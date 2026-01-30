Թրամփն անձամբ խնդրել է Պուտինին՝ չկրակել Ուկրաինայի վրա, հրադադարն ըստ ուկրաինական կողմի

Ուկրաինան դեռևս վստահ չէ, որ Ռուսաստանի կողմից հայտարարված հրադադարը իրականում ուժի մեջ է մտել, հաղորդում է Financial Times-ի լրագրող Քրիստոֆեր Միլլերը։
Նրա խոսքով՝ ուկրաինացի պաշտոնյաները հրադադարի մասին իմացել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրապարակային հայտարարությունից՝ առանց Ռուսաստանից որևէ պաշտոնական ծանուցում ստանալու։
Ուղիղ ազդանշանների բացակայության պատճառով Կիևը նշում է, որ «նրանք դեռևս վստահ չեն, որ հրադադարը ձեռք է բերվել»։
Իրավիճակի շուրջ անորոշությունը մնում է, ինչը բարդացնում է իրական իրավիճակի և կայունացման հեռանկարների գնահատականները։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խնդրել է Վլադիմիր Պուտինին մեկ շաբաթ չկրակել ուկրաինական քաղաքների վրա։ Այս մասին Թրամփը հայտարարել է Սպիտակ տանը ունեցած ելույթի ժամանակ։
«Ես անձամբ խնդրել եմ Պուտինին մեկ շաբաթ չռմբակոծել Կիևը և ուկրաինական մյուս քաղաքները։ Նա համաձայնել է դա անել»։
Ավելին, ամերիկացի առաջնորդը հայտարարել է ուկրաինական կարգավորման շուրջ բանակցություններում զգալի առաջընթացի մասին։
Թրամփը հայտարարել է, որ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները «շատ ջանասիրաբար աշխատում են», և որ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը մոտ է։
«Սա ամերիկյան վարչակազմերի պատմության մեջ ամենահաջող տարին էր <…> Մենք կանգնեցրել ենք ութ պատերազմ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ ևս մեկը մոտ է ավարտին։ Սթիվ Ուիտկոֆը և Ջարեդ [Քուշները] շատ ջանասիրաբար աշխատում են։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք մոտ ենք դրա ավարտին», – ասել է ամերիկացի նախագահը։
