Գերզբոսաշրջությունը և ծայրահեղ շոգը գրավել են Եվրոպայի ամենահայտնի հարավային ուղղություններից մի քանիսը․ Լուսանկարներ

Քանի որ գերզբոսաշրջությունը և ծայրահեղ շոգը գրավել են Եվրոպայի ամենահայտնի հարավային ուղղություններից մի քանիսը, ավելի շատ կրկնօրինակներ են ի հայտ գալիս այնպիսի թեժ վայրերի համար, ինչպիսիք են Բարսելոնան և Վենետիկը։
Այս տարին գերզբոսաշրջության համար բեղմնավոր տարի էր, հատկապես հարավային Եվրոպայի այնպիսի հայտնի ուղղություններում, ինչպիսիք են Բարսելոնան, Միկոնոսը և Վենետիկը։
Հյուրանոցների գների կտրուկ աճը, զայրացած տեղացիները, կիզիչ շոգը և զբոսաշրջության դեմ բողոքի ցույցերի աճը ավելացնում են այս իրավիճակին, ինչը երբեմն արձակուրդները դարձնում է շատ ավելի մեծ խնդիր, քան արժեն։
Մի քանի քաղաքներ, ինչպիսիք են Բարսելոնան և Վենետիկը, ստիպված էին միջոցներ ձեռնարկել գերզբոսաշրջությունը կարգավորելու համար, ինչպիսիք են՝ զբոսաշրջային կացարանների սահմանափակումը՝ Airbnb-ի փուլային դադարեցման փորձի շրջանակներում, ինչպես նաև նավարկությունների և խմբերի չափերի սահմանափակումը։
Սա հանգեցրել է ճանապարհորդական միտումների փոփոխության, քանի որ ավելի շատ այցելուներ այժմ ցանկանում են նիշային ուղղություններ՝ ավելի քիչ ամբոխով և ավելի խաղաղ մթնոլորտով, ինչը հանգեցրել է կրկնօրինակների ի հայտ գալուն մի շարք հայտնի եվրոպական ուղղություններում։
Բայց որո՞նք են լավագույն եվրոպական կրկնօրինակները, որոնք դուք պետք է ավելացնեք ձեր ճանապարհորդական ցանկին։
Ժիրոնա. Ամբողջ կատալոնական հմայքը, առանց զբոսանավերի քաոսի
Բարսելոնայից ընդամենը մեկ ժամ հեռավորության վրա գտնվող Ժիրոնան վերջին տարիներին դարձել է իսպանական լողափի սիրելի վայրի հիանալի կրկնօրինակը: Այն առաջարկում է նմանատիպ կատալոնական հմայքը և գեղատեսիլ միջնադարյան ճարտարապետությունը՝ գրեթե առանց մարդաշատության:
Ժիրոնայի կյանքի ռիթմը ոչ միայն շատ ավելի հանգիստ է, քան Բարսելոնայինը, այլև շատ ավելի էժան է, ինչը կարևոր նկատառում է 2026 թվականին մտնող ճանապարհորդների համար:
Ժիրոնան նաև առաջարկում է հարուստ պատմություն և իսկական, տարածաշրջանային իսպանական ոճ, ինչը այն դարձնում է ավելի քիչ ծանրաբեռնված փորձառություն, քան Բարսելոնայի զբոսանավային զբոսաշրջիկների բազմությունը:
Բնակարանային շենքեր Օնյար գետի մոտ
Բնակարանային շենքեր Օնյար գետի մոտ Եվգենյա Կուզմինա/Պեքսելս
Թափառեք նեղ, քարե փողոցներով՝ հիանալով գեղեցիկ, պատմական շենքերով, որոնց թվում են լավ պահպանված հրեական թաղամասը (Կանչը) և հսկայական տաճարը:
Ճանապարհորդները կարող են զբոսնել Պասեյգ դե լա Մուրալլայով՝ Ժիրոնայի հին միջնադարյան քաղաքի պարիսպներով՝ համայնապատկերային տեսարաններ վայելելու համար, նախքան Օնյար գետը ուղևորվելը՝ գեղատեսիլ գունագեղ գետափնյա տների համար:
Pont de les Peixateries Velles-ը (Հին ձկան շուկայի կամուրջ) նույնպես հիանալի լուսանկարչական հնարավորություններ ունի: Այցելեք Արաբական լոգարաններ՝ հմայիչ 12-րդ դարի ռոմանական լոգարանների համալիր, կամ այցելեք Արվեստի թանգարան կամ Կինոյի թանգարան՝ մշակույթի մի չափաբաժին ստանալու համար:
Համտեսեք տեղական քաղցրավենիք՝ xixos, կամ փորձեք տապասներ այնպիսի վայրերում, ինչպիսին է Zanpanzar-ը: Այնուհետև փորձեք յուրահատուկ պաղպաղակի համեր, ինչպիսիք են ջեռոցում թխված խնձորը, կոկոսի և մանուշակի սորբեը՝ Rocambolesc Gelateria-ում:
Մնացեք Բարի Վելում (Հին թաղամաս)՝ քայլելու և միջնադարյան հմայքի համար, կամ Մոնտիլիվիում՝ ավելի հանգիստ և կանաչ ժամանակ անցկացնելու համար: Եթե ցանկանում եք լինել լողափերի մոտ, փորձեք Calella de Palafrugell-ը կամ Baix Empordà-ն՝ գյուղական մթնոլորտի համար:
Լյուբլյանա. Ջրանցքներ, սրճարաններ և հին աշխարհի գեղեցկություն՝ առանց խորտակվելու զգացողության
Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլյանան ավելի ու ավելի հաճախ է համարվում Վենետիկի կրկնօրինակը՝ նմանատիպ գետային մթնոլորտով և ջրային ուղիներով, պաստելային շենքերով, հմայիչ կամուրջներով և սրճարանային մշակույթով: Այնուամենայնիվ, այն շատ ավելի էժան է և ունի ավելի քիչ մարդաշատություն, առաջարկելով ավելի հանգիստ, հետիոտների համար հարմար միջավայր։
Թափառեք մեքենաներից զերծ Հին քաղաքի քարե փողոցներով, որոնք աչքի են ընկնում բարոկկո և Վերածննդի դարաշրջանի ճարտարապետությամբ, թաքնված գոհարներով, ինչպիսիք են փականագործի փողոցը և գունագեղ տները։
Ճանապարհորդները կարող են ֆունիկուլյորով բարձրանալ Լյուբլյանայի ամրոց՝ քաղաքի համայնապատկերային տեսարաններով և քաղաքի պատմության մեջ ավելի խորը պատկերացում կազմելու համար, կամ այցելել Ժամանակակից արվեստի թանգարան և յուրօրինակ Պատրանքների տուն։
Գնացեք գետափ՝ բացօթյա ճաշելու բազմազան տարբերակների, հայտնի Եռակի կամրջի և նավարկությունների համար: Ամբողջ Լյուբլյանան նաև ունի բազմաթիվ կանաչ տարածքներ:
Համտեսեք տեղական ուտեստներ, ինչպիսիք են պոտիցան (ընկույզով գլանափաթեթներ) և շտրուկլջին (խմորեղեն), որին հաջորդում է տրդելնիկը (քաղցր խմորեղեն):
Մնացեք գետի կամ Հին քաղաքի մոտ՝ հեշտ քայլելու և հիանալի ճաշելու տարբերակների համար:
Տինոս. Սպիտակեցված գյուղեր և վայրի լողափեր
Քանի որ ավելի շատ հայտնի հունական կղզիներ են լցվում զբոսաշրջիկներով, ճանապարհորդները դիմում են ավելի քիչ հայտնի կղզիներ՝ մի փոքր հանգստանալու և բնական գեղեցկությունը լավագույնս վայելելու համար:
Այդպիսի կղզիներից մեկը՝ Տինոսը, Միկոնոսի համար կատարյալ կրկնօրինակ է: Ավելի հայտնի կղզուց կարճ լաստանավով հեռավորության վրա գտնվող այն ունի ավանդական գյուղեր, ապշեցուցիչ լողափեր և մշտապես գեղեցիկ արևոտ եղանակ՝ միայն շատ ավելի քիչ մարդկանցով:
Տինոսը նաև ավելի էժան է, քան Միկոնոսը և առաջարկում է ավելի իսկական հունական մթնոլորտ և դասական Կիկլադյան կղզիների փորձառություն, միաժամանակ ավելի քիչ առևտրայնացված լինելով: Այն նաև հիանալի է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են փախչել Միկոնոսի թանկարժեք երեկույթների տեսարանից:
Այն նաև խոշոր ուխտագնացության վայր է՝ շնորհիվ Պանագիա Եվանգելիստրիա եկեղեցու, և ունի հանգիստ հոգևոր մթնոլորտ՝ հարուստ արհեստավորական և մարմարե քանդակագործության ավանդույթներով: Զբոսնեք այնպիսի գյուղերում, ինչպիսին է Կտիկադոսը, թափառելով մարմարե փողոցներով կամ ուղևորվեք Կարդիանի լեռնային գյուղը։
Լողափի սիրահարները կարող են հանգստանալ Ագիոս Սոստիսում կամ Ագիոս Ֆոկասում՝ վայելելով ծովային ալիքների և բոհո մթնոլորտը Կոլիմբիթրայում: Այցելեք 13-րդ դարի եզակի աղավնիների տները, ինչպես նաև հնագիտական թանգարանը կամ այցելեք տեղական գինեգործարաններ, ինչպիսին է T-OINOS-ը։
Բնության սիրահարները կարող են նաև արշավել դեպի Էկզոմվուրգո՝ կղզու համայնապատկերային տեսարաններ վայելելու համար: Փորձեք տեղական պանիրներ, ինչպիսիք են կոպանիստին և արտիճուկը, ինչպես նաև թարմ ծովամթերք և ֆուրտալիա (կարտոֆիլի ձվածեղ)՝ O Ntinos-ի նման պանդոկներում, կամ ընտրեք To Perivoli tis Kardianis-ը՝ հիանալի տեսարաններ վայելելու համար։
Մնացեք Թինոս քաղաքում (Չորա)՝ հարմարավետության, հեշտ լաստանավային մուտքի և հիանալի սննդի համար, կամ Կարդիանի գյուղում՝ ծովի հիանալի տեսարանների և գյուղական կյանքի զգացողության համար։
Սալեռնո. Դրամատիկ ափագծեր և իսկական իտալական հմայք
Հոգնե՞լ եք թանկարժեք Ամալֆիի ափի բազմությունից, բայց չե՞ք ուզում բաց թողնել բնական գեղեցկությունն ու ապշեցուցիչ լանդշաֆտները: Այցելեք Սալեռնո՝ թաքնված իտալական գոհար և պատմական նավահանգստային քաղաք, որը գտնվում է Ամալֆիի ափին, բայց առաջարկում է շատ նման ապշեցուցիչ տեսարաններ, միջնադարյան ճարտարապետություն և իսկական իտալական հմայք:
Սնունդն ու խմիչքը, ինչպես նաև կացարանը Սալեռնոյում շատ ավելի էժան են, քան Ամալֆիի ափի քաղաքները, որոնք լի են զբոսաշրջիկներով: Լինելով կենսունակ, գործող նավահանգստային քաղաք, այն նաև թույլ է տալիս այցելուներին ավելի խորը ընկղմվել տեղական կյանքի մեջ, նույնիսկ գագաթնակետային սեզոնին, միաժամանակ ունենալով գերազանց ավտոբուսային, գնացքային և լաստանավային կապեր Պոզիտանո, Ամալֆի, Պոմպեյ և Կապրի:
Զննեք պատմական կենտրոնի միջնադարյան նրբանցքները և արհեստավորական խանութները, որոնք վաճառում են կաշվե և խեցեղեն իրեր, ապա ուղևորվեք դեպի Սալեռնոյի մեծ տաճարը՝ իր հիասքանչ դամբարանով:
Ճանապարհորդները կարող են այցելել հին բժշկական դպրոցի Ջարդինո դելլա Միներվա, ինչպես նաև Արեչի ամրոց և քաղաքային առանձնատուն: Զբոսնեք Լունգոմարե Տրիեստեի զբոսայգում կամ մոտակա Վիետրի սուլ Մարե՝ լողափնյա ակումբներ այցելելու համար: Մի բաց թողեք փողոցային արվեստը և թանգարանները, ինչպիսիք են Թեմական թանգարանը և Հնագիտական թանգարանը:
Վայելեք Սալեռնոյի հայտնի թարմ ծովամթերքը Mama Rosa և Cicirinella ոճի վայրերում, կամ փորձեք նեապոլիտանական ոճի հիանալի պիցցա Gli Esposito-ում կամ Pizza de Michele-ում, ապա քաղցրավենիք, ինչպիսին է Dolce Pantaleone-ն:
Մնացեք Հին քաղաքում (Centro Storico)՝ պատմության և գնումների համար, կամ Լունգոմարեում կամ ժամանակակից հյուրանոցներում՝ ծովի տեսարաններով և զբոսայգու հեշտ մուտքով:
Ռովին. միջնադարյան փողոցներ և Ադրիատիկ տեսարաններ, «Գահերի խաղի» երկրպագուներ չկան
Վերջին տարիներին Դուբրովնիկը լի է «Գահերի խաղի» երկրպագուներով, ինչպես նաև այլ զբոսաշրջիկներով, ինչպես նաև երեկույթների զբոսաշրջիկներով, ինչը հանգեցրել է գների բարձրացման և խիստ գերզբոսաշրջության։
Այնուամենայնիվ, եթե Դալմատիան փոխարինեք Իստրիայի թերակղզով, կգտնեք Ռովինջը՝ մի փոքր և համեմատաբար անհայտ քաղաք, որն առաջարկում է Դուբրովնիկի նման պատմական պարսպապատ քաղաք և հեքիաթային մթնոլորտ։
Վենետիկյան ճարտարապետությամբ, գեղեցիկ Ադրիատիկ ծովափերով և քարե փողոցներով Ռովինջն ունի շատ ավելի քիչ զբոսաշրջիկներ և կատարյալ է ռոմանտիկ խորվաթական փախուստի համար՝ առանց Դուբրովնիկի սեզոնի գագաթնակետային գրավչության։
Վայելեք փիրուզագույն ջրերը և ժայռոտ լողալու վայրերը, ինչպես նաև պաստելային գույների տները և հմայիչ բլրի գագաթին գտնվող եկեղեցին։
Թափառեք Հին քաղաքում՝ իր արվեստի ստուդիաներով և պատկերասրահներով, և այցելեք Սուրբ Եվփեմիայի եկեղեցի՝ բարձրանալու զանգակատուն՝ Ադրիատիկ ծովի և քաղաքի համայնապատկերային տեսարաններով։ Ուսումնասիրեք թաքնված ծովախորշերը կամ զբոսնեք ջրափնյա զբոսայգով։
Բնության սիրահարները կարող են զբոսնել կամ հեծանիվ քշել գեղեցիկ Ոսկե հրվանդանի անտառային այգում, կամ նավակով զբոսնել դելֆիններ դիտելու համար: Արկածախնդիր եք զգում: Մեկօրյա ուղևորություն կատարեք մոտակա Վենետիկ՝ ռոմանտիկայի և մշակույթի լրացուցիչ չափաբաժնով:
Համտեսեք թարմ ծովամթերք La Puntulina-ում, որը գտնվում է ջրի ափին՝ հին քաղաքում, կամ այցելեք Խորվաթիայի առաջին Michelin աստղանիշով ռեստորանը՝ Monte-ն՝ ավելի շքեղ ճաշատեսակների համար: Մի բաց թողեք տեղական համեղ ուտեստները, ինչպիսիք են տրյուֆելները:
Ընտանեկան տարբերակների համար ընտրեք Valbruna-ն, կամ մեքենաներից զերծ, մթնոլորտային հանգստի համար՝ Հին քաղաքը, մինչդեռ Lone Bay-ը առաջարկում է հանգիստ և լողափեր:
Թուլուզ. ֆրանսիական նրբագեղություն, ուտելիք և տարածք
Սիրո՞ւմ եք ֆրանսիական մշակույթը և Փարիզը, բայց ատո՞ւմ եք վերջին տարիներին դրա դիսնեյֆիկացիան: Դուք պետք չէ շատ ավելի հեռու փնտրեք, քան Թուլուզը՝ նմանատիպ ռոմանտիկա, հմայք և մշակույթ ունեցող զարմանալի Փարիզի կրկնօրինակ՝ ավելի հանգիստ և մատչելի միջավայրում:
Թուլուզը նաև ունի յուրահատուկ թրծակավե ճարտարապետություն և երբեմն անվանում են «Վարդագույն քաղաք»: Արևոտ հարավֆրանսիական մթնոլորտով, արվեստով և քայլելու համար հարմար քաղաքի կենտրոնով այցելուները կարող են վայելել իսկական ֆրանսիական կյանքը այստեղ՝ առանց պարիզյան ցնցումների։
Ինչպես Փարիզի Սենը, Թուլուզն ունի Գարոն գետը՝ ջրափնյա ափերով և ռոմանտիկ կամուրջներով, որոնք հիանալի են երկար զբոսանքների համար։ Այն նաև ունի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գրանցված Միդի ջրանցքը՝ ջրանցքների ափին գեղատեսիլ զբոսանքների համար։
Թափառեք Հին քաղաքում՝ մոտիկից ծանոթանալու վարդագույն աղյուսե ապշեցուցիչ ճարտարապետությանը, հատկապես Կապիտոլիումի հրապարակի շրջակայքում, կամ այցելեք պատմական վայրեր, ինչպիսիք են Սեն-Սերնենի ռոմանական բազիլիկան և Յակոբինների գոթական կունետը։ Սիտե դը լ’եսպասը առաջարկում է զվարճալի, կրթական տարածքային փորձառություն, մինչդեռ բնության սիրահարները կարող են վայելել հեծանիվով զբոսանքը Գարոն գետի երկայնքով։
Փորձեք տեղական ուտեստներ, ինչպիսիք են L’alicuit de canard-ը (բադ) և Cassoulet-ը (լոբու հարուստ ապուր), ինչպես նաև տարածաշրջանային երշիկեղեն և քաղցրավենիք, ինչպիսին է croustade aux pommes-ը (խնձորով խմորեղեն):
Եթե առաջին անգամ եք այցելում, մնացեք քաղաքի կենտրոնում գտնվող Capitole-ում կամ Carmelite-ում՝ հիմնական տեսարժան վայրերին, ռեստորաններին և գնումներին հեշտ մուտք ունենալու համար, կամ ընտրեք Սենտ-Էտիենը՝ պատմական հմայքի և գետին մոտ լինելու համար: Սենտ-Կիպրիենը նաև առաջարկում է ավելի տեղական և կենսունակ մթնոլորտ՝ հիանալի ուտեստների ընտրանիով:
