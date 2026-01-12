Քաղաքացիական հասարակության «ուշագրավ» նախաձեռնության շրջանակներում Պորտուգալիան ողջունում է ուկրաինացի մայրերին և երեխաներին

Երեք շաբաթ Պորտուգալիան կհյուրընկալի ուկրաինացի մայրերին, երեխաներին և մարտական գործողություններում զոհված կամ անհետ կորած զինվորների հարազատներին՝ նրանց «նորմալ կյանքի փորձառություն» պարգևելու համար, ինչը կառավարությունը որակել է որպես քաղաքացիական հասարակության «ուշագրավ» նախաձեռնություն։
Լիսաբոնի օդանավակայանում վայրէջք կատարեց 15 ուկրաինացի մայրերից և 18 երեխաներից բաղկացած խումբը՝ մարտական գործողություններում զոհված կամ անհետ կորած զինվորների հարազատներ։ Նրանք պորտուգալական հողի վրա ժամանեցին իրենց ճամպրուկներով և ուղեբեռներով՝ վայելելու երեք շաբաթ տևող խաղաղությունը։
Նախաձեռնությունը պատկանում է Ուկրաինայի «HelpUA.PT – Ուկրաինացի փախստականներ UAPT» աջակցության կազմակերպությանը՝ որպես Պատերազմի մեջ գտնվող ընտանիքների համար հոգեբանական և մշակութային աջակցության եվրոպական ծրագրի մաս։
Ծրագիրը նպատակ ունի ապահովել «ինտենսիվ հոգեբանական վերականգնում, մշակութային ինտեգրում և անձնական վերապատրաստում» և ամբողջությամբ կիրականացվի «պորտուգալացի և ուկրաինացի հոգեբանների, թերապևտների և կամավորների մշտական ուղեկցությամբ»։
Ճանապարհորդությունը սկսվել է ուկրաինական հողի վրա։ Խումբը, որը ներառում էր 5-ից 14 տարեկան երեխաներ, մեկնել է Ուկրաինայի հյուսիսային Չեռնիգովսկա շրջանից, որը մոտ է Ռուսաստանի հետ սահմանին, որտեղ հակամարտությունը մոլեգնում է ամենաակտիվ առաջնագծերից մեկում։
Նրանք ցամաքային ճանապարհով մեկնել են Լեհաստան, իսկ Վարշավայից՝ Լիսաբոն։
«Ավտոբուսով 20 ժամ է տևել։ Մենք սահմանին հասել ենք միայն այն պատճառով, որ Ուկրաինայի ռազմական ոստիկանությունը ուղեկցել է ավտոբուսը և մաքրել փակ ճանապարհները», – բացատրել է HelpUA.PT-ի փոխնախագահ Անջելո Նետոն։
Խումբը ժամանել է երեք շաբաթ հանգիստ անցկացնելու՝ զբաղվելով վերականգնման, քաղաքացիական և մշակութային ինտեգրմանն ուղղված գործունեությամբ։
«Մենք իսկապես ուզում ենք, որ այս երեխաները կարողանան խաղաղություն զգալ այստեղ գտնվելու ընթացքում», – ասում է արդարադատության նախարար Ռիտա Ջուդիչեն, որը օդանավակայանում էր՝ ներկայացնելով կառավարությունը։
«Նորմալ կյանքի փորձառություն ունենալ, քանի որ նրանցից շատերը՝ վեցից տասնչորս տարեկան, պատերազմի հիշողությունից բացի ուրիշ հիշողություն չունեն», – ավելացրեց նա։
«Եվ այսպես, Պորտուգալիան կարող է այս փուլում անել նրանց նորմալ կյանքի փորձառություն, որտեղ նրանք կարող են լինել երեխաներ, որտեղ նրանք կարող են լինել մայրեր և տատիկներ, որտեղ կա նաև տատիկ»։
«Որպես արդարադատության նախարար՝ չեմ կարող չընդգծել, որ այս ողջույնը նաև արժեքների հաստատում է, քանի որ արդարադատությունը դատարաններում չի ավարտվում։ Արդարադատությունն իրականացվում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության, ամենախոցելի խմբերի պաշտպանության և որևէ մեկի, հատկապես երեխաների նկատմամբ բռնության չնորմալացման մեջ», – նշեց արդարադատության ղեկավարը։
Ժուդիսեն նաև ողջունեց նախագիծը որպես քաղաքացիական հասարակության «ուշագրավ» նախաձեռնություն, քանի որ նա շեշտեց, որ «Պորտուգալիայի կառավարությունը շարունակում է իր անսասան և շարունակական աջակցությունը Ուկրաինային՝ թե՛ մարդասիրական, թե՛ քաղաքական, թե՛ միջազգային առումներով»։
Թերեզա Լեալ Կոելյոն, պատասխանատու ասոցիացիայի դեսպանը և նախկին սոցիալ-դեմոկրատ պատգամավորը, որը խմբի հետ մեկնել էր Ուկրաինա, բացատրում է, որ այս ընտանիքները պատերազմից ավերված քաղաքներից են, բայց նրանք բոլորը դեռ ցանկանում են պահպանել կապը իրենց հայրենի քաղաքների հետ։
«Նրանց արյան մեջ է քաջությունը։ Զարմանալի է, թե որքան դիմացկուն են նրանք։ Այս պահին այս քաղաքներից շատերում պարետային ժամ է», – բացատրեց նա լրագրողներին։
«Սրանք մարդիկ են, ովքեր չեն ցանկանում լքել իրենց բնակության շրջանը, նրանք ցանկանում են պահպանել կապերը իրենց բնակության շրջանի հետ, նրանք շարունակում են բնականոն կյանքը՝ չնայած պատերազմին, չնայած բունկերներում բազմաթիվ գիշերներ անցկացնելուն»։
Պորտուգալիա ժամանած խումբը մանրակրկիտ ընտրվել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության կողմից։
«Բնականաբար, մենք չենք կարող ինքներս ընտրել։ Մենք չգիտենք ամբողջ իրականությունը, բայց այս դեպքում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խնդրանքն էր ընտրել ընտանիքներ պատերազմից ամենաշատը տուժած տարածաշրջանից», – ասաց Կոելյոն։
Երեք շաբաթ այս երեխաները կմնան Ուրեմի Ֆենիքս կենտրոնում, որը 2024 թվականին ընդունել է մի խումբ մարտիկների և պատերազմում վիրավորների՝ վերականգնողական բուժման համար։ Այնուհետև նրանք կվերադառնան իրենց բնականոն կյանքին նշված ժամանակահատվածից հետո՝ ինչպես նրանց ցանկությունն է։
«Նրանք կվերադառնան իրենց հայրենի քաղաքներ և կշարունակեն իրենց կյանքը», – ասում է կազմակերպության դեսպանը։
«Մեր ունեցած այլ նախաձեռնություններում, օրինակ՝ փախստականների կենտրոնում, որը սկզբում ստեղծվել էր երեխաներ և մայրեր ընդունելու համար, որտեղ նրանք ինտեգրվել են ութուկես ամիս, որոշ ժամանակ անց բոլորը ասել են. «ոչ, մենք ուզում ենք վերադառնալ, մենք ուզում ենք լինել մեր ամուսինների, մեր հայրերի հետ, մենք ուզում ենք իմանալ, թե ինչ է կատարվում»։ Ահա թե ինչ եմ ասում. քաջությունը հոսում է նրանց արյան մեջ, և նրանք պաշտպանում են մեր ազատությունն ու մեր Եվրոպան», – նշել է Կոելյոն։
HelpUA.PT-ի փոխնախագահ և Ֆենիքս կենտրոնի ղեկավար Անջելո Նետոն ընդգծել է նախագծի կարևորությունը Պորտուգալիա ժամանող այս մարդկանց վերականգնման համար՝ հավելելով, որ նրանք նպատակ ունեն ապագայում նմանատիպ նախագծեր իրականացնել։
«Մենք խոսում ենք Ուկրաինայում խոցելի իրավիճակներում գտնվող գրեթե մեկ միլիոն մայրերի մասին։ Այս նախագիծը սկսվել է Մեծ Բրիտանիայում, որը 2025 թվականի ընթացքում ընդունել է 400 ընտանիք, և ես հույս ունեմ, որ Պորտուգալիայի անունից, մենք կգերազանցենք 500-ը», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Հրազդանում ներքաղաքային տրանսպորտով ուղեվարձը թանկանում է
Եվրոպայում «Գորետի» փոթորիկը շարունակում է քաոս ստեղծել երթևեկության և էլեկտրաէներգիայի անջատումների հարցերում
Վերջնակետում հաց ուտելիս, թիվ 16 երթուղին սպասարկող հանրային տրանսպորտի վարորդը ծեծի է ենթարկվել