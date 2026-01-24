Ծաղրանկար․ Շուտով ձեր մոտ գտնվող ուրվականներով լի ամրոցում … Դոնալդ Թրամփի սին անունով Խաղաղության խորհուրդը

Թրամփ՞։ Այո՞։ Պուտի՞ն։ Գուցե՞։ Դարթ Վեյդեր՞։ Դիմումը սպասման փուլում է։
Գրելու պահին Դարթ Վեյդերը, Հաննիբալ Լեկտերը և «Ծնոտներ»-ի շնաձուկը դեռ չէին արձագանքել Դոնալդ Թրամփի Խաղաղության խորհրդին միանալու իրենց հրավերներին։
Այս շաբաթ (հարուստ) ընթերցողների համար հետաքրքիր հնարավորություն կա. ես փորձում եմ 1 միլիարդ դոլար հավաքել՝ Դոնալդ Թրամփի Խաղաղության խորհրդում տեղ ստանալու համար, կամ գուցե դա պետք է լինի «Խաղաղությունից ձանձրացած» բառը։
Մինչ այժմ՝ բազմոցի ետևում նայելուց, Towers-ում գործընկերներին հետապնդելուց և Շումանի շրջանաձև խաչմերուկում Exki-ի դիմաց փողոցային զբոսանքներից հետո (հազիվ էի ավարտել «Ահա և արևը գալիս է», երբ ոստիկանությունը ժամանեց), ես ունեմ 14.28 եվրոյի արքայական գումարը, որը, նույնիսկ եթե Թրամփը կործանի տնտեսությունը՝ Լիզ Թրասին Դաշնային պահուստային համակարգի նախագահ նշանակելով, բավարար չէ։
Այսպիսով, խնդրում եմ առատաձեռնորեն նվիրաբերեք (իդեալականում՝ օգտագործելով այն խոշոր չեկերը, կամ, եթե կուզեք, չեկերը, որոնք նրանք նախկինում թափահարում էին, երբ դպրոցներն ու հիվանդանոցները մեծ գումարներ էին հավաքում):
Խաղաղության խորհուրդը, կարծես, շատ հետաքրքիր հնարավորություն է նստելու այնպիսի հայտնի խաղաղասերների կողքին, ինչպիսիք են Ռուսաստանի Վլադիմիր Պուտինը (հրավիրված), Բելառուսի Ալեքսանդր Լուկաշենկոն (ընդունված) և Իսրայելի Բենիամին Նեթանյահուն (ով ասաց, որ կմիանա), ինչպես նաև ինքը՝ Թրամփը, ով այնքան է սիրում խաղաղությունը, որ այժմ ունի Նոբելյան խաղաղության մրցանակ, թեև ուրիշի անունով:
Եվ ո՞վ կարող է կասկածի տակ դնել դրա դրդապատճառները: Խաղաղության խորհրդի բացման արարողության ժամանակ Թրամփն ասաց, որ աշխարհը «ավելի հարուստ, ավելի անվտանգ և շատ ավելի խաղաղ է, քան ընդամենը մեկ տարի առաջ էր»: Իմաստուն խոսքեր:
Այնուամենայնիվ, կան հարցեր, որոնք պետք է տալ: Օրինակ՝ ի՞նչ լեզվով են անցկացվելու դրա նիստերը: Իհարկե՝ անգլերենով: Ինչպես Թրամփը հստակեցրեց Դավոսում իր ելույթում (որը ես երբեք չեմ շփոթի «Դոկտոր Ով» հեռուստասերիալի Դալեկների առաջնորդ Դավրոսի հետ), առանց ԱՄՆ-ի Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին միջամտելու, եվրոպացիները հիմա գերմաներեն կխոսեն, ինչը որոշ չափով անակնկալ կլիներ Շվեյցարիայի տեղացիների համար *ստուգում է նշումները*։
Հիմա ես գիտեմ, թե ինչ եք մտածում. կարո՞ղ են անհատները նույնիսկ լինել Խաղաղության խորհրդի անդամ։ Անհասկանալի է, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ եթե Թրամփը հնարավորություն տեսնի գումար վաստակել հարուստ մարդկանց ներգրավելով, նա այն ավելի արագ կօգտագործի, քան դուք կարող եք ասել «Իսլանդիա»։ Անհնար է, որ Դոնալդ Թրամփի երկրպագուների ակումբի լրիվ դրույքով ադմինիստրատոր և ֆուտբոլի կառավարող մարմնի՝ ՖԻՖԱ-ի ղեկավար Ջանի Ինֆանտինոն արդեն կապ չհաստատի միանալու վերաբերյալ։
Գրելու պահին Դարթ Վեյդերը, Հաննիբալ Լեկտերը և «Ծնոտներ»-ի շնաձուկը դեռ չէին արձագանքել խորհրդին միանալու իրենց հրավերներին, գուցե այն պատճառով, որ նրանք սպասում են հանդիպումների վայրի ընտրությանը՝ տարբերակներն են (սարսափելիության աճման կարգով) ուրվականներով լի ամրոց, Մահվան աստղ և Մար-ա-Լագո։
«Վերջապես մենք ունենք պատասխան «ի՞նչ կլինի, եթե Թեմուն վերստեղծի «Լավագույն հրաձիգը»» հարցին»։ Անցյալ անգամ մենք ձեզ տրամադրեցինք այս լուսանկարը.
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կարող ենք համաձայնվել, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
Բաց մի թողեք
Դավոս 2026. Ո՞վ ինչ ասաց աշխարհի առաջատար քաղաքական և գործարար գագաթնաժողովում
Եվրոպայի ծայրահեղ աջերի համար Թրամփը դարձել է բեռ
Ադրբեջանի տնտեսական անկումը և Ալիևի հավակնությունները համադրելի չեն