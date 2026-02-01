01/02/2026

ԵՄ-ի «խորհրդավոր ընթրիքը»․ Ի՞նչ են քննարկել առանց Թրամփի ու Թրամփի դեմ

01/02/2026

Եվրոպացի առաջնորդները հավաքվել են Բրյուսելում՝ արտակարգ ընթրիքի՝ քննարկելու ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների վատթարացումը՝ նախագահ Թրամփի կողմից Գրենլանդիան գնելու «հետաքրքրությունից» հետո։

Այս մասին հաղորդում է NYT-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին պաշտպանել է Թրամփի հետ երկխոսությունը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը առաջարկել է նվազեցնել ԵՄ-ի տնտեսական կախվածությունը ԱՄՆ-ից, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոսել է հակահարված տալու պատրաստակամություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։

Ըստ թերթի՝ մինչև առավոտ տևած ընթրիքից հետո առաջնորդները մշակել են ծրագիր՝ պահպանել հանգստություն սադրանքների դեմ, սպառնալ պատասխան մաքսատուրքերով և աստիճանաբար նվազեցնել ԱՄՆ-ից ռազմական և տնտեսական կախվածությունը։

Կարճաժամկետ հեռանկարում նրանք քննարկել են Արկտիկայի անվտանգության միջոցառումները, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում՝ զինված ուժերի, տեխնոլոգիաների զարգացման և առևտրի վերակողմնորոշման հարցերը։

Արագ «ռազմական ինքնավարության» կոնկրետ ծրագիր դեռևս չկա։

