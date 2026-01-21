Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ողջունում են Դավոսում խաղաղությունը, մինչդեռ Սերբիայի նախագահը զգուշացնում է ԱՄՆ-Եվրոպա ամուսնալուծության մասին:
ՀՀ և Ադրբեջանի նախագահները առաջին համատեղ ելույթն ունեցան պատմական խաղաղության համաձայնագրից հետո, մինչդեռ Սերբիան զգուշացնում է ԱՄՆ-Եվրոպա երկարատև ամուսնալուծության մասին։
Երեքշաբթի օրը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները միասին հանդես եկան Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի վահանակում, որը 30 տարվա հակամարտությանը վերջ դրած պատմական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո իրենց առաջին համատեղ ելույթն էր։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խաղաղության համաձայնագիրը որակեց որպես «հսկայական օգուտ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Հարավային Կովկասի համար, և այն օրինակ է ծառայում, թե ինչպես կարող են շատ խորը թշնամական հարաբերությունների մեջ գտնվող երկրները այժմ վերածվել համագործակցության»։
«Մենք դա արեցինք, մենք վերականգնեցինք արդարությունը, միջազգային իրավունքը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը, ապա հասանք խաղաղության, ապա դադարեցինք», – ասաց Ադրբեջանի նախագահը, հավելելով, որ երկու երկրները «փոխում են Եվրասիան»։
ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհակալություն հայտնեց իր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Ադրբեջանի Ալիևին խաղաղության հասնելու իրենց քաղաքական կամքի համար՝ ասելով վահանակին, որ ինքը քիչ բան ունի ավելացնելու Ալիևի դիտողություններին, քանի որ «ես պետք է նույնը կրկնեմ»։
Խաչատուրյանը մատնանշեց վերափոխման կոնկրետ օրինակներ՝ նշելով, որ Երևանի բնակիչները այժմ կարող են իրենց մեքենաների համար ադրբեջանական վառելիք գնել։
«Տարիներ առաջ, եթե դուք խոսեիք այս մասին, թշնամական արձագանք կլիներ։ Բայց սա այն նոր իրականությունն է, որում մենք ապրում ենք», – ասաց նա։ «Փառք Աստծո, որ մեր երկու երկրների ղեկավարները ընտրեցին այս ուղին՝ մեր երկրների ապագան, խաղաղությունը»։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը միացավ քննարկմանը՝ աշխարհաքաղաքական պայմանների վատթարացման մռայլ գնահատական տալու համար՝ ներկայիս զարգացումները բնութագրելով որպես «Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև ամուսնալուծություն» և կոչ անելով փոքր երկրներին համագործակցել։
«Մենք հիմա ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ մեծ ձուկը ուտում է փոքր ձկներին, և այդ պատճառով փոքր երկրները պետք է միավորվեն», – ասաց Վուչիչը՝ կոչ անելով Ադրբեջանին, Հայաստանին և ավելի լայն տարածաշրջանին ամուր համագործակցության։
Վուչիչը զգուշացրեց, որ ԱՄՆ-Եվրոպա լարվածության հետևանքները զգալիորեն կվնասեն փոքր երկրներին, այդ թվում՝ եվրոպական ընկերություններին։
«ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև այս բաժանումը ժամանակավոր խնդիր չի լինելու, այն կտևի բավականին երկար ժամանակ, և վերջում մենք բոլորս ստիպված կլինենք վճարել դրա գինը», – ասաց նա։
