Այնուամենայնիվ, եթե կառավարությունը լուծի վերը նշված խնդիրները, ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ ուրախ կլինի կրկին մեծացնել հզորությունը։
Իսպանական որ երթուղիներն է կրճատում Ryanair-ը 2026 թվականին
Ryanair-ը նաև հայտարարել է դեպի Իսպանիա չվերթների կրճատման մասին հաջորդ տարի։ 2025 թվականի ձմեռային չվացուցակի համար մոտ մեկ միլիոն տեղ կրճատելուց հետո, ավիաընկերությունը կշարունակի կրճատել հզորությունը մոտ 1.2 միլիոն տեղով՝ համեմատած Իսպանիայի տարածաշրջանային 2026 թվականի ամառային չվացուցակի հետ։
Սա ներառում է Աստուրիա, ինչպես նաև Վիգո բոլոր չվերթների դադարեցումը
Ավիաընկերությունը նաև կփակի իր բազան Սանտյագո դե Կոմպոստելայում, միաժամանակ շարունակելով կրճատել Սանտանդերի և Սարագոսայի հզորությունը և կրճատելով Կանարյան կղզիների հետ կապերը։
Այս ձմռանը Թեներիֆե Հյուսիսային ուղղությամբ բոլոր չվերթները դադարեցվել են: Խերեսի բազան, որը նույնպես փակվել է այս մրցաշրջանում, փակ կմնա նաև 2026 թվականին: Նմանապես, Վալյադոլիդ տանող բոլոր չվերթները դադարեցվել են, իսկ Ryanair-ի բազան այնտեղ փակ է 2024 թվականի ձմռանից։
Կրճատումների պատճառը իսպանական Aena օդանավակայանի օպերատորի հետ շարունակական անհամաձայնություններն են հարկերի և օդանավակայանային վճարների կտրուկ բարձրացման վերաբերյալ, ինչպես նաև այն, ինչը Ryanair-ը պնդում է, որ Իսպանիայի կառավարության կողմից «անօրինական պայուսակների տուգանքներ» են՝ նկատի ունենալով 2024 թվականին ձեռքի պայուսակների լրացուցիչ վճարների սահմանափակումը։
Ryanair-ի տվյալներով՝ սա իսպանական տարածաշրջանային օդանավակայանները դարձնում է պակաս մրցունակ, քան Մարոկկոյի և Իտալիայի, ինչպես նաև այլ վայրերի ավելի էժան այլընտրանքները։
«Aena-ի գնագոյացման մենաշնորհային մոտեցումն այն է, որ փոքր, թերօգտագործվող տարածաշրջանային օդանավակայանները պետք է գանձեն նմանատիպ սակագներ, ինչ Մադրիդի, Բարսելոնայի, Պալմայի և Մալագայի նման գերծանրաբեռնված հիմնական օդանավակայանները: Արդյունքում, Ryanair-ը տեղափոխում է նստատեղերի տարողունակությունը դեպի այս ավելի մեծ իսպանական օդանավակայաններ (որտեղ ուղևորների պահանջարկը և ավիատոմսերի գները ավելի բարձր են)», – հոկտեմբերին տարածած մամուլի հաղորդագրության մեջ նշել էր ավիաընկերությունը։
Այն նաև նշել էր, որ տեղափոխվում է Խորվաթիայի, Մարոկկոյի, Իտալիայի, Շվեդիայի և Ալբանիայի այլ ավելի ցածր գնով օդանավակայաններ, որտեղ կառավարությունները կրճատում են օդանավակայանային վճարները և շրջակա միջավայրի հարկերը։
Այնուամենայնիվ, մրցակից ավիաընկերությունները, ինչպիսիք են Vueling-ը, Binter-ը, Iberia-ն և Wizz Air-ը, բոլորը լրացրել են Ryanair-ի թողած բացը, ինչը, հավանաբար, զգալիորեն կնվազեցնի ուղևորների անհարմարությունը՝ առաջարկելով նույն երթուղիներից շատերը։
Ո՞ր երթուղիներն է Ryanair-ը կրճատում Ֆրանսիայում հաջորդ տարի
Ֆրանսիան նույնպես, հավանաբար, կտուժի Ryanair-ի կրճատումներից 2026 թվականին: Ավիաընկերությունն արդեն կրճատել է 750,000 նստատեղ և 25 երթուղի դեպի Ֆրանսիա 2025 թվականի ձմռանը՝ Բերժերակ, Բրիվ և Ստրասբուրգ բոլոր ծառայությունները դադարեցնելուց հետո։ Սա հիմնականում պայմանավորված էր ֆրանսիական ավիաընկերությունների բարձր հարկերով։
Այնուամենայնիվ, այս որոշումից մի քանի ամիս անց, Ryanair-ը դեկտեմբերին հայտարարեց, որ 2026 թվականի ամռանը վերսկսելու է չվերթները դեպի Բերժերակ՝ ֆրանսիական իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո, չնայած Բրիվ և Ստրասբուրգ չվերթները դեռևս կասեցված են։
Դրանից անկախ, Ryanair-ը զգուշացրել է, որ 2026 թվականին Ֆրանսիայում կարող են չեղարկվել ևս մի քանի չվերթներ։
«Ryanair-ը կլքի Ֆրանսիայի տարածաշրջանային օդանավակայանները 2026 թվականի ամռանը», – Փարիզում տեղակայված «Challenges» բիզնես ամսագրում հայտնել է ավիաընկերության գլխավոր առևտրային տնօրեն Ջեյսոն ՄաքԳինեսը։ Սակայն դեռևս պաշտոնական մանրամասներ չեն հրապարակվել այն մասին, թե որ լրացուցիչ տարածաշրջանային օդանավակայաններն են ազդվելու։
Բելգիական որ երթուղիներն է Ryanair-ը կրճատում 2026 թվականին
Ryanair-ը Բրյուսելից և Շարլեռուայից կհեռացնի 20 երթուղի և մեկ միլիոն տեղ իր 2026/27 ձմեռային ժամանակացույցի համար։
Ինչպես մյուս ուղղությունները, սա հիմնականում պայմանավորված է Բելգիայի նոր ավիացիոն հարկով, որը կկրկնապատկի վճարը՝ հասցնելով մեկ ուղևորի համար 10 եվրոյի։ Բացի այդ, Շարլեռուան կարող է նաև տեղական հարկեր սահմանել։
Սրանք ազդել են այնպիսի ուղղությունների վրա, ինչպիսիք են Միլան-Բերգամոն, Բարսելոնան, Լիսաբոնը, Հռոմ-Չամպինոն, Կրակովը և Մալյորկան, ի թիվս այլոց: Այս որոշումը կրճատում է Ryanair-ի բելգիական հզորության մոտ 22 տոկոսը, ընդ որում՝ ավիաընկերությունը նաև հետ է կանչում հինգ ինքնաթիռ Զավենտեմի և Շարլերուայի բազաներից:
«Եթե կառավարությունն իսկապես ցանկանում է վերակենդանացնել Բելգիայի տնտեսությունը, ապա նրանք պետք է վերացնեն այս վնասակար ավիացիոն հարկը՝ ավելի շատ երթևեկություն և զբոսաշրջություն ստեղծելու համար, այլ ոչ թե կրկնապատկեն այն», – դեկտեմբերի սկզբին հայտարարել է ավիաընկերությունը մամուլի հաղորդագրության մեջ:
«Ryanair-ը կրկին կոչ է անում վարչապետ Դե Վևերին և նրա կառավարությանը վերացնել ավիացիոն հարկը, հակառակ դեպքում Բելգիայի երթևեկությունը կփլուզվի, և սակագները կբարձրանան, ինչպես դա արվել է Ավստրիայում և Գերմանիայում, որտեղ կառավարությունները բազմիցս բարձրացրել են մուտքի ծախսերը»:
Ryanair-ի որ երթուղիներն են կրճատվում Պորտուգալիայում
Ryanair-ը հաջորդ տարվա մարտի վերջից կկրճատի Ազորյան կղզիներ և դեպի այնտեղ իր բոլոր վեց երթուղիները, ինչը կազդի տարեկան մոտ 400,000 ուղևորի վրա: Սա կկազմի Ryanair-ի պորտուգալական թողունակության մոտ 22 տոկոսի կրճատում, որը կազդի նաև Պորտոյի և Լիսաբոնի նման կարևոր քաղաքների վրա։
Սա հիմնականում պայմանավորված է նաև պորտուգալական ANA (Vinci) օպերատորի կողմից սահմանված օդային երթևեկության կառավարման ավելի բարձր վճարներով, ինչպես նաև ԵՄ հարկերով, ինչպիսիք են ԵՄ արտանետումների առևտրի համակարգը (ETS), որը կենտրոնացած է կարճ հեռավորությունների վրա դեպի Ազորյան կղզիներ և Մադեյրա, մինչդեռ ազատում է ավելի երկար երթուղիներից։
Պորտուգալիայում նոր 2 եվրո ճանապարհորդական հարկը, որը Ryanair-ը համարում է հակաարդյունավետ ԵՄ այլ երկրների համեմատ, ավելացրել է դրան։
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Պորտուգալիայի շահագործման ծախսերը նույնպես աճել են, մի քանի օդանավակայանների աշխատակիցների գործադուլներով, որոնք էլ ավելի են բարդացնում իրավիճակը։
«Ցավոք, ANA-ի մենաշնորհը որևէ ծրագիր չունի Ազորյան կղզիների հետ ցածր սակագնային կապը զարգացնելու համար: ANA-ի մենաշնորհը մրցակցության չի բախվում Պորտուգալիայում, ինչը նրան թույլ է տվել մենաշնորհային շահույթ ստանալ՝ առանց տույժերի բարձրացնելով Պորտուգալիայի օդանավակայանների վճարները, այն ժամանակ, երբ մրցակից ԵՄ օդանավակայանները իջեցնում են վճարները՝ աճը խթանելու համար», – նոյեմբերի վերջին Ryanair-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ ասվում էր։
«Պորտուգալիայի կառավարությունը պետք է միջամտի և ապահովի, որ իր օդանավակայանները, որոնք ազգային ենթակառուցվածքների կարևոր մասն են կազմում, հատկապես Ազորյան կղզիների նման կղզու տնտեսության մեջ, օգտագործվեն պորտուգալացի ժողովրդի օգտին, այլ ոչ թե ֆրանսիական օդանավակայանների մենաշնորհին օգտին»։
Այնուամենայնիվ, ANA-ն կտրականապես հերքել է մենաշնորհի չարաշահման այս պնդումները՝ նշելով, որ երկխոսությունը մնում է բաց, և որ Ազորյան կղզիներում վճարները ցածր են եղել։
Ryanair-ի չվերթները կրճատվում են Բոսնիայում և Սերբիայում
Ryanair-ը նաև կրճատումներ կիրականացնի Բոսնիայում և Սերբիայում 2026 թվականի ամռանը: Սա հիմնականում նախատեսված է ամառային պահանջարկի աճող տարածքներում, ինչպիսին է Խորվաթիան, ռեսուրսները վերաբաշխելու համար։
Սա ներառում է Բանյա Լուկայից շաբաթական վեց մեկնող չվերթների կրճատումը, ինչը կնվազեցնի ծառայությունների շաբաթական երկու ռոտացիայով։
Սա ներառում է Բանյա Լուկայից շաբաթական վեց թռիչքի կրճատում, ինչը կնվազեցնի Վիեննա, Մեմինգեն և Բադեն Բադեն չվերթները շաբաթական երկու անգամ։
Նիշում ավիաընկերությունը կկրճատի շաբաթական երկու թռիչք, այդ թվում՝ մեկական դեպի Վիեննա և Մալթա։
