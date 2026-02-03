03/02/2026

Ես Ջեֆֆրի Էպշտեյնի հետ ընկեր չեմ եղել․ Դոնալդ Թրամփը սեքս սկանդալի մեջ է, ստում է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/02/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ինքը մանկապծության համար դատապարտված և բանտում ինքնասպան եղած Ջեֆֆրի Էպշտեյնի հետ ընկեր չի եղել, և որ երբեք չի այցելել նրա կղզի։

Նրա խոսքով՝ Էպշտեյնը և լրագրող Մայքլ Վոլֆը դավադրություն են կազմակերպել՝ իրեն և նրա նախագահությանը վնասելու համար։

«Ես ոչ միայն Ջեֆֆրի Էպշտեյնի հետ ընկեր չեմ եղել, այլև Արդարադատության նախարարության կողմից վերջերս հրապարակված տեղեկատվության համաձայն՝ Էպշտեյնը և Մայքլ Վոլֆ անունով անբարոյական սուտ խոսող գրողը դավադրություն են կազմակերպել՝ ինձ և/կամ իմ նախագահությանը վնասելու համար։ Սա արմատական ​​ձախերի միակ հույսն է, որոնցից մի քանիսին ես մտադիր եմ դատի տալ։

Ավելին, ի տարբերություն շատերի, ովքեր սիրում են «ցեխ շպրտել», ես երբեք չեմ եղել Էպշտեյնի աղտոտված կղզում, մինչդեռ այս կոռումպացված Դեմոկրատների գրեթե բոլորն ու նրանց դոնորներն են եղել», – գրել է Թրամփը «Truth Social» հարթակում։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Չեխիայի համար Գերմանիան համեմատաբար կարևոր գործընկեր է

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոնդոնը վտարում է ռուս դիվանագետին

02/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի և ԱՄՆ ներկայացուցիչները հնարավոր է՝ հանդիպեն. Ուկրաինան պատրաստ է շատ դժվար փոխզիջումների. Կալլաս

02/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ. 2 անձի բուժօգնություն չտրամադրելու մասին լուրի մասին ԱՆ-ն պարզաբանել է

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շիրակի մարզպետի փոփոխություն չենք նախատեսել․ Դավիթ Առուշանյանի աշխատանքից գոհ ենք. ՏԿԵ նախարար

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոռիում գազալցակայանի աշխատակցի շանը կրակել ու սպանել է մոտակա ռեստորանի սեփականատերը

03/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Շնչում եմ, ուրեմն հոսում է» կամ՝ «Անհասկանալի այո»․ Նվիրում՝ Ջեյմս Ջոյսին․ Ինտիմ էսսե

03/02/2026 infomitk@gmail.com