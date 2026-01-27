Թրամփի հավանության վարկանիշը ICE-ի uպանություններից հետո հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի

Reuters-ի և Ipsos-ի հարցման համաձայն՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ընդհանուր հավանության վարկանիշը նվազել է մինչև 38%, որը նրա ներկայիս ժամկետի ամենացածր ցուցանիշն է։
Հունվարի կեսերին նրա հավանության վարկանիշը կազմել է 41%։
Հարցումը անցկացվել է ուրբաթից կիրակի և ներառել է պատասխաններ շաբաթ օրը Մինեապոլիսում ICE (Իմմիգրացիոն և մաքսային ծառայություն) աշխատակիցների կողմից երկրորդ ԱՄՆ քաղաքացու սպանությունից առաջ և հետո։
Նրա հավանության վարկանիշի անկումը պայմանավորված է ամերիկացիների դժգոհությամբ Թրամփի վարչակազմի ներգաղթային քաղաքականությունից։ Այնուամենայնիվ, նա դեռևս ավելի լավ արդյունք ունի այս հարցում, քան իր նախորդը՝ նախկին դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենը։
Ամերիկացիները նաև շարունակում են ավելի շատ վստահել Հանրապետական կուսակցությանը ներգաղթի հարցում. հարցվածների 37%-ը կարծում է, որ Հանրապետականներն ավելի լավ են կարգավորում այս հարցը, մինչդեռ 32%-ը կողմ է Դեմոկրատներին։ Մնացածը նշել է, որ անվստահ են կամ կողմ չեն որևէ կուսակցության։
Հարցման համաձայն՝ ամերիկացիների 39%-ը հավանություն է տալիս Թրամփի կողմից ներգաղթի հարցում վարվող քաղաքականությանը, մինչդեռ 53%-ը՝ ոչ։ Ամսվա սկզբին այս ցուցանիշները համապատասխանաբար կազմել են 41% և 50%։ Հարցվածների մոտ 58%-ը նշել է, որ ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային ծառայության գործակալները «չափազանց հեռու» են գնացել իրենց միջոցառումները խստացնելու հարցում, 12%-ը կարծում է, որ նրանց գործողությունները բավականաչափ կոշտ չեն, իսկ 26%-ը դրանք անվանել է «բավականին ադեկվատ»։
