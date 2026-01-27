27/01/2026

Թրամփի՝ սխալներով լի նամակը, Նորվեգիայի վարչապետին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/01/2026 1 min read

Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեին ուղղված իր վերջին նամակում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլ է տվել բազմաթիվ ակնհայտ ուղղագրական սխալներ, որոնք ընդգծվել են սոցիալական ցանցերի օգտատերերի կողմից։

Նշվել է, որ Թրամփը նույնիսկ խախտել է գործնական նամակագրության հիմնական կանոնները՝ սկսելով «Հարգելի Յոնաս»-ով՝ «Հարգելի պարոն վարչապետ»-ի փոխարեն։

Մի օգտատեր «ուղղել» է Թրամփի սխալները կարմիր գրիչով և կատակով նրան տվել D+ գնահատական ​​(մոտավորապես համարժեք է հետխորհրդային երկրներում օգտագործվող հնգաստիճան սանդղակի երկուսին):

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ում Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ ենթարկվում է սուր քննադատության

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորից պատերազմ․ Բահչելին Էրդողանին կոչ է արել ձևականություններին վերջ տալ և Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսել

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի շուրջ ճգնաժամի հաղթահարման օպտիմալ տարբերակ կլինի Ալի Խամենեի հեռացումը

27/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհրդարանը հետաձգում է ԱՄՆ-ի առևտրային համաձայնագրի սառեցման որոշումը

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեխնոլոգիաների հարկումը. Ինչպե՞ս են թվային ծառայությունների հարկերը տարբերվում Եվրոպայում

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արհեստական ​​բանականության ուժի խաղ. Կարո՞ղ է Եվրոպան հասնել ԱՄՆ-ին և Չինաստանին

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի հավանության վարկանիշը ICE-ի uպանություններից հետո հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի

27/01/2026 infomitk@gmail.com