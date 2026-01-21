Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ընտանի կենդանու մահից հետո վիշտը կարող է նույնքան երկարատև լինել, որքան սիրելի մարդու կորուստը:
Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ընտանի կենդանու մահից հետո վիշտը կարող է նույնքան երկարատև լինել, որքան սիրելի մարդու կորուստը
Մեծ Բրիտանիայում անցկացված ուսումնասիրությունը պարզել է, որ որոշ ընտանի կենդանիների տերերի մոտ ընտանի կենդանու մահից հետո զարգանում է երկարատև վշտի խանգարում, որի ախտանիշները նման են մարդկային կորստից հետո նկատվող ախտանիշներին։
Ըստ նոր հետազոտության՝ ընտանի կենդանու մահվան վիշտը կարող է նույնքան ցավոտ և երկարատև լինել, որքան սիրելի մարդու սգալը։
PLOS One ակադեմիական ամսագրում հրապարակված ուսումնասիրությունը պարզել է, որ որոշ մարդիկ, ովքեր կորցնում են ընտանի կենդանուն, ունենում են երկարատև վշտի խանգարում (ՁՎԽ), որը լուրջ հոգեկան առողջության վիճակ է, որը կարող է տևել ամիսներ կամ նույնիսկ տարիներ։
ՁՎԽ-ն ներկայումս ախտորոշվում է միայն մարդու մահից հետո, սակայն ուսումնասիրության հեղինակը կոչ է արել ընդլայնել կլինիկական ուղեցույցները՝ ներառելով ընտանի կենդանու կորուստը՝ պնդելով, որ հոգեբանական ազդեցությունը կարող է նույնքան ծանր լինել։
Երկարատև վշտի խանգարումը բնութագրվում է մահացածի նկատմամբ ուժեղ կարոտով, խորը հուսահատությամբ, հուզական թմրությամբ, սոցիալականացման դժվարությամբ և առօրյա գործերը կատարելու խնդիրներով։ Մարդիկ կարող են նաև զգալ, որ իրենց մի մասը մահացել է։
Ցավ, որը համեմատելի է մարդկային կորստի հետ
Հետազոտությունը, որը անցկացվել է Միացյալ Թագավորությունում 975 մեծահասակների շրջանում, պարզել է, որ հարցվածների գրեթե մեկ երրորդը զգացել է ընտանի կենդանու մահը։
«Շատ ընտանի կենդանիների տերեր խորը վիշտ են ապրում իրենց ընտանի կենդանու մահից հետո», – նշվում է հոդվածում, և որ «շատերը նաև հայտնում են ամոթի, անհարմարության և մեկուսացման զգացողությունների մասին՝ իրենց մահացած ընտանի կենդանու համար իրենց վիշտը արտահայտելու հետևանքով»։
Այդ մարդկանց շրջանում 7.5 տոկոսը համապատասխանում էր նախնական սեռական խանգարման ախտորոշման չափանիշներին՝ համամասնություն, որը համեմատելի է մտերիմ ընկերոջը կորցրած մարդկանց հետ (7.8 տոկոս): Տատիկի/պապիկի (8.3 տոկոս), քրոջ/եղբոր (8.9 տոկոս) կամ զուգընկերոջ (9.1 տոկոս) մահից հետո նախնական սեռական խանգարման ցուցանիշները միայն մի փոքր ավելի բարձր էին։
Միայն այն մարդիկ, ովքեր կորցրել էին ծնողներին (11.2 տոկոս) կամ երեխաներին (21.3 տոկոս), ցուցաբերել են երկարատև վշտի զգալիորեն ավելի բարձր ցուցանիշներ։
Հարցումը նաև պարզել է, որ «սիրած ընտանի կենդանուն և իրենց մտերիմ մարդուն կորցրած մարդկանցից մի փոքր ավելի քան հինգերորդը նշել է, որ իրենց ընտանի կենդանու կորուստը ամենացավալի է եղել»։
Եվ ընդհանուր առմամբ, հետազոտությունը գնահատում է, որ Մեծ Բրիտանիայում երկարատև վշտի խանգարման յուրաքանչյուր 12 դեպքից մեկը կարող է վերագրվել ընտանի կենդանու մահվանը։
«Կլինիկորեն համապատասխան» վիշտ
Հետազոտության հեղինակ Ֆիլիպ Հայլանդը, Իռլանդիայի Մեյնութ համալսարանի հոգեբանության պրոֆեսոր, ասել է, որ արդյունքները ցույց են տալիս, որ ընտանի կենդանուն կորցնելուց հետո վիշտը կարող է «կլինիկորեն համապատասխան» լինել և արտացոլել մարդկային կորստի փորձը։
«Այս արդյունքները ցույց են տալիս, որ մարդկային կորստի հետ կապված PGD ախտանիշների զգացողության մեջ ոչ մի յուրահատուկ կամ հատուկ բան չկա», – նշվում է ուսումնասիրության մեջ։
Նա հավելել է, որ ընտանի կենդանու կորուստը ախտորոշիչ չափանիշներից բացառելը կարող է որոշ մարդկանց զրկել համապատասխան հոգեկան առողջության աջակցության հասանելիությունից, նույնիսկ երբ նրանք համապատասխանում են ախտորոշման բոլոր մյուս պահանջներին։
«Ընտանի կենդանու կորուստը PGD-ի վշտի չափանիշից բացառելու որոշումը կարող է դիտվել ոչ միայն գիտականորեն սխալ, այլև անտարբեր», – ասել է Հայլանդը։
