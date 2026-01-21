Թրամփն ասում է, որ «դուք կիմանաք», թե որքան հեռու ես կգնամ Գրենլանդիան գրավելու համար՝ Դավոս մեկնելուց առաջ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անսպասելիորեն հայտնվեց Սպիտակ տան ճեպազրույցի սրահում՝ Դավոսի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումին մասնակցելուց առաջ, քանի որ Գրենլանդիայի շուրջ լարվածությունը մեծանում է, և ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև առևտրային պատերազմի խորացման սպառնալիքներ են առաջանում։
Երեքշաբթի օրը Սպիտակ տան ճեպազրույցի սրահում անսպասելիորեն հայտնվելու ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միայն «դուք կիմանաք» ասաց, երբ հարցրին, թե որքան հեռու է նա պատրաստ գնալ Գրենլանդիան գրավելու համար։
Միևնույն ժամանակ, Թրամփը վստահ էր, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները «կաշխատեն ինչ-որ բանի շուրջ»՝ Դավոսում (Շվեյցարիա) կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումին մասնակցելուց առաջ։
«Կարծում եմ, որ մենք կաշխատենք ինչ-որ բանի շուրջ, որտեղ ՆԱՏՕ-ն շատ գոհ կլինի, և որտեղ մենք շատ գոհ կլինենք», – ասաց նա՝ առանց մանրամասներ հաղորդելու։
«Մենք շատ հանդիպումներ ունենք նախատեսված Գրենլանդիայի վերաբերյալ, և կարծում եմ, որ ամեն ինչ բավականին լավ է ընթանալու», – լրագրողներին ասաց Թրամփը Դավոսի իր հանդիպումների մասին։
Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին՝ չնայած եվրոպացի առաջնորդների վերջին օրերին դանիական տարածքի պաշտպանության հարցում ցուցաբերած անսասան վճռականությանը։
Շաբաթավերջին Թրամփը խոստացավ նոր մաքսատուրքեր սահմանել եվրոպական երկրների, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի նկատմամբ, որոնք զորքեր են ուղարկել Գրենլանդիա՝ համերաշխության նշանով։
Նա մերժեց այն ենթադրությունները, որ ինքը վտանգի տակ է դնում անցյալ տարի ԵՄ-ի հետ կնքված համաձայնագիրը, որով դաշնակիցները խոստացել էին ավելացնել ներդրումները Միացյալ Նահանգներում՝ ասելով. «Նրանց շատ է պետք այդ համաձայնագիրը մեզ հետ»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հակադարձեց Թրամփի սպառնալիքներին՝ խոստանալով, որ ԵՄ-ի պատասխանը «կլինի անսասան, միասնական և համաչափ», ինչպես նա ելույթ ունեցավ Դավոսում երեքշաբթի օրը։
Ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունելը հակասում էր այն մոտեցմանը, որը շատ եվրոպացի առաջնորդներ առաջարկել են Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր, հիմնականում հանգստացնելով նախագահին՝ փորձելով մնալ իր բարյացակամության մեջ, միաժամանակ կատաղի աշխատելով այլ ուղիներով՝ փոխզիջում գտնելու համար։
Թրամփն ասում է, որ ԱՄՆ-ին Գրենլանդիան անհրաժեշտ է՝ Չինաստանից և Ռուսաստանից հնարավոր սպառնալիքները կանխելու համար: Սակայն վերջին շաբաթներին նրա շարունակական պնդումը, որ ԱՄՆ-ի կողմից Գրենլանդիայի սեփականության իրավունքից բացի ամեն ինչ անընդունելի է, փորձարկում է ավելի մեղմ ռազմավարության սահմանները:
Միևնույն ժամանակ, Թրամփի ինքնաթիռը՝ Air Force One-ը, երեքշաբթի երեկոյան Շվեյցարիա մեկնելուց մոտ մեկ ժամ անց վերադարձել է Էնդրյուսի համատեղ բազա:
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարոլին Լիվիտը հայտարարել է, որ վերադառնալու որոշումը կայացվել է թռիչքից հետո, երբ Air Force One-ի անձնակազմը հայտնաբերել է «աննշան էլեկտրական խնդիր» և, չափազանց զգուշությունից ելնելով, որոշել է շրջվել:
Ինքնաթիռում գտնվող լրագրողը հայտնել է, որ ինքնաթիռի մամուլի սրահի լույսերը կարճ ժամանակով անջատվել են թռիչքից հետո, սակայն անմիջապես որևէ բացատրություն չի տրվել: Թռիչքի սկսվելուց մոտ կես ժամ անց լրագրողներին ասել են, որ ինքնաթիռը շրջվելու է:
Թրամփը կնստի մեկ այլ ինքնաթիռ և կշարունակի իր ուղևորությունը Դավոսում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորում:
Բաց մի թողեք
Թրամփը դիրանոզավր է, ԵՄ առաջնորդները պետք է դիմակայեն նրան
Դոնալդ Թրամփի «ՄԱԿ-ն» ու Ադրբեջանը
Թրամփը և Էրդողանը քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր և երկկողմ հարաբերություններ