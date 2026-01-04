SpaceX-ը 2026 թվականին իջեցնելու է Starlink-ի հազարավոր արբանյակներ՝ բախումների աճի պատճառով

Արբանյակների իջեցումը կնվազեցնի արբանյակների միջև բախումների ռիսկը, հայտարարել է ընկերությունը։
Ընկերությունը հայտարարել է, որ Starlink-ը պատրաստվում է աստիճանաբար իջեցնել իր հազարավոր արբանյակներ 2026 թվականին՝ տիեզերական անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
SpaceX-ի ճարտարագիտության փոխնախագահ Մայքլ Նիկոլսի խոսքով՝ Երկրից 550 կիլոմետր բարձրության վրա գտնվող մոտ 4400 արբանյակներ տարվա ընթացքում կիջեցվեն մինչև 480 կիլոմետր։
Նա շարունակել է, որ արբանյակների իջեցումը նշանակում է, որ արբանյակի քայքայման կամ իր կյանքի ավարտին մոտենալու ժամանակը կրճատվում է ավելի քան 80 տոկոսով։
Նաև կան ավելի քիչ արբանյակներ, որոնք գործում են Երկրի մակերևույթից 500 կիլոմետրից պակաս բարձրության վրա, ինչը, ըստ Նիկոլսի, կնվազեցնի բախման ռիսկը։
Նիկոլսն ասել է, որ արբանյակների ավելի ցածր բարձրության իջեցումը նաև ավելի անվտանգ կդարձնի այն, քանի որ կնվազեցնի «այլ արբանյակային օպերատորների կողմից չհամակարգված մանևրների և արձակումների» հետ կապված վտանգները։
Այս քայլը տեղի է ունեցել դեկտեմբերին տեղի ունեցած հազվագյուտ միջադեպից հետո, երբ SpaceX-ը հայտարարեց, որ իր արբանյակներից մեկը ստեղծել է «փոքր» քանակությամբ բեկորներ և խզել է կապը տիեզերանավի հետ 418 կիլոմետր բարձրության վրա: SpaceX-ը հայտարարել է, որ կհետաքննի միջադեպի պատճառը։
Փորձագետի խոսքով՝ SpaceX-ի բախումները 200 տոկոսով աճել են
Եվրոպական տիեզերական գործակալության (ESA) գնահատականներով՝ Երկրի մակերևույթից 2000 կիլոմետրից ցածր բարձրություններում թռչում է 40,000 օբյեկտ։
Աստղագետ Ջոնաթան ՄաքԴաուելի դեկտեմբերյան տվյալների համաձայն՝ այդ օբյեկտներից միայն 11,000-ն են ակտիվ բեռներ կամ արբանյակներ, և դրանցից ավելի քան 9,300-ը պատկանում են SpaceX-ին։
ESA-ն նաև պարզել է, որ տիեզերքում կան ավելի քան 1.2 միլիոն օբյեկտներ, որոնք մեծ են 1 սանտիմետրից, ինչը, ըստ ընկերության, բավականաչափ մեծ է «աղետալի վնաս» պատճառելու համար։
Բախումներից խուսափելու համար արբանյակները ավտոմատ կերպով կարգավորում են իրենց ուղեծրերը, երբ չափազանց մոտ են մեկ այլ օբյեկտի։ Դրա համար նրանք օգտագործում են ազգային հետևողական համակարգերի տվյալները, ինչպիսին է ԱՄՆ տիեզերական հրամանատարությունը։
Բիրմինգհեմի համալսարանի ավիացիոն գիտությունների պրոֆեսոր Հյու Լյուիսը պարզել է, որ SpaceX-ը 2024 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2025 թվականի մայիսը անցկացրել է 144,404 միացման ռիսկի մեղմացման մանևր, որը, նրա խոսքով, նախորդ վեց ամիսների համեմատ 200 տոկոսով ավելի է։
Լյուիսն ասել է, որ բախումների աճը պայմանավորված է Starlink-ի ավելի մեծ նավատորմով, որը Երկրի շուրջ պտտվող օբյեկտների թվի աճ է։
Բաց մի թողեք
ՀՀ ժողովրդական արտիստ Նորայր Մեհրաբյանը 85 տարեկան է. Լուսանկար
Բեռլինից մինչև Թեներիֆե. բոլոր այն ուղղությունները, որոնցով Ryanair-ը այլևս չի թռչի 2026 թվականին
Ռուս-վրացական ցամաքային սահմանը փակ է ու հայտնի չէ՝ երբ կբացվի