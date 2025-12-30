30/12/2025

Թրամփը ԽՍՀՄ վերականգնման հիմքեր է ստեղծում Պուտինի համար․ Թերմացք

infomitk@gmail.com 30/12/2025 1 min read

Դեկտեմբերի 28-ին ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Զելենսկին «հոյակապ» հանդիպում են անցկացրել: Լրատվամիջոցների համար նրանց հայտարարություններից հասկացվում է, որ Դոնբասի «շփմա գծի» հարցում կողմերը համաձայնության չեն եկել, բայց, կարծես, փոխադարձ ընկալում կա, որ համաձայնագրի որոշ հարցեր, ինչպես Միացյալ Նահանգների նախագահն է արտահայտվել, «կարող են պահանջել հանրաքվե կամ խորհրդարանական քվեարկություն անցկացնել»:

Վերջնական պայմանավորվածության հնարավորության և ժամկետների մասին Թրամփն ասել է, որ դա կարող է «տեղի ունենալ առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում կամ չկայանալ», ինչից հասկացվում է, որ ուկրաինական պատերազմի ավարտը պայմանավորված է ոչ թե ԱՄՆ-Ուկրաինա, այլ՝ ԱՄՆ-Ռուսաստան համաձայնությունից, իսկ եթե ավելի հստակ ասվի, ապա ամեն ինչ կախված է Վլադիմիր Պուտինի որոշումից:

Դոնալդ Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ «ավելի լավ է արագ հասնել գործարքի», այլապես Ուկրաինան «տարածքային նոր կորուստներ կունենա»:

Նույն օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է մի շարք օրենքներ: Իրավական այդ ակտերի մասին տեղեկատվությունը հուշում է, որ Պուտինը երկիրը նախապատրաստում է տեւական դիմակայության ժամանակաշրջանի:

Այսպես, այսուհետև Ռուսաստանում նախազորակոչային զինվորական հաշվառման տարիքը է սահմանվում 14 տարին: Ընդ որում, օրենքը սահմանում է, որ ձևակերպումը պետք է կատարվի Ռուսաստանին տրված երդմամբ:

Մեկ այլ օրենքով ՌԴ տարածքում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացին ճանաչվում է ռազմական դատարանի ընդդատյա, իսկ զորակոչից խուսափելու համար պատժաչափը հասցվում է 20 տարվա ազատազրկման:

Օրենսդրական այս ակտերի ընդունումն, անշուշտ, ազդակ է միջազգային հանրությանը, որ Ռուսաստանի ընտրությունը պատերազմն է, որի ռազմավարական նպատակը հետխորհրդային տարածքի «հավաքագրումն» է:

Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է «Խորհրդային ժողովրդի ցեղասպանությունը հարգելու» մասին օրենք և սահմանել, որ այն կնշվի ապրիլի 19-ին: Անկախ հիմնավորումից, այդ օրենքը վերականգնում է «խորհրդային ժողովուրդ» հասկացությունը:

Ավելի վաղ արևմտյան փորձագետները նկատել են տվել, որ Ռուսաստանի պետական դուման դեռևս 1996թ.-ին ընդունել է ԽՍՀՄ լուծարումը ոչ իրավական և անվավեր ճանաչելու մասին օրենք:

ԱՄՆ նախագահն, այսպիսով, բախվում է մի իրականության, երբ Ուկրաինայում աջակցելով Պուտինին, փաստացի նպաստում է, որ նա ԽՍՀՄ վերականգնման հիմքեր ստեղծի: Որքանո՞վ է դա համապատասխանում Միացյալ Նահանգների աշխարհաքաղաքական շահերին, պարզ չէ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսրայելում մտավախություն ունեն Էրդողան – Թրամփ սիրախաղից, Հայաստանում՝ ոչ

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը փաստացի ոչ թե «անհարմարություն է ստեղծում» վարչապետ Նաթանյահուի համար, այլ մերժում է

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը դժգոհ է Թրամփ – Զելենսկի հանդիպման արդյունքներից, կասեցնում է պարտությունը

30/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատմվածք. Մեղեդի Յոզեֆինայի համար․ Անտոնին Դվորժակ և Յոզեֆինա Չերմակովա

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը զորահավաք է հայտարարել՝ ազգային փոքրամասնություններին քշելու են պատերազմ

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարել է Վենեսուելայի վրա հարձակման մասին

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ. ԵՄ էներգետիկ շուկայում գնային աղավաղումները պետք է վերանան. Պորտուգալացի նախարար. Լուսանկարներ

30/12/2025 infomitk@gmail.com