Ռուսները հարձակվել են Բարվենկովո-Լվով-Չոփ երթուղով ուղևորատար գնացքի վրա, տուժածներ կան․ Լուսանկար

Խարկովի մարզում ռուսական դրոնները հարձակվել են Բարվենկովո-Լվով-Չոփ երթուղով ուղևորատար գնացքի վրա, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել վագոնում և էլեկտրաքարշում։
Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան և Խարկովի մարզային պետական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Պաշտոնյաների խոսքով՝ գնացքում եղել է 291 ուղևոր, որոնք արագ տարհանվել են։
Հարձակման հետևանքով հաղորդվել է երկու վիրավորի մասին, որոնց գնացքի անձնակազմը տարհանել է և հանձնել բժիշկներին։ Վիրավորները հոսպիտալացվել են տեղի բժշկական հաստատություններում։
Ուղևորներին տեղափոխելու համար կազմակերպվել են պահեստային ավտոբուսներ, և օգնություն է ցուցաբերվում կայարաններում վերադարձի ճանապարհին սպասողներին։ Դեպքի վայրում աշխատում են փրկարարներ, բժիշկներ և «Ուկրզալիզնիցայի» խումբը։
Իշխանությունները ընդգծել են, որ գնացքի վրա հարձակումը քաղաքացիական բնակչության դեմ ուղղված դիտավորյալ ահաբեկչական գործողություն է՝ առանց որևէ ռազմական մտադրության։
