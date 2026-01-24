24/01/2026

Սթարմերը և Թրամփը 10 րոպեանոց լարված հեռախոսազրույց են ունեցել

24/01/2026

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցյալ կիրակի լարված 10 րոպեանոց հեռախոսազրույց են ունեցել Սպիտակ տան ղեկավարի՝ Գրենլանդիան ձեռք բերելու ցանկության վերաբերյալ, հաղորդել է Express-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։

Զրույցը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Սթարմերը Չեքերսում է եղել։ Զրույցի ընթացքում նա չեղարկել է կյանքի արժեքի վերաբերյալ նախատեսված ելույթը, որը պետք է անդրադառնար Թրամփի սպառնալիքներին՝ եվրոպացի դաշնակիցների վրա ( այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի) մաքսատուրքեր սահմանելու մասին, եթե նրանք դեմ լինեն ԱՄՆ-ի գործողություններին Դանիայի տարածքում։

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ելույթն ԱՄՆ նախագահի հետ զրույցի ընթացքում որակվել է որպես «հստակ և անկեղծ»։

Սթարմերը Թրամփին ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների վրա Գրենլանդիայի համար մաքսատուրքեր սահմանելը սխալ քայլ է։

Թրամփը բացահայտորեն հայտարարել է իր հետաքրքրության մասին այդ տարածքի նկատմամբ՝ այն անվանելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող։

Ըստ «The Telegraph»-ի՝ զրույցն ավարտվել է մի քանի րոպե անց, երբ Թրամփը անդրադարձել է նախորդ համաձայնագրին։

