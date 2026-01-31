Թրամփի դեմ uեռական nտնձգության մեղադրանքները անհետացել են Էպշտեյնի գործերի արխիվից․ այլ մանրամասներ

Մանկապղծության համար դատապարտված, իսկ հետագայում ինքնասպան եղած ամերկացի բանկիր Ջեֆֆրի Էպշտեյնը Յորքի նախկին դքսի համար ընթրիք է կազմակերպել Իրինա անունով մի ռուս կնոջ հետ, գրել է «The Telegraph»-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության նոր փաստաթղթերին։
Նրանց նամակագրության մեջ Էպշտեյնը արքայազն Էնդրյուին ասել է, որ կինը 26 տարեկան է, նկարագրելով նրան որպես «ռուս, խելացի, գեղեցիկ և հուսալի»։ Նա պատասխանել է, որ բաց կլինի հանդիպման համար։
Հրապարակված փաստաթղթերում ներառված է նաև 2010 թվականի նոյեմբերի գրառումը, որտեղ Էպշտեյնը խնդրում է իր օգնականին կազմակերպել «կոսմետիկ ընթացակարգեր» դքսի համար։
Ավելին, նույն թվականին Էնդրյուն Էպշտեյնին հրավիրել է Բուքինգհեմյան պալատ՝ կանանց ընկերակցությամբ, և խոստացել է նրան լիակատար գաղտնիություն, գրել է «Sky News»-ը։
Ինչպես նշել է «The Telegraph»-ը, նամակներից մեկում արքայազնը ֆինանսիստի հետ կիսվել է նաև Աֆղանստանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ գաղտնի նյութերով։
Բացի այդ, Դոնալդ Թրամփի դեմ սեռական ոտնձգության մեղադրանքները անհետացել են Էպշտեյնի գործերի արխիվից՝ դրանց հրապարակումից մի քանի ժամ անց։
Արդարադատության նախարարությունը (DoJ) ուրբաթ օրը հրապարակել է Էպշտեյնի գործերի ավելի քան երեք միլիոն էջ։
Մի փաստաթուղթ պարունակում է Թրամփի մասին մի շարք չհաստատված տեղեկություններ, որոնք ՀԴԲ-ն հավաքել է անցյալ տարվա օգոստոսին, այդ թվում՝ պնդումներ, որ տասնամյակներ առաջ 13 կամ 14 տարեկան մի աղջկա ստիպել են նախագահի հետ բերանային սեքսով զբաղվել։
Հստակ չէ, թե որքան կշիռ է բյուրոն տվել այդ տեղեկություններին, որոնք չհաստատված են ու կտրականապես հերքվել են Սպիտակ տան կողմից։
Ուրբաթ օրը Էպշտեյնի գործերի հետ միասին հրապարակված հայտարարության մեջ Արդարադատության նախարարությունը զգուշացրել է, որ որոշ փաստաթղթեր պարունակում են նախագահ Թրամփի դեմ ուղղված կեղծ և սենսացիոն պնդումներ, որոնք ներկայացվել են ՀԴԲ-ին 2020 թվականի ընտրություններից անմիջապես առաջ։
«Պարզաբանելու համար, պնդումները անհիմն և կեղծ են, և եթե դրանք ունեն հավաստիության նշույլի չափ, դրանք անպայման արդեն զենք կլինեին նախագահ Թրամփի դեմ», Սպիտակ տունը նույն հայտարարությունն է տարածել։
Ֆայլը հետագայում վերականգնվել է, և Արդարադատության նախարարությունը «The Telegraph»-ին ասել է. «Այս փաստաթուղթը անջատված էր ծանրաբեռնվածության պատճառով և կրկին առցանց է»։
ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Թոդ Բլանշը խոստովանել է, որ փաստաթղթերը վերանայելու համար պատասխանատու թիմը անխուսափելիորեն սխալներ է թույլ տվել և «անմիջապես կուղղի խմբագրման ցանկացած սխալ»։
Փաստաթղթի համաձայն՝ ՀԴԲ-ն ստացել է չհաստատված տեղեկություն այն մասին, որ Նյու Ջերսիում ավելի քան երեք տասնամյակ առաջ 13 կամ 14 տարեկան մի աղջկա ստիպել են բերանային սեքսով զբաղվել Թրամփի հետ։
Հայցը ներկայացրել է ենթադրյալ զոհի «անհայտ ընկերուհին»։ Հայցադիմումի համաձայն՝ աղջիկը պնդել է, որ կծել է Թրամփին սեռական ակտ կատարելիս և «ենթադրաբար դեմքին հարված է ստացել, երբ նա ծիծաղել է» դրա վրա։
Բաց մի թողեք
Իրանը ԵՄ-ի փոխարեն նախընտրում է Թուրքիայի միջնորդությունը ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններում
Լավրովը՝ Իրանի շուրջ իրավիճակի լիցքաթափման հարցում Թուրքիայի հետ խորհրդատվությունների մասին
Եթե ֆորս-մաժորը վրա հասնի, Ալիևը կպահպանի՞ խոստումը