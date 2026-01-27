Թրամփի՝ սխալներով լի նամակը, Նորվեգիայի վարչապետին․ Լուսանկար

Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեին ուղղված իր վերջին նամակում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլ է տվել բազմաթիվ ակնհայտ ուղղագրական սխալներ, որոնք ընդգծվել են սոցիալական ցանցերի օգտատերերի կողմից։
Նշվել է, որ Թրամփը նույնիսկ խախտել է գործնական նամակագրության հիմնական կանոնները՝ սկսելով «Հարգելի Յոնաս»-ով՝ «Հարգելի պարոն վարչապետ»-ի փոխարեն։
Մի օգտատեր «ուղղել» է Թրամփի սխալները կարմիր գրիչով և կատակով նրան տվել D+ գնահատական (մոտավորապես համարժեք է հետխորհրդային երկրներում օգտագործվող հնգաստիճան սանդղակի երկուսին):
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ում Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ ենթարկվում է սուր քննադատության
Նորից պատերազմ․ Բահչելին Էրդողանին կոչ է արել ձևականություններին վերջ տալ և Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսել
Իրանի շուրջ ճգնաժամի հաղթահարման օպտիմալ տարբերակ կլինի Ալի Խամենեի հեռացումը