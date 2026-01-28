28/01/2026

Ռուսները հարձակվել են Բարվենկովո-Լվով-Չոփ երթուղով ուղևորատար գնացքի վրա, տուժածներ կան․ Լուսանկար

28/01/2026

Խարկովի մարզում ռուսական դրոնները հարձակվել են Բարվենկովո-Լվով-Չոփ երթուղով ուղևորատար գնացքի վրա, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել վագոնում և էլեկտրաքարշում։

Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան և Խարկովի մարզային պետական ​​վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Պաշտոնյաների խոսքով՝ գնացքում եղել է 291 ուղևոր, որոնք արագ տարհանվել են։

Հարձակման հետևանքով հաղորդվել է երկու վիրավորի մասին, որոնց գնացքի անձնակազմը տարհանել է և հանձնել բժիշկներին։ Վիրավորները հոսպիտալացվել են տեղի բժշկական հաստատություններում։

Ուղևորներին տեղափոխելու համար կազմակերպվել են պահեստային ավտոբուսներ, և օգնություն է ցուցաբերվում կայարաններում վերադարձի ճանապարհին սպասողներին։ Դեպքի վայրում աշխատում են փրկարարներ, բժիշկներ և «Ուկրզալիզնիցայի» խումբը։

Իշխանությունները ընդգծել են, որ գնացքի վրա հարձակումը քաղաքացիական բնակչության դեմ ուղղված դիտավորյալ ահաբեկչական գործողություն է՝ առանց որևէ ռազմական մտադրության։

