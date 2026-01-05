Թրամփը պնդում է, որ Ուկրաինան չի թիրախավորել Վլադիմիր Պուտինի Նովգորոդի նստավայրը, ինչպես պնդում է Կրեմլը

Թրամփը նշում է, որ Կրեմլի մեղադրանքների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի հետաքննությունից հետո պաշտոնյաները պարզել են, որ Ուկրաինան հարձակում չի իրականացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հյուսիսարևմտյան Նովգորոդի մարզում գտնվող նստավայրի վրա։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Air Force One-ի ինքնաթիռում լրագրողներին ասել է, որ ԱՄՆ պաշտոնյաները պարզել են, որ Ուկրաինան անցյալ շաբաթ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման ժամանակ չի թիրախավորել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին պատկանող նստավայրը՝ հերքելով ռուսական պնդումները, որոնք Թրամփը սկզբում անվանել էր «խորապես մտահոգիչ»։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը անցյալ շաբաթ հայտարարել է, որ Կիևը անօդաչու թռչող սարքերի ալիք է գործարկել Պուտինի հյուսիսարևմտյան Նովգորոդի մարզում գտնվող պետական նստավայրի վրա, որը ռուսական ՀՕՊ համակարգերը կարողացել են որսալ և խափանել։
Լավրովը նաև քննադատել է Ուկրաինային հարձակումը սկսելու համար այն պահին, երբ դիվանագիտական ճանապարհով մարտական գործողություններին վերջ դնելու համար նախատեսված համաշխարհային ջանքերը ուժեղացել են։
Մեղադրանքը հնչել է ընդամենը մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆլորիդա էր մեկնել՝ հանդիպելու Թրամփի հետ Պալմ Բիչի իր Մար-ա-Լագո կալվածքում և քննարկելու իր երկրի համար դեռևս մշակվող ԱՄՆ 20 կետանոց խաղաղության ծրագիրը։
Զելենսկին արագորեն հերքեց Կիևի դեմ ուղղված մեղադրանքները: Կիրակի օրը Թրամփը նշեց, որ մեղադրանքների վերաբերյալ լայնածավալ հետաքննությունից հետո Վաշինգտոնը չի պարզել, որ Ուկրաինան թիրախավորել է Պուտինի նստավայրը, բայց ընդունել է, որ տարածքում «ինչ-որ բան» է պատահել։
Թրամփն ասել է, որ «ինչ-որ բան պատահել է Պուտինի նստավայրի մոտակայքում», բայց ամերիկացի պաշտոնյաները չեն պարզել, որ Ռուսաստանի նախագահի նստավայրը թիրախավորված է եղել։
«Ես չեմ կարծում, որ հարվածը տեղի է ունեցել», – լրագրողներին ասել է Թրամփը կիրակի օրը Վաշինգտոն վերադառնալիս՝ Ֆլորիդայում գտնվող իր տանը երկու շաբաթ անցկացնելուց հետո: «Մենք չենք կարծում, որ դա տեղի է ունեցել, հիմա, երբ կարողացանք ստուգել»։
Թրամփն անդրադարձել է ԱՄՆ վճռականությանը այն բանից հետո, երբ եվրոպացի պաշտոնյաները պնդել են, որ ռուսական պնդումը ոչ այլ ինչ է, քան Մոսկվայի կողմից խաղաղության ջանքերը խաթարելու փորձ: Սակայն Թրամփը, գոնե սկզբում, կարծես թե ռուսական մեղադրանքները ընդունել է անվերապահորեն։
Նա անցյալ շաբաթ երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասել է, որ իր ռուս գործընկերը նույնպես բարձրացրել է այդ հարցը Ռուսաստանի առաջնորդի հետ այդ օրը ավելի վաղ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ: Եվ Թրամփը ասել է, որ «շատ զայրացած է» մեղադրանքի պատճառով։
Չորեքշաբթի օրը Թրամփը, կարծես, թերագնահատում էր ռուսական պնդումը։ Նա իր սոցիալական ցանցերի հարթակում հրապարակել է «Նյու Յորք Փոստ»-ի խմբագրականի հղում, որը կասկածներ է առաջացնում ռուսական մեղադրանքի վերաբերյալ։
Խմբագրականը քննադատել է Պուտինին «սուտ, ատելություն և մահ» ընտրելու համար այն պահին, երբ Թրամփը պնդում է, որ «ավելի մոտ է, քան երբևէ» երկու կողմերին պատերազմը դադարեցնելու համաձայնության տանելուն։
ԱՄՆ նախագահը դժվարանում է կատարել Ուկրաինայում պատերազմը արագ դադարեցնելու խոստումը, որը նա խոստացել էր կատարել պաշտոնը ստանձնելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, և դժգոհություն է հայտնել ինչպես Զելենսկու, այնպես էլ Պուտինի նկատմամբ, երբ փորձել է միջնորդել մարտական գործողությունների դադարեցմանը։
Թրամփը և Զելենսկին անցյալ շաբաթ հայտարարել են, որ առաջընթաց են գրանցել Թրամփի Ֆլորիդայի հանգստավայրում կայացած իրենց բանակցություններում։
Սակայն Պուտինը քիչ հետաքրքրություն է ցուցաբերել պատերազմը դադարեցնելու հարցում, քանի դեռ չեն բավարարվել Ռուսաստանի բոլոր մաքսիմալիստական պահանջները, այդ թվում՝ պահպանելով վերահսկողությունը Դոնբասի արևելյան կարևորագույն շրջանում գտնվող Ուկրաինայի բոլոր տարածքների նկատմամբ և խիստ սահմանափակումներ մտցնելով Ուկրաինայի հետպատերազմյան ռազմական և պաշտպանական կարողությունների չափերի վրա։
